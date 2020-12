Marantz Model 30: povedený prémiový integrovaný Hi-Fi zesilovač [test]

Marantz naladil zesilovač na trvalý výstupní výkon „jen“ 100 Wattů do 8 ohm a dvojnásobek do 4 ohm, nicméně u ostatních technických parametrů je v rámci své cenové třídy MODEL 30 velmi solidním hráčem. Pracovní frekvenční rozsah činí 5 – 50 000 Hz, celkové harmonické zkreslení se drží pod hodnotou 0,005%, činitel tlumení dosahuje hodnoty 500 a odstup signálu a šumu 107 dB.

V nijak stísněném vnitřním prostoru zesilovače kombinuje Marantz své proprietární technologie v předzesilovači nebo napájecím zdroji s koncovými stupni Hypex NC500 (modul s potenciálním výkonem 400 Wattů do 8 ohm). Přestože, jak už bylo řečeno, zesilovač nemá klasický velký transformátor (protože spínané vysokofrekvenční zdroje výkonových stupňů, mimochodem zabírající největší část vnitřku, to nepotřebují), přeci jen je uprostřed středně velký zapouzdřený toroid (hlavně proto, že předzesilovač využívá lineární napájecí zdroj).

S ohledem na cenu možná mírně zarazí absence symetrických XLR konektorů, stejně jako absence digitálních rozhraní. MODEL 30 se rozhodl zůstat puristicky analogový, moderní svět v této dvojici nicméně otevírá SACD 30n, takže deficit rozhodně není neřešitelný. V analogové doméně pak ale MODEL 30 nabízí prakticky všechno, co byste si mohli reálně přát – vstup pro CD a pro gramofony má také podobu ještě robustnějších cinchů, než ostatní čtyři vstupy. Jeden z nich funguje i jako pásková smyčka (tedy má sousedící linkový výstup), je tu nicméně i regulovaný pre-out (kupříkladu pro subwoofer nebo třeba další koncový stupeň). Můžete využít také přímého vstupu do koncového zesilovače a MODEL 30 používat třeba v sestavě domácího kina pro amplifikaci signálu pro přední pár reprosoustav.

Marantz je svou pověstí bezesporu jeden z gigantů historie high-fidelity. Však také první výrobky původem americká značka vyprodukovala v polovině minulého století, to nejdůležitější se nicméně stalo po roce 1970 – od 70. let až do roku 2019 totiž tuto společnost zvukově „tvaroval“ Ken Ishiwata, muže, jehož není třeba představovat. Po jeho odchodu – nejprve ze společnosti Marantz a krátce nato i z tohoto světa – nicméně dnes v Japonsku usazená firma nezaváhala a vyrobila dva komponenty, oslavující košatou historii značky.

Jak to hraje

Zesilovač MODEL 30 jsme poslouchali primárně v kombinaci s SACD 30n, ale také v sestavě s Métronome DSC1 a OPPO UDP-205 – v obou případech se používala kompletně kabeláž Nordost Heimdall 2, filtr GMG Power Harmonic Hammer 3000P a reprosoustavy Xavian Quarta. Porovnávat jsme mohli s Norma Revo IPA-140. Alternativně sloužil přehrávač také v sestavě s RME ADI-2 DAC FS / Emotiva ERC-4 a KEF LS50 s podporou GoldenEar SuperSub X, kde slouží kabeláž ZenSati Authentica, Cable4 Superblack a InAkusik a to přes filtraci IsoTek (EVO3 Syncro UNI + EVO3 Titan One + EVO3 Genesis One). Tam se porovnávalo s Emotiva XSP-1 / Emotiva XPA-DR2. Krátce též fungoval s Cambridge CXC a Fischer&Fischer SN-70 proti Grandinote Shinai na kabeláži Nordost Red Dawn.

Kontrabas v „Upojenie“ Pata Methenyho a Anny Marie Jopek („Upojenie“ | 2008 | Nonesuch | 7559-79909-8) byl velmi relaxovaný, přitom ale ne „povolený“ nebo nekonkrétně rozbředlý. Tóny měkce pruží a mají vysloveně výtečnou čitelnost a dobré ohraničení, aniž by ztratily přívětivou vřelost a pocit syté barevnosti. Nečekejte nicméně úplně velikou váhu nebo pocit robustního objemu, stejně jako nedostanete ten „digitální“ průrazný bas – napjatá struna nicméně zapruží, hloubky se nebojí a MODEL 30 s klidem protlačí nízké tóny prakticky libovolnými reprosoustavami, aniž by v něm byla stopa po nějaké nervozitě. Zvuk má také až „luxusní“, do tepla zbarvený styl prezentace – jak už ale bylo řečeno, neznamená to „maskovací“ taktiku, jen jistý přídech do příjemna.

Ten zůstává citelný i ve sladší tonalitě hlasu Caroly v její „So far so good“ („Runaway“ | 1984 | Polydor | 829298-2), která ovšem podtrhuje celkově optimistický tón hudby, je to „pozitivní zvuk“, barevný, klidnější, ale moc pěkně čistý a nenásilně srozumitelný, zůstává „v pohodě“ při jakékoliv hlasitosti a zesilovač možná nemá naprosto puristický tón, ale otevřenost a detailnost jsou výtečné. Je cítit, že moduly Hypex mají excelentně nízké zkreslení a hrají prakticky 1:1 s nahrávkou a jen předzesilovač dodává záměrně trochu „Marantz signatury“, výsledkem je ale zvuk pěkně otevřený, prezentovaný bez nervozity a bez nucenosti.

