Marvel láká na fázi 4 – vypustil první ukázky z Eternals a oznámil data všech premiér

Minulý týden získala za svůj film Země nomádů Oscara režisérka Chloé Zhao, a tak Marvel kuje železo, dokud je žhavé – Chloé Zhao totiž režíruje také nový film Marvelu Eternals. Původně loňská premiéra byla kvůli zavřenými kinům a pandemii odložena, podobně jako u spousty jiných filmů.

V Ethernal si zahrají Angelina Jolie, Gemma Chan nebo Salma Hayek, ale také Kumail Nanjiani a Richard Madden. Ve filmu se diváci setkají s novým týmem superhrdinů, staré rasy mimozemšťanů, kteří po událostech v Endgame musí vystoupit z utajení.

V nové ukázce se Marvel však ohlíží nejen za většinou filmů, které v posledních dvanácti letech (a třech fázích) šly do kin, ale láká na fázi 4. V té se dočkáme filmů Spider-Man: No Way Home, Shang-Chi a legenda o deseti prstenech, Black Widow, The Marvels, Black Panther: Wakanda Forever, Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Ant-Man and the Wasp: Quantumania a Guardians of the Galaxy Vol. 3. Ti pozorní se dozví data všech premiér.