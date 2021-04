Marshall Major IV: 80 hodin rocku, metalu a blues [test]

Plusy Skvělý silný zvuk

Odolná konstrukce

Dlouhá výdrž

Pohodlí Minusy Pro někoho silný zvuk

Ovládání přes joystick chce trochu cviku

Jen SBC kodek

Žádná mobilní aplikace 8 /10 Hodnocení

Až vám někdo bude říkat, že nechce bezdrátová sluchátka kvůli častému nabíjení, tak mu ukažte Major IV. Hodina poslechu denně znamená nabíjet asi 5× ročně. Výrobce slibuje výdrž až 80 hodin, což je extrémně vysoká hodnota, přesto nejsou sluchátka nijak obrovská.

Marshall Major jsou ikonická sluchátka, která jsou na první pohled jasně rozpoznatelná. První model spatřil světlo světa v roce 2011, řada Major tedy existuje už skoro deset let a celou dobu jede podle stejného receptu. Současný model ale doznal několik změn, které z něj dělají univerzálnější sluchátka, ale po designové stránce se drží toho, co před lety ukázala první generace.

Major IV se u nás prodávají za cenu 3 790 Kč, což rozhodně není málo peněz a konkurence je v tomto segmentu velmi silná. Marshall má několik trumfů v rukávu: zvučné jméno značky, povedený design a zvuk, které prostě umí oslovit. Otázkou ale je, jestli to bude stačit; výrobce u tohoto modelu vynechává mobilní aplikaci, takže zůstávají sluchátky ze staré školy bez chytrých vychytávek.

Konstrukce a zpracování

Odlišit od sebe jednotlivé generace může být i pro cvičené oko docela oříšek. Jsou si totiž dost podobné: hranaté náušníky s logem výrobce, spojení mostu a náušníku pomocí drátové konstrukce, možnost sluchátka složit do malého klubíčka… Jsou tu sice drobné změny, ale princip konstrukce zůstává stejný – stále jde o lehká sluchátka, která jsou určená na denní nošení a mají snést hrubší zacházení i přenášení v batohu.

Plastové uchycení drátů k mostu vypadá stejné jako u minulé generace a zdá se být dostatečně robustní. Změna, která je ale viditelná na první pohled, či spíše dotyk, jsou materiály. Pamatuji si, že Major II byly hodně plastové, Major III na to byly trochu lépe, ale až aktuální model vás bude hýčkat, co má být měkké, je měkké a plasty si nehrají na kůži. Je to velmi příjemná změna a mám dojem, že v tomto sluchátka hodně dospěla, byť to nemusí být na první dobrou vidět.

Jinak nemám mít ke zpracování výtku, sluchátka jsou perfektně slícovaná, nic nevrže, nedrhne a všechny pohyblivé části se zdají být robustně udělané. Je docela škoda, že výrobce nadal do balení alespoň látkový pytlík na přenášení, který by při denním používání sluchátka alespoň trochu chránil. Jinak v balení najdete klasický kabel s 3,5mm Jackem a USB-C kabel.

Komfort a ovládání

U komfortu musím za sebe musím zmínit jednu zásadní změnu, a tou je citelně menší přítlak na uši. Hlavový most je příjemně široký, netlačí, a hlavně je méně utažený. Líbí se mi také o něco komfortnější náušníky, byť pokud nosíte brýle s tužšími stranicemi, můžete mít problém. Za mě je toto nejkomfortnější generace z celé řady.

Další drobnou změnu najdete u ovládacího joysticku, který se přestěhoval z levé strany doprava, takže teď máte na pravém sluchátku ovládání, 3,5mm jack a USB-C port. Ovládání joystickem je trochu zrádné, byť se může zdát nad slunce jasné: stiskem tlačítka děláte pauzu a podržením zapínáte sluchátka. Pohybem nahoru a dolů měníte hlasitost, pohybem vlevo a vpravo přecházíte mezi skladbami. Dvojitý stisk pak zapne hlasového asistenta z telefonu. Jenže když máte sluchátka na hlavě, bude to chtít trochu cviku, abyste trefili ten správný směr. Trvalo mi to několik dní, než jsem se s ovládáním sžil.

Výrobce udává výdrž až 80 hodin, což jsem upřímně nebyl schopen otestoval. Celý měsíc práce na čísle Computeru jsem sluchátka používal, dostal jsem se mírně přes 40 hodin a baterka ukazuje půlku, takže bych uváděnému číslu i věřil. A nabíjet nemusíte jen přes kabel, ale můžete využít i bezdrátové Qi nabíjení; cívku najdete vně pravé mušle.

3,5mm jack pak využijete nejen na drátové spojení sluchátka–telefon, ale také na spojení sluchátka–sluchátka. Major IV tak mohou komunikovat bezdrátově s telefonem, zatímco 3,5mm jack využije třeba kamarád, který chce poslouchat s vámi. Jednoduše se připojí drátem do vašich sluchátek a je hotovo.

Hudební projev

Sluchátka Marshall mají svůj specifický projev, u Major IV se mi však zdá, že výrobce trochu otáčí kormidlem a směřuje k větší univerzálnosti. A za sebe musím říct, že je to moc dobře. Neznamená to, že by se dramaticky změnil charakter, spíše se rozšířilo portfolio toho, co sluchátka umí. Ten ostrý silný zvuk, kdy krásně vyzní každé brnknutí basové kytary a bicí mají neuvěřitelnou sílu, tady zůstal. Poctivý rock zní z Marshallů pořád skvěle. To jen 40mm měniče se naučily lépe podávat výšky, které mají i lehké detaily. Celý projev se značně prosvětlil a učesal.

Sluchátka tak s grácií zvládnou metalovou palbu, ale i jazz nebo blues. Klasická hudba není podávána s takovou samozřejmostí, ale rozhodně jde o velký posun. Mile mě překvapil přednes jemných pasáží u folku, kde sluchátka ukazují svou jemnou stranu. Zřetelnější přednes vokálů oceníte také u podcastů nebo pří telefonování.

Posun k univerzálnosti je zkrátka moc příjemný a chválím jej. Co je však trochu na pováženou, je použití jen SBC kodeku, přičemž předchozí generace používala aptX. Minimálně AAC kodek by sluchátkům hodně slušel. Sluchátka naštěstí SBC kodek skvěle maskují, a to dokonce tak dobře, že jsem dlouho žil v domnění, že se jedná o AAC.

Verdikt

Velmi zábavná sluchátka, kterým nejlépe sedí rocková hudba, ale jsou univerzálnější než kdy dříve. Ocenit musím velký posun v pohodlí a také z použitých materiálů mám také radost, protože jsou velmi příjemné. Výdrž 80 hodin znamená, že budete sluchátka nabíjet jen několikrát za rok a klidně je můžete nechat na bezdrátové nabíječce.

Stále mají svůj vlastní zvuk, svou vlastní představu o tom, jak má hudba znít, ale už nejsou v přednesu tak striktní. Nejde o univerzální sluchátka pro každého, ale mají k tomu blíže než kdy předtím. Pokud je ve vás alespoň trochu rockera, tak vás Major IV nezklamou.

Marshall Major IV

Cena: 3 790 Kč

Web výrobce: www.marshallheadphones.com/cz