Martin Miksa doporučuje: Na co se dívám a vy byste měli taky

Tipů na dobré filmy a seriály není nikdy dost a osobní doporučení často fungují nejlépe. Proto jsme se v redakci domluvili a občas někdo z nás připraví přehled, co ho osobně a zcela subjektivně v poslední době v nabídce streamingových služeb zaujalo.

Lucifer je pro mě srdcovka. Seriál, od kterého jsem na začátku příliš neočekával, ale pak jsem dvakrát těžce překousával jeho zrušení a následně slavil jeho obnovení. Tento ďábel se totiž nevzdává a baví fanoušky po celém světě, ostatně proto si jej pod svá křídla vzal Netflix. Seriál kombinuje moderní detektivku umístěnou do prostředí v Los Angeles s biblickými postavami, anděly a Luciferem – pánem pekla v čele, který se rozhodne chytat padouchy spolu s místní policií. Vše je přitom vtipné a chytlavé, se sympatickými postavami.

Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

The Morning Show byl jeden z pilotních seriálů streamovací služby Apple TV+. S hvězdným obsazením v hlavních rolích zevnitř ukazuje fungování velké televize a produkčního týmu pravidelného zpravodajského pořadu. Na pozadí však odkrývá a řeší palčivá sociální témata situovaná do prostředí velkého korporátu. V seriálu se střídají vztahy, intriky a občas i nečekané zvraty. Seriál si však oblíbíte hlavně díky skvěle zvolené dvojici hlavních postav.

Na první pohled je to sexistická komedie pro puberťáky. Ve skutečnosti ale věcný a chytlavý seriál, který umí zabavit, ale zároveň dokáže edukovat a hlavně lámat určitá sexuální tabu ve společnosti. Seriál bude rozhodně bližší mladší generaci, která se jistě najde v Maeve a Otisovi, kteří si na škole otevřou sexuální poradnu. Ona je přitom drsňačka s dobrým srdcem a on nezkušený kluk, který stále čeká na svůj první sex, přestože v něm radí ostatním párům.

Seriál Stranger Things mi poprvé ukázal fenomén binge-watchingu. Jakmile si jej totiž pustíte, díly na sebe tak napínavě navazují, že zkrátka nedokážete přestat, dokud neshlédnete celou sérii. Seriál je skvělou vstupenkou do období 80. let v USA, takže je protkaný dobovou hudbou i tématy. Poznáte zde partu mladých chlapců, kteří potkají dívku s nadpřirozenými schopnostmi a těžkým dětstvím. Ve městečku se navíc začnou dít velice podivné věci, které budou partu provázet na každém kroku a začnou ohrožovat místní obyvatelstvo.

Vláda Spojených států založila šestou armádní divizi – vesmírné síly. Jejím úkolem je vycvičit tým před cestou do vesmíru. Jak to ale asi může dopadnout, když v jejím vedení je armádní generál Steve Carell a šílený vědec John Malkovich? Vtipná komedie poukazuje na vesmírné závody, které jsou nyní více než aktuální. Seriál Jednotky vesmírného nasazení je plný jednoduchého, ale často originálního humoru, který vás bude bavit.

Ztraceni ve vesmíru je rodinný sci-fi seriál. Ukazuje příběh rodiny Robinsonových, která se kvůli útoku na domovské vesmírné stanici ocitne daleko v neprobádané části vesmíru. Zde objeví robota, který se stane přítelem i užitečným pomocníkem nejmladšího člena rodiny. Postupem času se ale dozvídá o robotově původu čím dál víc a z druhého konce vesmíru začne paradoxně odkrývat, co stálo za útokem na jejich domov.

Terapie

Jestli rádi posloucháte lidské příběhy, pak vás bude bavit český seriál Terapie z produkce HBO s Karlem Rodenem v hlavní roli. Ten jako psycholog pořádá terapeutická sezení se svými klienty, během kterých postupně rozkrývá jejich příběhy. Seriál je v mnohém velmi osobní, jelikož vykresluje detailně životy lidí, jejich problémy, myšlení a divák se s postavami rychle zžije. Co klient to samostatná dějová linka, ovšem nezapomínejte, že i nezávislé linky se mohou někdy propojit. Pokud hledáte něco zajímavého na zkrácení volné chvíle třeba cestou do práce, Terapie je ideální záležitost. Jednotlivé díly mají stopáž jen kolem 25 minut.

Hodnocení IMDb: 80 %

Žánr: Drama seriály

Režie: Petr Zelenka

Hrají: Karel Roden, Tatiana Pauhofová, Lukáš Hejlík, Klára Melíšková, Kamila Magálová, Michaela Tomešová, Anna Geislerová

Původ a premiéra: Česko, 2011

Délka: 25 minut

Kde si film můžete pustit: HBO