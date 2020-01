Marantz PM7000N: výborný univerzální stereo Hi-Fi zesilovač a síťový streamer/DAC [test]

Marantz PM7000N je skvělé zařízení - ač integrace streamování není revoluční myšlenkou, je to spolu s univerzální sadou analogových a digitálních konektorů poslední krůček k tomu, abyste mohli mít prakticky vše "pod jednou střechou", navíc v designu a kvalitě, kterou značka Marantz zaručuje. Pokud hledáte pohodovou muzikálnost a výtečnou univerzálnost představuje PM7000N excelentní nabídku.

Saul Marantz začátkem 50. let 20. století pomáhal definovat to, čemu dnes říkáme hi-fi. Značka nesoucí jeho jméno ale zažila ten opravdový masivní rozkvět až pod kuratelou japonských majitelů, kteří původně americkou firmu přesunuli do své domoviny v polovině sedmdesátých let, aby po pár letech takříkajíc "vyhráli jackpot", když přijali Kena Ishiwatu, člověka, kterého rozhodně není třeba blíže představovat. Nicméně od poloviny roku 2019 už je i jeho éra v Marantzu minulostí, ale jak se zdá, vývojové oddělení funguje na jím definovaných základech dál i bez něj.

Nejnovějším produktem "post-ishiwatovské" éry je integrovaný zesilovač PM7000N, který kombinuje označení evokující zařazení do série 7000, estetiku a rozměry série 8000 a výbavu v mixu, který na trhu najdete jen u nemnoha značek. Jde totiž o jeden z mála dostupných poctivě koncipovaných hi-fi zesilovačů, obohacených nejen o dnes už běžné digitální vstupy, ale také o streamovací rozhraní.

Vzhled a konstrukce

PM7000N patří mezi středně velká zařízení, krom standardní šířky 44 cm se rozpíná 37,9 cm do hloubky a na výšku měří mírně nadstandardních 12,5 cm. Větším rozměrům sekunduje i důvěryhodných 10,3 kg hmotnosti.

Že zesilovač patří do katalogu Marantz, to poznáte během první vteřiny - Čelní panel je rozdělený do tří segmentů oddělených mezerou, boční části jsou lehce klenuté a veprostřed pod displejem ční trojice otočných prvků tónových korekcí pro basy, výšky a vyvážení kanálů. Zásadní součástí designového podpisu je nicméně i dvojice velkých ovladačů pro volbu vstupů a regulaci hlasitosti.

Dál už je tu jen pár drobností - vlevo elektronické spínací tlačítko, vedle 6,3 mm výstup na sluchátka a tlačítko pro deaktivaci zmíněných tónových korekcí. Pak už je tu pouze kulatý kříž se základními ovládacími šipkami a uprostřed něj stvrzovací tlačítko, sloužící zároveň jako Play / Pauza.

Zadní strana je velmi podobná té z modelu PM7005, ať už počtem nebo rozložením konektorů. Dominují tu čtyři mohutné reproduktorové terminály zhruba uprostřed. Vpravo od nich je krom napájecí zásuvky ještě dvojice cinchů, skrze které mohou mezi přístroji v komplexnějším ekosystému Marantz proudit signály dálkového ovládání.

V levé části je pak řádka signálových konektorů - všechny jsou cinchové, tři mají formu linkového analogového vstupu, jeden podobu touž, jenže výstupní (takže tvoří páskovou smyčku), další pár cinchů je dedikován gramofonům s MM přenoskami (a je samozřejmě doplněný o zemnící kolík). To vše doplňuje ještě monofonní pre-out určený pro připojení subwooferu a pětice konektorů digitálního rozhraní.

Jsou tu dvě optiky a koaxiální vstup, je tu USB port typu A pro připojení datových pamětí a je tu to, co dělá z PM7000N poměrně neobvyklý přístroj, tedy ethernetový konektor. Pokud byste chtěli komfortnější připojení, jsou obou horních rozích šasi přípravy na našroubování Wi-Fi / Bluetooth antény.

