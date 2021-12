Markéta Mikešová doporučuje: Na co se dívám a vy byste měli taky

Dokumentární tvorba, kyberpunk, dystopie a sem tam nějaká šílenost. Mám trochu jiný vkus než kolegové, ale možná právě proto v dnešním výběru narazíte na netradiční tipy, díky kterým si rozšíříte obzor. Většina doporučených titulů je letošních nebo loňských, nic pak výrazně starší.

Arcane Hraním League of Legends jsem strávila až moc času a byť jsem ho nezapnula už roky, LoLko navždy bude tak trochu srdcová záležitost. Pustit si Arcane tak byla jasná volba. Netflix se domluvil s francouzským studiem Fortiche, na vše dohlížel Riot Games a vytvořili plnohodnotný animovaný seriál z prostředí této populární hry. Výsledek je nad očekávání dobrý a nemusíte ani League of Legends znát, abyste si dílo užili. Fantasy a steampunk prvky, dobře napsané ženské postavy a pěkná animace, to je jen náznak toho, co vás čeká. Hodnocení IMDb: 93 % Žánr: Animované seriály

Hrají: J. B. Blanc, Hailee Steinfeld, Toks Olagundoye, Kevin Alejandro, Katie Leung, Ella Purnell, Harry Lloyd

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky) O co tady jde? Tipů na dobré filmy a seriály není nikdy dost a osobní doporučení často fungují nejlépe. Proto jsme se v redakci domluvili a občas někdo z nás připraví přehled, co ho osobně a zcela subjektivně v poslední době v nabídce streamingových služeb zaujalo. Své tipy už napsali Marek Lutonský, Vláďa Kluska, Tomáš Holčík, Lukáš Václavík, Martin Miksa, Petr Urban a Markéta Mikešová.

Zaklínač: Vlčí sen Stačí někam napsat Zaklínač a já na to okamžitě kliknu. Prostě ujíždím na všem z tohoto univerza. Netflix nezůstal jen u hrané seriálové adaptace, letos vytvořil i samostatný animovaný film, který se celý věnuje Vesemirovi, Geraltovu učiteli. Trochu jsem se bála, že příběh bude slátanina, ale nakonec příjemně potěšil. Popisuje, jak se Vesemir stal zaklínačem, aby unikl chudobě, jak se zamiloval a jak padl Kaer Morhen. I je tu vyzdviženo, že zaklínači nejsou vždy jen kladní hrdinové a samozřejmě nechybí krev a nahota. Jen z Vesemira na můj vkus udělali až moc velkého sexouše. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Witcher: Nightmare of the Wolf

Režie: Kwang Il Han

Hrají: Theo James, Lara Pulver, Graham McTavish, Mary McDonnell

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 81 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Báječný nový svět Pokusit se adaptovat legendární román Baječný nový svět od Aldouse Huxleyho není snadný úkol. Nejnovější pokus udělat z něj seriál dopadl všelijak. V první řadě oceňuji snahu a že byla alespoň trochu zachována základní myšlenka. Hodně se toho ale zároveň nepovedlo. Je těžké si oblíbit alespoň nějakou postavu a vykreslení celé antiutopistické společnosti bylo omezeno jen na pár plochých bodů, přitom právě to bylo na původním románu nejvíc fascinující. Ale když přimhouříte oči, může nové pojetí Baječného nového světa sloužit jako celkem fajn kulisa k činnostem, které nevyžadují plnou pozornost. Jen si to zřejmě užijí spíše diváci, kteří neznají předlohu. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Brave New World

Hrají: Alden Ehrenreich, Jessica Brown Findlay, Harry Lloyd, Kylie Bunbury, Hannah John-Kamen, Sen Mitsuji, Joseph Morgan

