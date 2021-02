Máte rádi Lego? Nový playlist nabízí uklidňující zvuky cvakání a přebírání kostiček

Relaxujete rádi při hraní s Legem? Nyní si Lega můžete užívat kdekoliv – v práci, doma pří čtení knihy, v letadle. Jak? Lego totiž přišlo se svým vlastním playlistem s ambientními zvuky, nazvaným Lego White Noise. Můžete si vybrat ze sedmi půlhodinových skladem, které různým způsobem kombinují zvuky, které provází vytváření a stavění oblíbených domečků, aut, zvířat a dalších kreativních výtvorů.

Nechybí takové hity jako Searching for the One (Brick), kdy si budete užívat přebírání a přehrabování v Legu při hledání té pravé, jedinečné a dokonalé ... kostičky. Nebo vás může potěšit tichá, decentní a uklidňující skladba The Night Builder, která večer dokáže uklidnit nejednoho přepracovaného jedince.

Od 1. února 2021 nabízí Lego sedm třicetiminutových skladeb 15 různých streamovacích služeb, včetně těch nejznámějších – Apple Music a Spotify. Nebo si můžete užívat zvuků padajícího Lega zcela zdarma přímo na stránkách Lego.com.

Ambientní hudba, zvuky či ruchy leckoho uklidňují, pomáhají při odpočinku, ale také při soustřední na práci. Známý je například web weather.ambient-mixer.com, kde si můžete vybrat atmosféru, jakou máte rádi. Lze si pustit déšť, bouřku, letní louku, ale také zvuky z knihovny v Bradavicích, můžete poslouchat píšícího Lokiho, nebo jet spolu s Winchestery autem na místo, kde zabijí další nadpřirozenou příšeru.

Zdroj: LEGO