Pocitově zkonstruovaný je PM7000N hlavně uvnitř, na svou třídu velmi organizovaně a pečlivě. Pod výrazně perforovaným krytem je velký zapouzdřený toroidní transformátor, vskutku obrovský chladič, který slouží také jako odstínění signálových obvodů od napájecího zdroje, jsou tu velké filtrační kondenzátory i digitální část, pěkně poctivě odstíněná kovovým pouzdrem od ostatních signálových cest. Celkově klobouk dolů.

Svět gramofonů vám otevře phono předzesilovač na bázi FET tranzistorů, svět digitálu pak má na starosti čip AK4490, díky němuž přístroj zvládne jak PCM signál s rozlišením až 24 bit / 192 kHz, tak DSD do 5,6 MHz. Streamovací modul běží na platformě HEOS, díky čemuž lze streamovat snadno a stabilně z lokálních síťových zdrojů přes AirPlay 2 a UPnP i ze služeb od internetových rádií přes Spotify až po TIDAL a další.

Samotný zesilovač využívá ve velké míře moduly HDAM-SA3 s diskrétním provedením, přístroj pak staví na velkém podílu proudové zpětné vazby. Obvod HDAM řeší také regulaci hlasitosti.

Zesilovač nabízí výstupní výkon 60 Wattů do 8 Ohm, respektive 80 Wattů do poloviční zátěže, vše ve třídě A/B. Obvody pracují od 5 do 100 000 Hz a hodnota celkového harmonického zkreslení nepřekračuje 0,02%. Žádné další parametry výrobce neuvádí.

Jak to hraje

Zesilovač Marantz PM7000N jsme poslouchali v rámci redakčních sestav - hrál tedy s OPPO UDP-205 a Harbeth Monitor 30 místo Norma Revo IPA-140, hrál s KEF LS50 a GoldenEar SuperSub X místo Teac NT-503 / Emotiva XSP-1 / Emotiva XPA-DR2 a hrál s Cambridge CXC a Fischer&Fischer SN-70 místo ASUS Xonar Essence One MUSES MKII a Grandinote Shinai.



Aplikace HEOS

Svižná baskytara Marcuse Millera v jeho "Power" z desky "M2" (2001 | Telarc | CD-83534) byla trochu hedvábná, snad trošku měkčí, ale přitom s patrnou strukturou, nebyla to jednolitá basová hmota a čitelnost spodních tónů byla překvapivě dobrá na tak akceptovatelnou cenovku. Marantz jako kdyby hrál s graciézní lehkostí, s trochou poddajné krémovosti, ale přesto sebejistě, s dobrou definicí a hlavně šťavnatostí, s objemností a neokázalou schopností zahrát "odspodu", aniž by to znamenalo těžký nebo temný přednes. PM7000N hraje rozhodně nad obvyklé poměry své ligy z pohledu čistoty a výsledkem je vřelý a mimořádně příjemný bas.

Také vokál Bobbyho McFerrina v jeho "Hush Little Baby" ("Hush" | 1992 | SONY Masterworks | SK 48177) byl vysloveně hezký; trochu hladší, ale jemný, sladký a velmi přirozeně lidský, vlastně až k nevíře příjemný a přitom bohatý na detaily, minimálně vzhledem ke své pořizovací cenovce. Až se nechce věřit, s jakou lehkostí a s jakou klidnou elegancí Marantz hraje, jak bez předvádění a snadno dává lidskému hlasu solidní pocit těla a objemu.

Marantz je znám lehkostí podání nejvyšších tónů a PM7000N rozhodně není výjimka z pravidla, i bez doteku Kena Ishiwaty dokázal Marantz zesilovač naladit tak, že cinkot činelů v "Take Five" z "Time Out" Davea Brubecka (2009 | Columbia | 88697 39852 2) byl lehký, živý, bohatý v objemu a barvách a vlastně také v detailech, měli jsme pocit, že činely mají strukturu a plochu. Jsou to výšky opět lepší, než by zesilovač ve vlastně standardní hi-fi třídě měl umět. Snad bylo nejvyšších tónů proporčně o dýchnutí více, ale jsou skvělé ve své neagresivní hezkosti.

