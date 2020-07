Marshall Monitor II ANC – Řízný zvuk, rock ’n’ roll a potlačení hluku [test]

Plusy Krásně řízný zvuk

Povedená konstrukce

Pohodlí

Dlouhá výdrž Minusy Pro někoho řízný zvuk

Jen SBC kodek

Povrchová úprava vnějšku mušlí

Ze začátku ovládání 9 /10 Hodnocení

Je-li ve vás alespoň trochu rockera, který má rád řízný zvuk kytar, budete Marshall Monitor II ANC milovat. Na své si přijdou i zastánci jiných žánrů, cílení sluchátek je však jasné. Propojení designem mezi hudební zesilovači, sluchátky a přenosnými reproduktory mě vždycky bavilo. Jsou to drobnosti jako kroucené kabely, tvary tlačítek atd. Stejný původ je však nejednom vidět, ale i slyšet.

Jde o aktuálně nejvyšší model výrobce, který se chlubí dlouhou 30hodinovou výdrží. Název napovídá, že mají také aktivní potlačení hluku; cenovka 7 590 Kč pak ukazuje, že se chtějí měřit třeba s Jabra Elite 85h nebo Sony WH-1000XM3. Všechna zmíněná sluchátka totiž míří na dost podobnou cílovku, protože mají dost podobné klíčové vlastnosti: dlouhá výdrž, ANC a zajímavý hudební projev.

Konstrukce a zpracování – jako v bavlnce

Jedná se o velká uzavřená circumaurální sluchátka, která můžete mít na uších celý den. Náušníky jsou hezky měkké a nekolidují s brýlemi. Venkovní úprava mušlí má připomínat asi kůži, což se vizuálně daří, ale na dotyk je cítit až moc plastu. A to je jediná slabina konstrukce. Uvnitř mušlí pak najdete šedou tkaninu, která trochu překvapivě není doplněná o nápisy L a R. Ty musíte hledat až na hlavovém mostě, což se může zdát trochu nešikovné.

Nicméně levou a pravou stranu poznáte za několik okamžiků úplně bezpečně: pravé sluchátko na sobě má nepřehlédnutelný mosazný joystick, který je směrovaný na ovládání palcem, takže se dá najít i pohmatem. Jinak jsou ale sluchátka velmi souměrná a nasazení naopak vám na první dobrou nepřijde vůbec nijak nepatřičné.

Držáky mušlí jsou kovové, stejně tak kloub, který je spojuje s hlavovým mostem, jenž je také kovový. Ale v místech kontaktu s hlavou je pochopitelně měkce polstrovaný. Pravděpodobně nepůjde o pravou kůži, ale nějakou umělou záležitost. Musím ale dodat, že jak vnitřní měkká strana, tak i ta vnější připomínající kůži, jsou velmi příjemné na dotyk. Polstrování netahá vlasy a není zbytečně široké, takže se pod ním tolik nepotí hlava. Líbí se mi také o něco silnější přítlak, takže sluchátka skvěle drží na hlavě. Přítlak ale není nepříjemný a perfektně koresponduje se měkkými náušníky.

Netradiční uchycení mušlí znamená, že sluchátka jsou velice skladná. Můžete je na krku otočit mušlemi směrem nahoru, nebo je klidně otočit k ramenům. Mušle se dají složit i dovnitř, takže při přenášení složíte mušle jen na sebe, nebo sluchátka doslova stočíte do klubíčka.

Benefitem obrovského rozsahu polohování mušlí je pochopitelně pohodlí, protože se sluchátka snadno přizpůsobí jakémukoli tvaru hlavy. K přenášení využijete přibalený pytlík z rifloviny a v balení dále najdete USB-C kabel na nabíjení a 3,5mm jack kabel, který je kroucený. Oba konektory našly své místo na levém sluchátku ve spodní části, hned vedle barevné LED, která vám dá vědět stav nabíjení baterie atd.

Sluchátka samotná váží 320 g, ale přiznám se, že mi pocitově přišla daleko lehčí. Konstrukce sice není nikterak masivní, ale hojné využití kovu je prostě poznat. Sluchátka využívají konvenční dynamické 40mm měniče, ke kterým vedou kroucené kabely. Po stránce zpracovaní a konstrukce mohu sluchátkům vytknout jednou věc a tou je právě povrch vnější části mušlí, který působí až moc plastově. Jinak mám jen slova chvály.

Ovládání a aplikace – svou vlastní cestou

K ovládání slouží hlavně joystick na pravé mušli. Jeho podržením se sluchátka zapnou / vypnou, krátký stisk je pauza, pohybem nahoru a dolů regulujete hlasitost, pohybem vodorovným zase přeskakujete / přetáčíte skladby. Je to vlastně geniálně jednoduché, jen to chce trochu cviku a citu. Když máte sluchátka na uších, není úplně jasné, kam zatlačit, abyste udělali pohyb nahoru. Stačí se totiž jen lehce vychýlit (zatlačit třeba nahoru a doprava) a sluchátka nereagují. Ale jak říkám, po několika dnech používání vám to přijde naprosto samozřejmé.