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Zlomové okamžiky: 11. září a válka proti terorismu Tohle je absolutní nutnost pro každého, koho zajímá geopolitika. K příležitosti letošního desetiletého výročí útoků na dvojčata v New Yorku vznikla dokumentární série, která se ve své první části věnuje tomu, jak k útokům vlastně došlo a jak na ně reagovala americká společnost. To nejzajímavější ale přichází až s dalšími díly, které popisují americkou invazi do Afghánistánu a boj proti terorismu obecně. Nechybí výpovědi vysoce postavených amerických politiků, armádních příslušníků a agentů FBI, kteří všichni poodhalují pozadí nejdražší války moderní doby, i zpětně přiznávají své chyby. Na sérii oceňuji hlavně zasazení do celosvětového a historického kontextu. Zároveň to celé skvěle dokresluje události letošního roku. Pokud jste přemýšleli, proč při letošním stahování vojsk z Afghánistánu došlo k takovému chaosu a proč ihned země spadla do spárů Tálibánu, tady najdete odpověď. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: Turning Point: 9/11 and the War on Terror

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Rotten Další dokumentární série, tentokrát z úplně jiného soudku. Rotten se věnuje pozadí produkce současných potravinových komodit; hlavně jaké korupční a další podlé praktiky tuto produkci doprovází. Každý díl rozebírá jednu komoditu, například kakao, cukrovou třtinu nebo avokádo. Autoři vyrazili přímo do míst, kde k pěstování dochází a udělali rozhovory s místními farmáři i organizacemi, které se problematice věnují. Někdy je sérii vyčítáno, že obsahuje až moc příběhů konkrétních lidí, ale já to naopak oceňuji. Ne každý si dokáže přiznat, že jídlo, které konzumuje, zejména z rozvojových zemí, nemá vždy úplně etický původ. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Dokumentární seriály

Hrají: Latif Nasser, Jack Bai, Gudrun Beckh

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

The Grand Tour Když BBC vyhodila Jeremy Clarksona z pořadu Top Gear a pak z něj odešli i jeho parťáci James May a Richard Hammond, trojice podepsala smlouvu s Amazonem a vytvořila svůj alternativní Top Gear nazvaný The Grand Tour. Amazon toho náležitě využil, pořadu poskytl monstrózní produkci a vznikl Top Gear na steroidech. Nečekejte žádné velké motoristické informace. Jen trojici postarších chlápků, co dělají v drahých autech blbosti, zatímco je natáčí ta nejdražší kamerová technika, kterou lze sehnat. Zajímavé ale na The Grand tour je, že zatímco první díly byly alespoň ještě trochu o autech, s přibývajícím časem se z pořadu stal spíše cestopis. Nakonec trojice tento nový koncept přijala a dnes už je opravdu The Grand Tour o cestování a přidružených šprýmech než o čemkoliv jiném. Každopádně skvělá popkornová zábava. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Reality-show

Režie: Phil Churchward

Hrají: Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May, Mike Skinner

Původ a premiéra: Velká Británie, 2016

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Clarksonova farma Když už má Amazon smlouvu s takovými hvězdami, tak proč toho nevyužít, že? Jeremy Clarkson si koupil farmu a nechal se natáčet při tom, jak se o ni stará. To možná nezní až tolik atraktivně, ale ve skutečnosti je to nesmírně zajímavé, jelikož provází jednotlivými kroky, co zemědělství jako takové obnáší. Uvidíte, jak Jeremy shání zemědělskou techniku, jak řeší obdělávání polí, jak chová ovce i jak vyjednává o zemědělských dotacích. Člověk má po zhlédnutí k zemědělcům větší respekt, i když je jasné, že si na všechno nakonec sehnal lidi. Clarkson seriál uzavírá slovy, že nikdy nebyl šťastnější, jako když se odstěhoval na venkov a začal se hrabat v hlíně. Člověk mu to i celkem věří. Hodnocení IMDb: 91 % Žánr: Dokumenty

Původní název: Clarkson's Farm

Režie: Gavin Whitehead

Hrají: Jeremy Clarkson

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021

Délka: 48 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

James May: Our Man In Japan Také James May na Amazonu získal vlastní pořad. Kdo moderátora zná, ví, že má rád historii, kterou spojil s láskou cestování a vyrazil do Japonska. Opět je to cestopis, ve kterém James May putuje celou zemí a zkouší různá japonská řemesla a zvyky. Je to příjemná podívaná pro všechny japanofily. James May k celému zážitku přistupuje s respektem a ještě na konci každého dílu složí haiku. Jen upozornění – vůbec se to netýká motoristiky. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Dokumentární seriály

