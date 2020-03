Magnat Signature 903: třípásmové regálové Hi-Fi reprobedny s Hi-Res zvukem[test]

Regálovky Magnat Signature 903 nabízí zajímavý pohled na dostupné, ale s nádechem luxusu pojaté hi-fi pro menší prostory. Dvojitý výškáč přináší dost energie i pro jemné tóny, středobas zase umí zabrat pěkně od podlahy a navíc to všechno dává příjemný smysl. Přidejte k tomu pěkně provedené kabinety a máte dostupnou všestrannou regálovku více než solidní úrovně.

Plusy Pěkné fyzické provedení

Frekvenční rozsah a vyrovnanost

Plnokrevný, šťavnatý přednes

Koherentní podání prostoru Minusy Lehké tendence k efektnímu vyznění 9 /10 Hodnocení

Německý Magnat, jeden z těch velkých výrobců reprosoustav (a elektroniky), se rozhodl, že sjednotí většinu svých výrobních řad pod jednotnou značku Signature a využije této příležitosti také pro sblížení ve vizuálních i technologickém duchu.

Pomineme-li již delší dobu existující vrcholnou řadu Signature 1100, jsou top modely dle aktuálního firemního stylu seskupené pod hlavičkou řady Signature 900, začínající kompaktním regálovým modelem Signature 903.



Řada Magnat Signature 900

Už na první pohled je jasné, že reprosoustavy pochází z pera návrhářů značky Magnat - v podstatě klasickou pravoúhle jednoduchou ozvučnici z MDF panelů v pěkném hlubokém laku oživují mírná zakulacení vertikálních hran vpředu i vzadu. Snadno rozpoznatelným prvkem je též dvojitá vysokotónová kopulka kvůli certifikaci pro Hi-Res Audio, ale ani světlý kónus středobasu není těžké zařadit.

Vzhled a konstrukce

Na zadní stěně najdete v poměru k tělu poměrně velký výdech bassreflexu typu Airflex z bytelného plastiku s proměnlivým úhlem křivky zaoblení. K dispozici jsou pak v klasické plastové vaničce dva páry reproduktorových terminálů férové kvality.

Třípásmové Signature 903 jsou poměrně výrazné svou velikostí - s šířkou 22,5 cm, výškou 37 cm a hloubkou 35,2 cm si už o nějaký prostor řeknou, stejně jako hmotnost bezmála 10 kg vypovídá o použití tlustých MDF panelů a vnitřních rozpěrách.

Magnat Signature 503: dostupné regálové Hi-Fi reprobedny s Hi-Res zvukem [test] Signature 503 jsou důstojnou ochutnávkou až audiofilsky pojatého Hi-Fi světa základní třídy. Magnat u základního modelu Signature 503 nabízí zajímavě nízkou cenu, vkusné provedení, ale podařilo se i naladit zvuk tak, že má solidní vyrovnanost, klidný charakter a navíc neuhýbá k efektům.

Nejvýraznější technologickou záležitostí je bezpochyby dvojitý tweeter (respektive tweeter a super-tweeter) - v hliníkové destičce jsou vyfrézovány dva mělké zvukovody a v nich sedí měkké kopulky typu fmax. Ta menší má průměr 2 cm a ta větší dokonce 3 cm, pro zvládnutí energie a plynulou návaznost na střední pásmo má i poměrně robustní závěs. Oba měniče jsou poháněny neodymovými magnety.

O středy a basy se stará kónus o průměru 17 cm, který má membránu z kombinace keramiky a hliníku. Aby i tento měnič zvládal zpracovat velkou energii, má pečlivě odvětrávaný koš, který spolu s inverzní prachovkou ve středu membrány má zabraňovat kompresi při velkých výchylkách.

Marantz Melody X: nejlepší bezdrátový Hi-Fi mikrosystém roku 2019/2020 [test] Asociace EISA letos v kategorii kompaktní audiosystém titulem ocenil "nejlepší" populární mikrosystém Marantz Melody X. Možná to není zařízení pro náročného audiofila, ale při běžném poslechu vám radost z hudby určitě neodepře.

Měniče spojuje klasická třípásmová výhybky s přechodovými body na 2 400 a 17 500 Hz a postavená na technologii APOC (což znamená Amplitude and Phase Optimized Crossover). Výrobce udává u Signature 903 frekvenční odezvu 30 - 55 000 Hz (ovšem bez tolerančního pásma), impedanci 4 - 8 ohm a charakteristickou citlivost pěkných 91 dB / 2,8 V / m.

Měříme

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 50 metrů čtverečních, standardním zatlumením (koberce, velké plochy sedaček, rozlehlá knihovna, podhled vyplněný vatou, záclony a těžké závěsy,...), byť bez rozsáhlých akustických úprav.

