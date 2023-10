Máte rádi retro? Pak je tu pro vás přenosný kazetový přehrávač s Bluetooth

Analogové gramofony se v posledních letech vrátili s plnou parádou a prodeje gramodesek už jsou komerčně zajímavější, než prodej CD. Spolu s prvními Strážci Galaxie, kde hlavní hrdina poslouchá Walkmana a mix hitů z analogové kazety, se objevilo několik výrobců, kteří na tuto nostalgickou notu chtějí také zabrnkat.

Zájemcům o přenosný kazetový přehrávač (název Walkman má patentována japonská Sony a prodává pod ním přenosné Hi-Res audio přehrávače) je určena novinka s názvem We Are Rewind. Kazetový přehrávač We Are Rewind svým designem má připomínat kultovní první Walkmanu od Sony z roku 1979, TPS-L2.

Základem je kovové pouzdro a jednoduchý obdélníkový, byť v názvu je přehrávač, tak jde také i o rekordér, který za analogového vstupu (3,5mm jack) umí na kazety i nahrávat. Nesmí chybět stará známá tlačítka Pause, Play, Rewind atd, lze tak přehrávat a převíjet tam i zpět. Samozřejmostí je ovládání hlasitosti,

Ale protože je třeba držet krok s moderní technikou a drátová sluchátka nejsou už tolik „cool“, tak kromě sluchátkového výstupu nechybí Bluetooth 5.1 při připojení bezdrátových sluchátek, nebo BT reproduktoru. A moderní je i napájení – vestavěná dobíjecí baterie má zajistit až 12 hodin hudební produkce.

Přenosný kazetový přehrávač We Are Rewind se prodává ve třech barvách oranžové, šedé a modré. Koupit se dá za 3 786 Kč přímo na stránkách výrobce. A pokud nemáte kazety, tak ty se zde dají koupit také (1 kus za 178 Kč).

Nemá cenu diskutovat nad kvalitou záznamu a přehrávání, neboť jde o naprostý základ bez redukce šumu, udávaný frekvenční rozsah bez tolerančního pásma je 30 Hz až 12 500Hz, dostup s/š má být 50 dB. Nahrávka pak nabídne rozsah 30 Hz až 10 000Hz a odstup 45 dB. Zkrátka mizérie...

Zdroj: www.wearerewind.com