Hrají: James May

Původ a premiéra: Velká Británie, 2020

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Hejtr Polsko není označováno zrovna za filmařskou velmoc, Hejtr ale rozhodně stojí za to. Snímek se točí kolem studenta práv, který se nechce smířit s tím, že ho vyhodili ze školy a začne pracovat v PR agentuře. Jenže z PR agentury se vyklube trollí farma, skrze kterou začne napadat lidi okolo sebe. Film, který by se žánrově dal zařadit mezi sociální thrillery, pěkně ukazuje, jak anonymita internetu a technologie mohou sloužit k radikalizaci jedinců, kteří si ve svém životě nejsou jisti. A jak různé entity tyto lidi využívají. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Drama

Původní název: The Hater

Režie: Jan Komasa

Hrají: Maciej Musiałowski, Danuta Stenka, Jacek Koman, Vanessa Aleksander, Maciej Stuhr, Agata Kulesza, Adam Gradowski

Původ a premiéra: Polsko, 2020

Délka: 130 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

WandaVision Kolegové už se věnovali ostatním marvelovským seriálům z produkce Disney+, proto nesmí chybět i první počin, který vznikl v rámci nového konceptu MCU. WandaVision je objektivně dost zvláštní záležitost, věnuje se superhrdince Scarlet Witch, která se nedokáže smířit s tím, že její milovaný partner Vision v posledním dílu Avengers zemřel. Vytvoří si proto fantaskní svět, ve kterém Visiona oživí. Zvláštnost spočívá v tom, že několik prvních dílů je dělaných jako sitcom z 80. let a nikdo dlouho netuší, co se odehrává a jaký to má smysl. Jsem ale zastáncem toho, že divákům nemusí být od začátku vše jasné a přišlo mi to originálně pojaté. Seriál bych ale doporučila hlavně lidem, kteří jsou fanoušci Marvelu, jinak z postav a pozdějšího děje může v hlavě vzniknout řádný guláš. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Comicsové seriály

Hrají: Elizabe Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Karyn Hahn, Randall Park, Kat Dennings, Aaron Taylor-Johnson

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

RuPaul's Drag Race All Stars Klasický Drag Race už v dřívějších výběrech zazněl, byla by ale škoda vynechat i verzi All Stars. Moderátor RuPaul si každý rok pozve výrazné soutěžící z minulých ročníků hlavního pořadu a uspořádá boj největších hvězd. Všechno je místy ještě víc „over the top“, jinak diváci uvidí to, co jsou zvyklí z RuPaul's Drag Race – různé úkoly, dramata, hodně zpěvu a tance. Prostě dobře strávený čas, když zrovna člověk čeká na další ročník slavné show s muži v kostýmech. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Reality-show

Hrají: RuPaul, Michelle Visage

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

Pán tygrů Z Pána Tygrů neboli Tiger Kinga se od jeho vzniku stal kult. Nedávno vyšla nová série, a tak není od věci jej zmínit. Původní dokumentární seriál sledoval kontroverzního majitele oklahomské zoo a rednecka do morku kostí Joe Exotica, který v nevyhovujících podmínkách choval šelmy a soupeřil s aktivistkou za zvířecí práva Carol Baskinovou. Nakonec skončil ve vězení, protože měl údajně objednat její vraždu. Pokračování, které vyšlo nedávno, se věnuje Exoticovu pobytu ve vězení a snahám o získání prezidentské milosti. Také se vrací k Baskinové a dosud nevyřešenému zmizení jejího manžela. Kromě toho, že člověk při sledování vidí, jak moc je kultura rednecků v USA zvláštní, také to upozorňuje na nevyhovující legislativu u chovu divokých šelem. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: Tiger King: Murder, Mayhem and Madness

Režie: Eric Goode

Hrají: Joe Exotic, Carole Baskin, Dr. Bhagavan Antle, Howard Baskin, John Finlay

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Seaspiracy: Pravá tvář udržitelného rybolovu Výrazný letošní dokument Netflixu. Mladík se věnoval plastovému odpadu v moři, při zkoumání problematiky ale narazil na další hrozby, které ohrožují mořský život. Film odhaluje pozadí udržitelného lovu, jak certifikáty na krabičce s rybami v obchodech nemusí nutně znamenat, že ryba byla vylovena s úctou k přírodě apod. Možná autor místy bije na poplach až moc, je to ale rozhodně vhodný snímek pro každého příznivce ekologie a udržitelného přístupu. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Dokumenty

