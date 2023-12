Master Chief se vrací, trailer na druhou řadu seriálu HALO je tady. Na SkyShowtime bude v únoru

Streamovací služba SkyShowtime v roce 2022 nabídla seriál Halo. Trailery vypadaly velkolepě, ale seriál zejména ve fanoušcích herní předlohy vyvolal ze začátku poněkud rozporuplné pocity, které napravil až výborný poslední díl první sezóny. Nyní SkyShowtime oficiálně oznámil, že očekávaná druhá řada populárního seriálu HALO se objeví na platformě v únoru 2024. Tady je první trailer.

Pro ty co Halo neznají, tak se odehrává ve světě, který se poprvé objevil v roce 2001 s uvedením první hry HALO pro Xbox. Děj se odehrává v 26. století, kdy probíhá epický konflikt mezi lidstvem a mimozemskou hrozbou známou jako Covenant.

O čem má být druhá řada? Oficiální info praví: „Master Chief John-117 dál vede svůj tým elitních Sparťanů proti mimozemské hrozbě. Po šokující události na opuštěné planetě se John nemůže zbavit pocitu, že se jeho válka brzy změní, a riskuje vše, aby dokázal to, čemu nikdo jiný nechce věřit – že Covenant se chystá zaútočit na největší pevnost lidstva. Když je galaxie na pokraji sil, vydává se John na cestu, aby našel klíč k záchraně lidstva nebo k jeho zániku – Halo.“

V hlavních rolích se představí opět Pablo Schreiber (Američtí bohové) jako Master Chief, Spartan-117 a Natascha McElhone (Californication) jako doktorka Halsey, kteří v této řadě působí také jako producenti. Vrací se samozřejmě i zbytek herců, které známe z první řady.

Objeví se ale také pár nových tváří. Mezi nové herce v této řadě patří Joseph Morgan (Vampire Diaries, The Originals) a Cristina Rodlo (No One Gets Out of Here Alive, The Homeless World Cup). Morgan se k seriálu připojí jako James Ackerson, hrozivý agent tajné služby, který celou svou kariéru stoupal v řadách tajného úřadu námořní rozvědky RB OSN. Cristina Rodlo hraje Talii Perez, desátnici specializující se na lingvistiku u komunikační jednotky námořní pěchoty RB OSN a novou rekrutku, která zatím nezažila žádný skutečný boj.

Výkonným producentem druhé řady HALO je David Wiener spolu se Stevenem Spielbergem, Darrylem Frankem a Justinem Falveym z Amblin Television.

První dvě epizody seriálu Halo budou k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 9. února 2024, zbývající budou následně uváděny každý týden.