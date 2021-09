Marshall má svá první True Wireless sluchátka s aktivním potlačení hluku

U nás velmi populární Marshall představil svoje True Wireless sluchátka s aktivním potlačení hluku, ponesou název Motif ANC. Samozřejmostí je především nezaměnitelný design převzatý z legendárních zesilovačů.

Sluchátka jsou osazené 6mm měničem a Marshall slibuje, že nejen design, ale i zvuk bude mít charakter typický pro tuto značku. Motif ANC mají vestavěné tři mikrofony na každé straně, tedy šest celkově. Ovládání je dotekové, nemá chybět ani aplikace.

Výdrž na jedno nabití s ANC je 4,5 hodiny, s pouzdrem pak je k dispozici 20 hodin. Pokud ANC vypnete, tak jste na 6 hodinách a 26 hodinách celkově. Nabíjení je bezdrátové, nebo přes USB-C, trvá 3 hodiny. Pouzdro nejen drsně vypadá, ale je také odolné proti vodě (dle IPX4). Sluchátka samotná mají odolnost ještě vyšší – IPX 5. Co se bezdrátového připojení týče, tak ho má zajisti Bluetooth 5.2, kodeky výrobce nezmiňuje.

Oficiální cena v Evropě má být 199 Euro, což by mohlo znamenat pultovou cenu kolem 5 000 Kč. Pokud Marshall Motif ANC budou mít kvalitní potlačení hluku, tak by to mohl být zajímavá alternativa k prémiovým TWS sluchátkám. Už kvůli designu...