Původní název: Seaspiracy

Režie: Ali Tabrizi

Hrají: Ali Tabrizi, Sylvia Earle, Richard O'Barry, Paul de Gelder, Lucy Tabrizi, Jonaan Balcombe, George Monbiot

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 89 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Půjčovna masa Trochu se mi ježí vlasy z českého překladu, seriál vyšel v původním znění pod názvem Altered Carbon. Je to sci-fi cyberpunková záležitost vycházející ze stejnojmenné knihy, založená na myšlence, že někdy v budoucnu budou mít lidé celou svou osobnost nahranou na mikročipu, takže pak budou moci střídat fyzická těla. Hlavní hrdina se probudí po 250 letech spánku, dostane nový „sleeve“ (jak zde tělům říkají) a musí začít vyšetřovat vraždu jednoho z nejbohatších mužů světa. První série je rozhodně povedená scifárna, jen možná vynechejte druhou, ta už se tolik nepovedla. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Altered Carbon

Hrají: Joel Kinnaman, Mara Higareda, Chris Conner, Ato Essandoh, James Purefoy, Dichen Lachman, Leonardo Nam

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Fyre: Největší večírek, co nikdy nebyl Ještě jeden dokument, aby jich nebylo málo. Film odhaluje pozadí jednoho z největších marketingových podvodů současné doby, když si jistý podnikatel usmyslel, že uspořádá nejúžasnější hudební festival svět dob na soukromém ostrově v Karibiku. Na ostrov pozval slavné influencery, nasliboval jim vše možné, jenže žádný festival se nakonec nekonal. Influeneři přijeli na ostrov, kde nebylo připravené prakticky nic. Fyre: Největší večírek, co nikdy nebyl je pohled do mysli podvodníka, který si nedokáže přiznat, že selhal. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Dokumenty

Původní název: FYRE: The Greatest Party That Never Happened

Režie: Chris Smi

Hrají: Billy McFarland, Ja Rule, Jason Bell, Gabrielle Bluestone, Shiyuan Deng, Michael Ciccarelli, Mdavid Low

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Boratův navázaný telefilm Sacha Baron Cohen se loni vrátil na obrazovky – respektive na streamovací službu Amazonu – s novým filmem, ve kterém se Borat opět vydá jako kazašský reportér do Ameriky. Jeho úkolem je předat prezidentu Donaldu Trumpovi opičáka, který je kazašským ministrem kultury. Do nejvyšších pater americké politiky chce Borat proniknout přes viceprezidenta Mikea Pence. Zjistí ale, že od prvního filmu se mu narodila dcera a tak se musí potýkat i s ní. Borat je tentokrát více politický, už jen proto, že film vznikal během americké prezidentské kampaně. Je také méně sprostý, což oceňuji, protože jednička byla opravdu místy hodně přes čáru. Stále je to ale pořád dostatečně šílené, navíc v půlce natáčení vypukla pandemie, která se tvůrcům podařila do celého konceptu vhodně zakomponovat. Vlastně se covid nakonec stane hlavním tématem. Schválně si tipněte, kdo že ho prý jako první rozšířil. Hodnocení IMDb: 66 % Žánr: Komedie

Původní název: Borat Subsequent Moviefilm

Režie: Jason Woliner

Hrají: Sacha Baron Cohen, Maria Bakalova, Mike Pence, Rudolph Giuliani

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Ledová archa V roce 2013 vznikl v barrandovských ateliérech jihokorejský dystopický film o ledové zkáze, která zasáhla celou planetu. Minimum lidí, kteří ji přežilo, se přesunulo žít do jednoho vlaku, který se nesmí nikdy zastavit, jinak by v něm klesla teplota. Loni byla natočena tato americká seriálová adaptace, která z konceptu vychází. Upozorňuji, že pouze vychází, protože kromě ledu, vlaku a kast v jednotlivých vagónech nezanechává prakticky nic. Ale i tak jsem si to celkem užila. Není to vrchol filmařiny, děj je moc roztahaný, ale já mám dystopická témata ráda. Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Snowpiercer

Hrají: Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Susan Park, Benjamin Haigh, Sasha Frolova, Alison Wright

Původ a premiéra: USA, 2020

