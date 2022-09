Plusy Matný povrch posouvá televizor na novou úroveň

One Connect box

Nástěnný držák v ceně Minusy Jinde za tuto cenu získáte lepší filmový obraz

Rámečky jen za příplatek 8 /10 Hodnocení

Televizor Samsung The Frame jsme na AVmanii představili počátkem letošního roku. Tedy jeho loňskou variantu, která lákala především na užší provedení více připomínající obraz pověšený na stěně.

Ale už v té době jsme podle zpráv z CESu věděli, že pro letošní modelový rok Samsung především změnil povrch panelu a vyrobil The Frame (série LS03B) v matném provedení.

Samozřejmě z notebooků dobře známe rozdíly mezi matným a lesklým povrchem displejů, ale to, co dělá matný povrch na The Frame nás rozhodně překvapilo. Pokud máte starší The Frame, stojí za to zvážit upgrade.

Televizory řady The Frame cílí více na fanoušky obrazů než filmů. A nová matná verze toto ještě více podtrhuje.

Samsung The Frame QE55LS03B úhlopříčka: 55" ● rozlišení: 3840 × 2160 ● procesor Quantum Processor 4K ● maximální změřený jas: 695 nitů ● změřený kontrast: 4433:1 ● podpora HDR: HDR10, HDR10+, HLG ● podsvícení: Supreme UHD Dimming (hranové) ● systém: Tizen 2022 ● herní režim: 4k/120 VRR (FreeSync Premium Pro) ● tunery: DVB-T2CS2 + analog, HbbTV 2.0.3, CI slot ● konektory: 4× HDMI (2× HDMI 2.1), 2× USB, LAN, optický SPDIF, eARC (na jednom z HDMI 2.1), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ● spotřeba: 170 W max, 103 W typická ● rozměry bez podstavce: 123,8 × 70,9 × 2,5 cm ● v balení: bílý dálkový ovladač, nástěnný držák, plastové nohy stojanu, One Connect box, One Connect kabel