Zvuk PM7000N možná není takovým tím muskulaturním způsobem dramaticky dynamický, ale "Two Bass Hit" Dizzy Gilespieho ("Night in Tunisia" | 2006 | Bluebird | 82876 84866 2) byla živá a zvuk měl jiskru, výtečný timing a i když makrodynamická důraznost má své meze, na poměry třídy je Marantz dobrý i zde a nelze mu nic vytknout.

"Tribal Dance" Peter Green Splinter Group ("Destiny Road" | 2010 | Snapper Music | SBLUECD055) byla krásně otevřená, neočekávaně velká a rozprostřená přes poslechovou místnost, s detaily slyšitelnými a zaostřenými i při dosti nízkých hlasitostech, kde PM7000N neztrácí jistotu a delikátnost - to jsou charakteristiky, které opět jako kdyby patřily do zřetelně vyšší ligy, než kam Marantz svůj PM7000N pasoval cenovkou. Chce se říct, že za třicet jedna tisícovek je tohle něco extra.

Prostor nahrávky "Allegro Moderato" ze "Symphony No. 9" Ralpha Vaughan Williamse (1994 | Everest | EVC 9001) byl snad až trochu explicitně vytažený kupředu a dobře usazený v pravolevém směru, bez nějak zřetelného zafixování do centra mezi reprosoustavy. Není to tak neočekávaně dobrá úroveň, jako u jiných popisovaných vlastností, ale i tak se nemá PM7000N ve své třídě zač stydět, prostor je dobře ukotvený, s dobrou pevností a dobrou přehledností.

Jakési zvláštní charakteristické kouzlo PM7000N zajišťuje, že prakticky libovolná nahrávka se snadno poslouchá a to vlastně kdykoliv a jakkoliv (včetně tichých úrovní, což je velká deviza tohoto zesilovače); platilo to i pro "Please Read the Letter" Roberta Planta a Alison Krauss ("Raising Sand" | 2007 | Decca | 475 9382). Velmi hudební, velmi plynulý, velmi barevný zvuk je vlastně brilantní v poměru k ceně, plyne s lehkostí a zároveň drží pohromadě, neexhibuje na jednotlivost, ale nechává zaznít hudbu s hlavou a patou, což bývá vlastnost obvyklá u dražší elektroniky.

Verdikt

Marantz PM7000N je skvělé zařízení - ač integrace streamování není revoluční myšlenkou, je to spolu s univerzální sadou analogových a digitálních konektorů poslední krůček k tomu, abyste mohli mít prakticky vše "pod jednou střechou", navíc v designu a kvalitě, kterou značka Marantz zaručuje.

Je vidět, že první model "poishiwatovské" éry má udělat dojem a nutno říct, že se to daří. Krásná muzikálnost, otevřenost a lehkost, výtečná detailnost a celkově přednes, s kterým je za dané peníze naprostá radost žít, to jsou nosné charakteristiky modelu PM7000N, který by mohl bez výčitek stát i o 20 - 30% víc.

Pokud hledáte pohodovou muzikálnost a výtečnou univerzálnost v tom nejlepším duchu Marantz, představuje PM7000N excelentní nabídku.

Marantz PM7000N

Cena: 30 990 Kč

Technické parametry

Výkon 2x60W (8 ohmů), 2x80W (4 ohmy)

2x60W (8 ohmů), 2x80W (4 ohmy)

Podporované audio formáty AAC, AIFF, ALAC, DSD 128, FLAC 24bit/192kHz, MP3, WAV, WMA

AAC, AIFF, ALAC, DSD 128, FLAC 24bit/192kHz, MP3, WAV, WMA Internetové rádia TuneIn

TuneIn Podporované cloudové služby Amazon music, Deezer, Napster, Pandora, SoundCloud, Spotify, TIDAL

Amazon music, Deezer, Napster, Pandora, SoundCloud, Spotify, TIDAL Konektivita AirPlay, AirPlay 2, Bluetooth, LAN RJ45, WiFi

AirPlay, AirPlay 2, Bluetooth, LAN RJ45, WiFi Multiroom HEOS

HEOS Název ovládací aplikace HEOS

HEOS Ovládání přes aplikace Android, iOS

Android, iOS Ovládání hlasem Amazon Alexa, Google Assistant, Siri

Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Vstupy Analogový RCA, Digitální optický, Digitální SPDIF, MM Phono, USB-A

