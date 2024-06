Malý Hi-Fi streamer Marantz M1 míří na milovníky hudby, může však nahradit i soundbar

V poslední letech se vrací klasické stereo, a to nejen v podobě gramofonové „retrovlny“, ale stále více těchto zařízení má také HDMI vstup. Výrobci tak nabízí jednoduchou možnost, jak vylepšit „televizní“ zvuk filmů a seriálů. Což je sice role soundbarů, ale jakmile se tyto „zvukové projektory“ mají popasovat s kvalitní reprodukcí hudby, tak už to tak slavné nebývá. Nové streamovací „hi-fi krabičky“ si navíc od soundbarů půjčily nenápadnost.

Další takovým kompaktní systém typu „vše v jednom“ je nový Marantz Model M1. A plní přesně to, je psáno výše. Má malé rozměry, ale hodně funkcí a především slibuje velký zvuk. Integrovaný Hi-Fi zesilovač potěší velmi nízkým zkreslením a výkonem 2x 100 W (8 Ω, 20 Hz až 20 kHz, T.H.D. 0.05%), či 2x 125 W (8 Ω). Pokud by vám to bylo málo, nechybí výstup na aktivní subwoofer.

Že to s náhradou soundbaru myslí Marantz vážně, prozrazuje nejen HDMI eARC vstup, ale také vestavěný Dolby Digital+ processing s funkcí Dialogue Enhancer (zvýraznění dialogů), nočním režimem a virtuálním prostorovým zvukem. Ten se má postarat vytvoření velkého trojrozměrného zvukového pole. Dvojice beden vedle TV by tak měla plně nahradit zmiňovaný soundbar. Dále je zde optický digitální vstup a nezbytný analogový stereovstup pro připojení CD přehrávače, nebo třeba gramofonu.

Marantz Model M1 je vybaven samozřejmě firemní streamovací platformou HEOS pro multiroom. Nechybí podpora internetových rádií, Spotify, AirPlay 2 a dalších on-line služeb, jako jsou Pandora, Spotify, TuneIn, SiriusXM, Amazon Music, Tidal, Tidal HiRes, iHeartRadio, Deezer, Deezer HiFi, Mood:Mix, Sony Hi-Res, AWA, QPlay, či SoundCloud.

Streamer M1 umožňuje poslech Hi-Res audiosouborů PCM 24 bitů/192 kHz, a to z USB disku, z lokální sítě, či streamovacích služeb. Nechybí podpora přehrávání souborů DSD 2.8 MHz a 5.6MHz. Bezdrátové síťové připojení přes Wi-Fi, kabelové přes ethernet je samozřejmostí, stejně jako Bluetooth pro přímé streamování ze smartphonu.

Nejoblíbenější zesilovače Marantz

Marantz PM7000N nabízí 20 obchodů za ceny od 19 490 Kč Porovnat ceny

Marantz PM6007 nabízí 19 obchodů za ceny od 9 940 Kč Porovnat ceny

Marantz MODEL 40n nabízí 9 obchodů za ceny od 44 990 Kč Porovnat ceny

Marantz MODEL 30 nabízí 8 obchodů za ceny od 61 990 Kč Porovnat ceny

Marantz MM7055 nabízí 7 obchodů za ceny od 34 490 Kč Porovnat ceny

Další oblíbené zesilovače Marantz

Nový Marantz M1 se může pochlubit nejen kompaktními rozměry (21,7 x 24 x 8,4 cm) a bohatou nabídkou funkcí, ale také tím, že jej Marantz vyrábí přímo v japonské Shirakawě. Cena novinky je 999 Euro, nebo 25 990 Kč.

Zdroj: Marantz