​

Frekvenční odezva - v ose (červená) a pod úhlem 30° (černá)

Měření lze pokládat za 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 - 200 Hz je vidět vliv akustiky místnosti. Měřeno bylo pomocí software Clio Pocket a kalibrovaného mikrofonu, reprosoustavy byly umístěny v poslechové pozici patrné z doprovodných fotografií.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.



Impedance (červená) a elektrická fáze (černá)

Navzdory poslechovým dojmům je vidět, že frekvenční charakteristika je vlastně vyrovnaná, od 100 do 20 000 Hz v běžné toleranci +/- 3 dB, naprosto použitelnou energii mají Signature 903 až do úrovně 40 Hz, což se s ohledem na cenu i velikost solidní výkon. Zvláštní je sedlo na 400 Hz, naopak průběh charakteristiky nad úrovní 1 kHz je excelentní. Celkově lze ale nejen s ohledem na kategorii výkon Signature 903 pochválit.



Waterfall

Sedlo na impedanční křivce napovídá o ladění bassreflexu na rovných 50 Hz, propad k cca 3,5 ohmu na 200 Hz už je relativně vysoko, aby působil jako vyloženě náročná zátěž i pro běžnější zesilovače. Impedanční křivka odhaluje maličkou vibraci na cca 1 200 Hz, jinak je ale poměrně pečlivě kompenzovaná, zejména v oblasti dvojitého tweeteru. Také křivka elektrické fáze je bezproblémová a relativně větší výkyv do plusových hodnot na 1 kHz by neměl být žádným problémem.

Jak to hraje

Magnat Signature 903 jsme poslouchali v pražském studiu HIFI CZ, kde jim společnost dělal zbytek řady Signature 900, řada Signature 500 nebo třeba model Signature 1100. Vše se poslouchalo na sestavě Magnat MCD 850 / Magnat RV-4, případně s NAD M10. Napájení řešil filtr ISOL-8 Substation Integra a propojeno bylo kabeláží WireWorld.

Razantní baskytara Marcuse Millera v "Power" z desky "M2" (2001 | Telarc | CD-83534) byla snaživě, snad až trochu efektně vedená "od podlahy", až zdůrazňující pocit nicméně nebyl vysloveně přehnaný, bujnost spodních tónů dobře zaplní i hodně velkou místnost. Je to bas přeci jen trochu rozmáchlý a i když to není takový ten mručivý, valivý objem, upřednostňuje spíše měkčí zaplnění prostoru před audiofilskou utažeností. Dmoucí se bas ale kupodivu nestahuje zvuk do takového toho těžkého, příliš hutného ladění, spíše dává najevo, že i regálové reprosoustavy mohou umět "basovat".

Pro-Ject Stream Box S2: malý univerzální a dostupný Hi-Fi streamer [test] Pro-Ject - ale to už je známo dost let - umí nabídnout slušnou úroveň nejen u svých levných gramofonů, ale také u levných "krabičkových" komponentů. I základní streamer Stream Box S2 je skvělý pro nenáročné i soustředěnější každodenní poslouchání a výtečný úvod do toho, co pro běžného člověka znamená Hi-Fi v moderním digitálním světě.

Také střední pásmo, reprezentované hlasem Bobbyho McFerrina v "Hush Little Baby" ("Hush" | 1992 | SONY Masterworks | SK 48177) bylo až mlaskavě šťavnaté, objemné a výrazné, řekněme zaplňující. Je tu rozhodně více objemu, než běžně od regálového modelu očekáváte, navíc v této cenové třídě. Hlas je nicméně hladší, tak nějak hebčí, nesnaží se o puristickou audiofilii, spíše o pěkný "odpal" - i potichu ale umí Signature 903 hrát až překvapivě prokresleně a to včetně těla tónů, reprodukce ři nízkých úrovních "nevadne".

Bohatý objem i plnost nabízí také nejvyšší pásmo; cinkot činelu v "Take Five" Davea Brubecka ("Time Out" | 2009 | Columbia | 88697 39852 2) nebyl ještě za hranicí nacinkanosti, ale dvojitý výškáč dokáže nabídnout opravdu požehnané množství energie. V rámci třídy nehrají Signature 903 analyticky, nicméně nabízí rozhodně kultivovanou čitelnost, které nelze nic vytknout a třeba textura činelu působí opravdu pěkně, včetně pocitu znělosti. Možná mírná porce delikátních dozvuků navíc by nebyla od věci, ale celkově zapadají výšky bezešvě do charakteru Signature 903.

