Malý DAC/sluchátkový zesilovač iFi Go Link má mít výborný zvuk za velmi dostupnou cenu

Sluchátkové zesilovače a D/A převodníky od iFi jsou známé svým velmi dobrý poměrem cena/výkon, nyní ale firma u své novinky iFi Go Link slibuje „superzvuk za supercenu“.

Společnost iFi audio tak rozšiřuje svou řadu ultrapřenosných D/A převodníků/sluchátkových zesilovačů GO link o malý sluchátkový dongle, který po připojení k chytrým telefonům, tabletům, PC a Macům přes USB port má přinést „nadupaný zvuk“.

Využití je dvojí. Zaprvé umožní připojení kabelových sluchátek a IEM sluchátek k smartphonům a dalším digitálním zdrojům zvuku, která nemají 3,5mm sluchátkový výstup. A zadruhé, i když zařízení má vstup pro sluchátka, GO link má přinést velké zvukové vylepšení.

Na jednom konci je konektor USB-C, na druhém D/A převodník a sluchátkový zesilovač. Obojí umístěné v robustních, ale lehkých pouzdrech z hořčíkové slitiny. Mezi nimi je pružný 6 cm krátký kabel – má omezit riziko poškození USB konektoru, ke kterému je GO link připojen. Kabelu používá postříbřené měděné vodiče s individuální polymerovou izolací v konfiguraci "twisted pair". To má dle výrobce omezit ovlivnění elektromagnetickým rušením z okolních elektrických zdrojů.

Srdcem zařízení je energeticky D/A převodník z řady Sabre HiFi od ESS Technology - ES9219MQ/Q - využívající 32bitovou architekturu HyperStream III. Ta v kombinaci s technologiemi Quad DAC+ a Time Domain Jitter Eliminator má zajistit „velmi nízké zkreslení, vynikající čistotu a působivý dynamický rozsah“. Nchybí funkce, jako je DRE (Dynamic Range Enhancement), a technologie pro minimalizaci harmonického zkreslení a přeslechů. Uživatelé si dokonce mohou vybrat mezi různými digitálními filtry prostřednictvím volitelného firmwaru, což umožní přizpůsobit si zvuk dle vkusu.

Na rozdíl od jiných sluchátkových klíčů se zařízení GO link nespoléhá na softwarové ovládání hlasitosti v připojených zařízeních, místo toho se řídí úroveň hlasitosti v D/A převodníku GO link, nikoli v telefonu, tabletu nebo počítači.

Co se schopností týče, tak podporováno je PCM v rozlišení 32 bitů/384 kHz, DSD v rozlišení 11,2 MHz (DSD256) a MQA. Kontrolka LED mění barvu a indikuje příchozí formát zvuku - PCM, DSD nebo MQA - a vzorkovací frekvenci PCM/DSD.

Sluchátkový zesilovač GO link poskytne výstupní výkon 70 mW/1,5 V do 32 ohmů, který se u sluchátek s vyšší impedancí zvyšuje na 2 V - to má být dostatečný výkon pro sluchátka a headsety, a zároveň to má minimalizovat vybíjení baterie připojeného zařízení. Kromě napájení sluchátek lze 3,5mm analogový výstup samozřejmě použít k připojení předzesilovače, integrovaného zesilovače nebo aktivních reproduktorů.

Součástí balení iFi Go Link bude i redukce USB-C na USB-A a Apple Lightning. Oficiální cena pro Evropu je 59 EUR, což je zhruba 1 450 Kč.

Zdroj: ifi-audio.tw