Na činelech v „Caravan“ Dukea Ellingtona („Money Jungle“ | 2002 | Blue Note | 7423 5 38227 2 9) byla také znát charakteristická firemní lehká „navoněnost“ výšek, cinkot je o něco prominentnější, ale přitom zůstává velmi kultivovaný, bohatý na dozvuky a jemné nuance; detailnost je v kontextu třídy velice slušná. Maličká přimíchaná špetka vřelosti pomůže u horších nahrávek zkrotit nepříjemně ostré hrany, není jí ale tolik, aby v pěkných nahrávkách naopak autentickou konkrétnost znělého kovu „rozmazala“. Rozhodně se vám bude líbit, jak dobře Marantz dokáže zprostředkovat bohatost dění od činelového ševelení po konkrétní jadrná cinknutí.

Přestože čísla udávaného výkonu patří v dnešním kontextu k celkem běžně vídaným, pocitvých 100 Wattů by mělo pro domácí poslech v pohodě stačit a zdá se, že MODEL 30 dokáže stejně snadno řídit velké třípásmo (Xavian Quarta), necitlivé regálovky (KEF LS50) i „něco mezi“ (Fischer&Fischer SN-70) a to od poměrně nízkých hlasitostí. Už tam měla „Glem ikkje“ od Kari Bremnes („Detv i har“ | 2017 | Strange Ways | CD 15132-2) „dech“, hudba bublala a pulsovala s nadhledem a velmi kultivovanou samozřejmostí, cítíte nikoliv okatou sílu, ale tu rezervu v pozadí, kterou umí zesilovač s velmi pěknou suverenitou okamžitě dodat. Zvuk byl i v nejdynamičtějším momentu pěkně pružný, bez nervozity a houpavě samozřejmý, aniž by musel sahat k efektní nadupanosti. Je to, řekněme, zralý zvukový projev.

Ve své uhlazenosti pokračoval MODEL 30 i v Mehldauově poněkud zašmodrchané „Sabbath“ („Largo“ | 2002 | Nonesuch | 9362-48114-2) – ani tady nedává nijak okatě najevo své schopnosti, je to charakter uhlazený a jemnější, ale přesto když se zaposloucháte, tak všechno má své místo, organizace je prostě dobrá a na jednotlivé nástrojové linky se můžete soustředit bez většího úsilí. Zesilovač nejde až k těm nejdelikátnějším detailům, ale je to patrně laděním, akcentujícím organičnost nad techničností. Navíc to při poslechu nepůsobí jako nedostatek, celkově harmonický zvuk zesilovače prostě „funguje“ z pohledu hudebního zážitku.

Výtečně pak funguje podání prostoru a stereofonní báze – „Summertime“ Briana Wilsona („Reimagining Gershwin“ | 2010 | Walt Disney | D000428902) byla posazená mezi reprosoustavami, vytažená z jejich ozvučnic a odehrávající se v pěkně načrtnutém prostoru s pečlivou organizací v pravolevém i předozadním směru, takže celá reprodukce je výtečně čitelná a plastická. Opět to není žádný wow efekt, ale čím déle posloucháte, tím víc docenítu tu „normálnost“, s níž vystačíte dlouhé hodiny.

Poněkud temněji „huhlající“ „The Blackest Lily“ od Corinne Bailey Rae („The Sea“ | 2010 | EMI | 5099960851123) zesilovač nijak zásadně „nerozsvítil“ a přesto to byl velmi muzikální, pozitivní, byť lehce sametový zvukový zážitek. Přednes je vlastně bezkonfliktní a těžko na něm krom chtěně naladěné charakteristiky hledat něco „mimo optimum“. Cítíte, že reprodukce už je na dosah té kýžené high-endové přirozenosti, že jde o poslechovou pohodu a zábavu v kultivované formě, byť pokud by něčeho mohlo být víc, tak energičnosti a snahy trochu se prosadit, reprodukce je přeci jen trochu moc usedlá.

Verdikt

Integrovaný zesilovač MODEL 30 je na poměry mainstreamového výrobce typu Marantz docela odvážným krokem – na jedno stranu se rozpřahuje svým jménem i estetikou do historie (a možná tak trochu i puristicky analogovou konektivitou a ještě k tomu bez symetrických XLR), na druhou stranu používá velmi současné technologie zesilovacích modulů Hypex, přičemž pojítkem toho všeho je vlastní diskrétní konstrukce signálových obvodů, které dodávají neutrálním Hypexům firemní signaturu v duchu jemnosti a vřelosti.

Všeobecně bychom pak řekli, že lepší zesilovač Marantz dnes v nabídce nemá a to s ohledem na cenu „ještě z tohoto světa“, krásné zpracování a schopnost hrát s muzikální chutí vlastně cokoliv, kdykoliv a přes jakékoliv reprosoustavy není vůbec špatná nabídka.

Marantz Model 30

Cena: 79 990 Kč

Technické parametry

Výstupní výkon na kanál (8/4 Ω RMS) 100 / 200 W

(8/4 Ω RMS) 100 / 200 W Celkové harmonické zkreslení 0,005 %

0,005 % Frekvenční rozsah 5 Hz - 50 kHz

5 Hz - 50 kHz Odstup signálu od šumu 107 dB (2V input/Rated output)

107 dB (2V input/Rated output) Vstupy 6 x RCA vstup, 1 x vstup koncového stupně, 1 x MM přenoska

6 x RCA vstup, 1 x vstup koncového stupně, 1 x MM přenoska 1 x MC přenoska, 1 x Remote control vstup

Výstupy 1 x RCA výstup, 1 x výstup pro sluchátka, 1 x Remote control výstup

1 x RCA výstup, 1 x výstup pro sluchátka, 1 x Remote control výstup Příkon max./ st.by 130 / 0,2 W

130 / 0,2 W Hmotnost 14,6 kg

14,6 kg Rozměry (š x v x h) 443 x 130 x 431 mm

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice