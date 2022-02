Malý a odolný Bluetooth reproduktor Bose SoundLink Flex je konečně i v ČR

Malý, ale výkonný Bluetooth reproduktor Bose SoundLink Flex byl na americký trh uveden koncem loňského roku. Nyní přichází do Evropy a mohl by se stát se podobnou legendou, jakou byl svého času BT reproduktor SoundLink Mini.

Bose uvádí oficiálně i na český trh přírůstek do své rodiny bezdrátových reproduktorů - SoundLink Flex. Velikostí zhruba odpovídá historicky nejpopulárnějšímu BT reproduktoru Bose – SoundLink Mini. Nejedná se sice o přímého nástupce, ale jeho zvuk i další vlastnosti napovídají, že má stejné ambice.

SoundLink Flex se svým řešením vydal univerzálnější cestou. Zachoval kompaktní design, ale má mít ultraodolnou konstrukci, a přitom Bose slibuje vynikající poměr mezi velikostí, kvalitou zvuku a výkonem.

O čistý zvuk se starají firemní technologie – například patentovaná funkce Bose PositionIQ automaticky optimalizuje šíření zvuku podle toho, jestli reproduktor stojí, leží, nebo visí. Postará se, aby přednes byl stále plný a živý. Co se osazení týče, tak o zvuk se stará jeden aktivní měnič a dva pasivní zářiče. ​

Díky vysoké odolnosti IP67 Flex nerozhodí ani ponoření do vody nebo plážový písek, pokud spadne do vody, tak reproduktor bude plavat. Povrch má odolat korozi, UV záření – zkrátka i když si vezmete reproduktor do hor, či k vodě, nemá to na vzhledu zanechat stopy. Pomocí pevného poutka ho lze připevnit ke karabině na batoh, zavěsit na háček ve sprše, či jinde.

Vestavěná baterie slibuje výdrž 12 hodin, dobíjí se přes USB-C. Rozměry jsou rozumné – 20 cm x 9 cm x 5 cm, váží 0,6 kg, Tlačítka na reproduktoru umožňují přístroj zapnout/vypnout, zvýšit/snížit hlasitost, připojit se k bluetooth a přehrávat, pozastavovat nebo přeskakovat skladby. Prostřednictvím vestavěného mikrofonu můžete také přistupovat k hlasovému asistentovi telefonu nebo přijímat a či vyřizovat hovory.

O připojení se stará Bluetooth 4.2, Flex si pamatuje až osm připojených zařízení. Pokud máte dva, lze je propojit a zvolit si Stereo Mode (levý-pravý kanál) nebo Party Mode (dva mono kanály). Doma pak může pomocí technologie Bose SimpleSync a firemní aplikace spolupracovat s jedním nebo více chytrými reproduktory či soundbary Bose.

Bose SoundLink Flex se bude prodávat ve třech barevných variantách – černá, kouřová bílá a kamenná modř. Oficiální cena v ČR je 4 390 Kč.