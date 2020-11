Marshall Emberton: hlasitý rocker, který se nebojí vody [test]

Plusy Vyšší odolnost

Řízný zvuk

Krásný design Minusy Jen SBC kodek

Pro někoho vzhled

Pro někoho řízný zvuk 8 /10 Hodnocení

Takhle nějak má vypadat party reproduktor: odolný a zvládne hrát pěkně nahlas. S večírkem bych to v současné době nepřeháněl, ale hudbu si můžete užít v rodinném a izolovaném kruhu, třeba rockové koledy pod stromečkem. Tu party zde ale zmiňuji z jiného důvodu, Embertonu nejvíce sedí hlasitý projev, kde ukáže naplno své schopnosti.

Příliš mu nejde tichý přednes, protože i na minimální hlasitost je stále dost hlučný. Vypnutí a zapnutí je doprovázeno silným zvukem kytary a brnknutí do strun slyšíte i při pozastavení hudby. Takže hlasitá party, kde Emerton ozvučuje celé okolí: ano. Tichá ukolébavka pro usínající dítě: ne.

Konstrukce a ovládání

Emberton je docela těžký kvádr, váha se zastaví u hodnoty 700 g. Značnou část povrchu tvoří plast potažený gumou, silikonem, který má připomínat klasickou hudební techniku výrobce. Nemusíte mít tady strach s repráčkem někde klepnout. A netřeba se obávat ani vlhka a prachu, výrobce udává certifikovanou odolnost IPX7. Povrchová úprava je příjemná na dotyk a neklouže z rukou. Podobnou úpravu najdete i na spodní straně, takže zařízení neklouže ani na stole.

Přední a zadní část tvoří mřížka, která je doplněna o tkaninu. I tady je vidět a cítit snaha o odolnost: nejde o žádné tenké drátky, ale mřížka je skutečně masivní, pevná a ani při tlaku nepruží. Na přední straně je vidět krásně vyvedené logo výrobce a také sem míří dva 2“ měniče, každý o výkonu 10 W. Naopak na zadní stranu jsou orientovány dva pasivní zářiče, takže se projev lehce liší. 360° zvuk, kterým se výrobce prezentuje, je tedy nutné brát s mírnou rezervou.

Reproduktor ovládáte masivním kovovým joystickem: pohybem nahoru a dolů regulujete hlasitost, do stran přeskakujete skladby a stiskem pouštíte a pozastavujete hudbu. Dlouhý stisk slouží k vypnutí / zapnutí celého zařízení. Ovládání bude chtít trochu cviku a citu, ale za sebe jej hodnotím jako velmi povedené. Párování má vlastní tlačítko s jasnou červenou LED. V červené je vyvedený také indikátor nabití akumulátorů, který má deset úrovní a designem odkazuje na kytarové zesilovače.

Proto zpracování těžko co namítnout, tohle zařízení patří ven a je k tomu velmi dobře vybaveno. Ale design je natolik nerušivý, že Emberton může klidně sedět i někde v obýváku.

Zvuk a výdrž

Zvukově si Marshall pro uživatele nenachystal nic záludného: je to stále ten stejný rockový křikloun, který dokáže hrát hezky odspodu a náramně klame tělem. Ten objem, který se dere z repráčku, je neuvěřitelný. Středy jsou velmi silné a vokály krásně srozumitelné, což se projevuje i na výborné srozumitelnosti mluveného slova. Podcasty jednoduše hýbou světem. Výšky jsou řízné, silné, ale jednodušší, to však celkově koresponduje s laděním celého zařízení.

I na nízkou hlasitost je přednes stále dost silný, což může být problém právě při tichém poslechu. Výrobce navíc použil fyziologickou regulaci hlasitosti, kdy se při snižování hlasitosti méně utlumují basy a výšky, ale více se utlumují středy. Navíc je u nižších hlasitost znát slyšitelně menší prostor. U vyšších hlasitosti se prostor krásně otevře, je konkrétnější a daleko lépe funguje lokalizace nástrojů. Emberton si troufne i na velká tělesa, a i na nejvyšší hlasitosti má stále dost síly přednést je dynamicky a s prostorem. A znovu musím zopakovat, repráku nejlépe sedí hlasitý přednes reálných nástrojů: rock, jazz, metal, blues, ale klidně i vážná hudba. Byť umí hrát hezké kulaté basy, nejsou u elektronické hudby tak přesvědčivé, jak by mohly být. Emberton vám tady elektronický nářez zahraje, ale nebude to tak samozřejmé.

Jediným konektorem na zařízení je USB-C situované na pravém boku. V balení najdete i patřičný kabel, ale už ne síťovou nabíječku. Výrobce slibuje i rychlonabíjení, kdy můžete za 20 minut nahnat až 5 hodin poslechu. Bohužel jsem nikde nenašel informaci, jakou nabíječku je třeba použít. Marshall v pohodě vydrží hrát slibovaných 20 hodin a k této hodnotě jsem se během testování reálně přiblížil.

Verdikt

Emberton se nebojí ani hrubšího zacházení a hodí se hlavně na hlasitou zábavu. Moc neumí hrát potichu, nebude vám tiše přednášet klasiku nebo folk. Je hlučný i na minimální hlasitost a je prostě výborný. Používá Bluetooth 5.0 a použití SBC kodeku není nijak zásadně slyšet. Ovládání bude chtít trochu cviku, ale nakonec si zvyknete.

Poměr výkonu a ceny je za mě velmi dobrý, 3 990 Kč není málo peněz, ale když Emberton chytnete do ruky, budete přesně vědět, kam ty peníze šly. Pokud hledáte parťáka do nepohody, je tohle skvělá volba; musíte mít ale trochu rockera v duši a akceptovat to, jaký repráček je a jaký má přednes. Jinak to souznění nebude fungovat.

Marshall Emberton

Cena: 3 990 Kč

Zapůjčil: Marshall, www.marshallheadphones.com

Technické parametry