Marantz Model 30 a SACD 30n: prémiový zesilovač a streamer s novým designem

Marantz představil první dva prémiové hi-fi komponenty. Ty představují nový koncept a vizi tohoto japonského výrobce audiotechniky – integrovaný zesilovač a streamer kombinovaný s přehrávačem disků SACD. Oba přístroje přicházejí s novou vizí designu, která se postupně mají promítnout do dalších výrobků Marantz.

Marantz uvedl na náš trh dvě světové novinky pro moderní poslech hudby v nejvyšší kvalitě – integrovaný zesilovač „Model 30“ a síťový streamer kombinovaný s SACD přehrávačem „SACD 30n“. Oba produkty mají předznamenat novou éru v historii této japonské audio značky, a staví na firemní filozofii zakladatele Saula Marantze, jehož snem bylo umožnit posluchačům co možná nejvěrnější reprodukci originální nahrávky.

Nové přístroje firma vyvíjela v průběhu posledních tří let a jsou vyráběny v japonské Shirakawě. Inspirací byly ikonické přístroje modelových řad Audio Consolette, Model 30, Model 2250 a zesilovač Model 9, přičemž koncept bude postupně využíván u dalších novinek tohoto výrobce.

Zesilovač Model 30 i streamer SACD 30n patří do nejvyšší kategorie výrobků označované jako Premium Plus a představují to nejlepší, co značka nabízí, vyrábějí se ve dvou barevných provedeních – Silver-Gold a Black.

Integrovaný zesilovač Model 30

Zesilovač Model 30 slibuje maximální čistotu signálu a výkon potřebný i pro vybuzení náročných reprosoustav. Při zatížení 8 Ohmů má výkon až 2 x 100 W a v kombinaci s reprosoustavami s nižší impedancí je schopný dodávat až 2 x 200 W. Díky speciální konstrukci spínaného zesilovače nemá být frekvenční rozsah ovlivněn impedancí použitých reprosoustav. Samotný výkonový zesilovač je připojen přímo k reproduktorovým terminálům na zadním panelu a signálová cesta je nejkratší možná.

Nemá chybět ani kvalitní vestavěný korekční Phono předzesilovač pro přenosky MM a MC. V případě použití přenosky MC je k dispozici třístupňové přizpůsobení její zátěžové impedance. Výsledkem kombinace modulů HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Module) a unipolárních tranzistorů JFET v sekci předzesilovače má být nízká hodnota vstupní impedance, což dle výrobce přispělo k celkové redukci zkreslení.

Síťový streamer s SACD přehrávačem slibuje poslech v nejvyšší kvalitě a multiroom

Přístroj SACD 30n kombinuje dva komponenty – přehrávač SADC/CD disků a síťový streamer, který podporuje jak přehrávání z domácí sítě, tak i z populárních internetových služeb. SACD 30n vychází z patentovaných řešení Marantz a využívá vlastní špičkovou mechaniku SACDM-3L. O převod digitálních dat do analogové hudební stopy pro další zpracování v zesilovači se stará firmení technologie Marantz Musical Mastering.

Původní data přečtená z CD disku, nebo zaslaná z externího zdroje do digitálních vstupů, jsou ve dvou stupních pomocí obvodů MMM-Stream a MMM-conversion přímo v přehrávači převedena na jednobitový datový tok a dále zpracována v doméně DSD vzorkovacím kmitočtem až 11,2 MHz. Výsledkem má být analogový výstupní signál nejvyšší kvality. Dvojité systémové hodiny zajišťují přesné převzorkování vstupního signálu z disku i digitálních vstupů v rozpětí od 44,1 kHz do 384 kHz.

Marantz slibuje, že sluchátkový výstup má být ve stejné kvalitě, jakou poskytují špičkové samostatné sluchátkové zesilovače. K tomuto účelu je v přístroji implementován sluchátkový zesilovač s modulem využívajícím oceňovanou technologii HDAM. Nechybí možnost nastavení tří úrovní zisku dle impedance sluchátek.

Kromě fyzických médií je k dispozici poslech nahrávek z lokálních datových úložišť a hudebních streamovacích služeb. Platforma HEOS dovoluje streamovat soubory FLAC od 44,1 kHz až do 192 kHz při 24bitovém rozlišení, DSD 2,8 MHz a DSD 5,6MHz, ALAC (Apple Lossless) a MP3 ze streamovacích služeb Amazon Music HD, Tidal, Spotify a dalších. HEOS také umožňuje zapojit přístroj do multiroomu, nechybí možnost obsluhy pomocí hlasových asistentů.

Obě novinky jsou k dostání u autorizovaných prodejců produktů Marantz nejvyšší kategorie, oficiální cena je 80 000 Kč za kus.

Zdroj: TS, Marantz