Další dvě tlačítka jsou umístěná v místě, kde se držák spojuje s mušlí, tedy v zadní části, aby bylo dosažitelné palcem. Trochu netradiční umístění, ale opět se dá najít i poslepu. Na pravém sluchátku nahmatáte M-Button, který je programovatelný: buď spouští digitálního asistenta, nebo můžete cyklicky procházet tři předvolené ekvalizéry. Všechno, včetně ekvalizérů, se nastavuje v mobilní aplikaci. A na levé mušli najdete tlačítko ANC, které krátkým stiskem zapíná buď ANC nebo příposlech okolí. Dlouhým podržením se ANC vypne. Sílu ANC a sílu příposlechu si můžete opět zvolit v aplikaci.

Aplikace je dostupná pro Android a iOS a v zásadě řeší jen nastavení tlačítek a pak takové drobnosti jako zapnutí a vypnutí doprovodných zvuků, třeba když dosáhnete maximální hlasitosti, nebo když sluchátka vypínáte. Více toho v aplikaci není a vlastně to ničemu moc nevadí. Když si totiž nastavíte účinnost ANC, sílu příposlechu a jednotlivé ekvalizéry, pak už do aplikace nepotřebujete.

Zvuk jako břitva – rockeři mají radost

Než se dostanu k samotnému projevu, musím pochválit ANC, které pracuje velmi přirozeně, byť tlumí hlavně nižší kmitočty. Na špičkovou konkurenci sice nemá, ale jde o nadprůměr. Druhá pochvala míří na kvalitu příposlechu a handsfree, mikrofony fungují na jedničku a v tomto ohledu se mohou sluchátka poměřovat třeba s Jabra Elite 85h nebo Bose NC 700. Udávaná výdrž 30 hodin je při běžném používání dosažitelná, já se však častěji pohyboval kolem 26 hodin, protože rock se neposlouchá na střední hlasitost. Zarážející je využití jen kodeku SBC, jakkoli musím uznat, že jsem to na první poslech nepoznal. Tak velmi dobře sluchátka rekonstruují původní zvuk. Typické plechové výšky a ztráta barevnosti vokálů se zde nekonají, navíc SBC kodek krásně drží spojení i v zarušených místech.

Líbí se mi, jak umí být zvuk hrubý a neučesaný. Sluchátka vytahují nižší středy a dost specificky přidávají některým výškám, což má za následek nádherně řízný zvuk, kterému vyhovuje kytarová hudba, rock, metal, blues a třeba punk. Asi nejvíce mi v tomto nastavení nesedí klasika a jazz, kde mohou být výšky až agresivní, zato s přednesem velkých těles sluchátka nemají problém. Nechápejte to špatně, sluchátka zahrají všechno a naprostá většina z toho vás bude bavit. Chcete-li však 100% nasazení, musíte být spíše milovníkem kytar. Hodně věcí se dá upravit ekvalizérem, ale není to vždy ono.

Je také znát zacílení spíše na reálné nástroje než na elektroniku. Basovou kytaru sluchátka vykreslí s náležitou péčí, ale dunivé elektronické rázy nemají tu samozřejmost. Překvapivě dobře si sluchátka vedou v mluveném slovu, kde se říznost přednesu ztratí a hlas tak může naplno vyniknout. Ani po několika hodinách poslechu jsem se necítil z projevu unavený. A stejně překvapený jsem byl i u filmů, dialogy jsou perfektně srozumitelné a efekty mají patřičnou sílu.

Monitor II ANC jsou zvukově velmi dobrá sluchátka, která umí univerzálně podat téměř cokoli. Když jim ale předložíte ten „správný“ materiál, stanou se z nich vynikající sluchátka, která udělají tolik radosti, jako málokterá jiná. V tomto případě si posluchač nehledá sluchátka, ale sluchátka posluchače.

Verdikt

Velmi povedená sluchátka. Flexibilní konstrukce je dostatečně pevná na přenášení a zároveň je také pohodlná na dlouhé cestování. Marshall Monitor II ANC si vzhledem k ceně troufají na zaběhlé značky v segmentu, kde se chyby příliš neodpouští, a vedou si výborně. Ovládání chce sice trochu zvyku, ale za chvilku vám přejde do krve. Líbí se mi jednoduchá mobilní aplikace, která se nesnaží znovu vymyslet kolo, ale zároveň vám dá dostatek možností, jak si chování sluchátek přizpůsobit.

Pro mě ale naprostým vrcholem zvuk. Jako starý „metloš“ mám pro Marshall slabost, hlavně proto, jak umí podat staré kytarové fláky, které bývají v moderních sluchátcích zbytečně sterilní. Tady naopak vyleze ta „špína“, vystoupí všechny nedokonalé detaily, které dělají ten dokonalý celek. Sluchátka Marshall mají svůj podpis, svůj zvuk a svůj směr. Díky za to, že se jej tak srdnatě drží.

Marshall Monitor II ANC

Cena: 7 590 Kč