Jabra Elite 75t: True Wireless radost s velmi energickým a silným projevem [test] Elite 75t jsou skvělá sluchátka s dlouhou výdrží, vynikajícím handfree a zvukem, který vás nezačne nudit. Pokud vám bude vyhovovat ovládání, není co řešit.

Navzdory celkově energickému stylu reprodukce jsou Signature 903 dynamicky spíše standardní, v "Two Bass Hit" Dizzy Gilespieho ("Night in Tunisia" | 2006 | Bluebird | 82876 84866 2) sice byl cítit objem a zátah, nicméně Magant zůstávají spíše měkčí a poddajné, nemají takový ten přímočarý dynamický švih. Neznamená to na druhou stranu ani žádný pocti lenosti nebo nedostatečné dynamiky, stále se pohybujeme ve sféře solidního hi-fi standardu této cenové relace.

Moc pěkně si na druhou stranu poradily reprosoustavy s vrstevnatou "Tribal Dance" od Peter Green Splinter Group ("Destiny Road" | 2010 | Snapper Music | SBLUECD055). Výrazný bas byl šťavnatý a pulsující, mručivý a silný, přesto nezastiňující prostor pro zbytek pásma. Skrze hutnost a tělesnost reprodukce ale probleskuje slušná čitelnost a tu a tam až neočekávaně jemná nuance, jednotlivé linky už se oddělují, nástroje jsou snadno sledovatelné a z pohledu rozlišení patří Signature 903 také k solidnímu standardu své cenové kategorie.

Velmi dobře se Signature 903 držely z pohledu reprodukce hudební scény; ani velký fyzický rozestup neznamenal roztržení stereo báze v "Symphony No. 9" Ralpha Vaughan Williamse (1994 | Everest | EVC 9001). Magnat se opět nesnaží o dokonalé holografické rozkrytí nahrávky, spíše s jistou dávkou extroverze pumpují hudbu do prostoru a opanují prostor kolem sebe. Nicméně lokalizace nástrojů v pravolevém směru je dobrá a je tu i náznak protažení do hloubky, což opět odpovídá cenové relaci.

Magnat Signature 507: povedené sloupové Hi-Fi reprobedny [test] Nová řada Signature 500 se povedla a vlajková loď Signature 507 to jen potvrzuje. Jde o klasické Hi-Fi reprosoustavy v tom smyslu, v jakém byste to chápali před 15, 20, 30 lety. Je to tedy zvuk zaměřený na čistotou, vyrovnanost a nepřikrášlenou autentičnost.

V čem pak ale Signature 903 excelují, to je nekomplikovaná zábavnost reprodukce - "Please Read the Letter" Roberta Planta a Alison Krauss ("Raising Sand" | 2007 | Decca | 475 9382) byla šťavnatá odspodu, pěkně podsazená a plnokrevná, silná a výrazná v oblasti, která vám tepe v hrudníku a nabízí doslova fyzickou interakci s hudbou. A přes jistý přídech efektnosti jsou Magnat moc příjemné na poslech, neúnavné a neotravné - na hlasech je cítit, jak umí jemně dýchat, přestože vespod berou reprodukci pěkně pevnou rukou. Je to příjemný a nikde vlastně nějak okázale zdůrazněný styl.

Verdikt

Regálovky Magnat Signature 903 nabízí zajímavý pohled na dostupné, ale s nádechem luxusu pojaté hi-fi pro menší prostory. Regálovky se rozehrávají snadno a s chutí, s nepokrytě zábavným, ale ne lacině efektním stylem a navzdory oné jisté výraznosti nejsou frekvenčně nevyrovnané nebo jinak problematické, takže si užijete i kritický poslech.

Dvojitý výškáč přináší dost energie i pro jemné tóny, středobas zase umí zabrat pěkně od podlahy a navíc to všechno dává příjemný smysl. Přidejte k tomu pěkně provedené kabinety a máte dostupnou všestrannou regálovku více než solidní úrovně.

Magnat Signature 903

Cena: 23 990 Kč

Zapůjčil: HIFI CZ

Konstrukce 3-pásmová, regálová, bassreflex

3-pásmová, regálová, bassreflex Osazení středobass 6,5", výšky 1,2", super výšky 0,75"

středobass 6,5", výšky 1,2", super výšky 0,75" Impedance 4-8 Ohm

4-8 Ohm Výkon 120 / 180 Watt

120 / 180 Watt Frekvenční rozsah 30 - 55 000 Hz

30 - 55 000 Hz Citlivost 91 dB

91 dB Dělící frekvence 2400 / 17500 Hz

2400 / 17500 Hz Konektivita bi-wiring / bi-amping

bi-wiring / bi-amping Rozměry (mm) 225 x 370 x 352 mm

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice

Frekvenční odezva - v ose (červená) a pod úhlem 30° (černá)