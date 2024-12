Nejlepší filmy na Max v roce 2024. Všechny mají český dabing nebo titulky

Relativně průměrný superhrdinský akční film ukazuje, že Stallone i po sedmdesátce dokáže s přehledem utáhnout a pozvednout i rutinně režírované dílo, které by jinak naprosto zapadlo do šedi a zapomnění. Film sráží spíše divně napsaná postava nezodpovědně se chovajícího kluka.

Kyle Broflovski, Stan Marsh, Kenny McCormick a Eric Cartman si vyrazí do kina na kanadský film Ohnivé prdele. Tento snímek ale způsobí v městečku South Park hotové pozdvižení. Rozmáhající se vulgární mluva mezi dětmi přiměje Kyleovu matku Sheilu založit sdružení Matky proti Kanadě. Podaří se jim zajmout oba hrdiny filmu přímo během televizní show a začíná mezinárodní konflikt.

Římský generál Maximus vede vítězné armády císaře Marca Aurelia a těší se jeho důvěře. Umírající vládce mu svěří úkol převzít vládu nad říší namísto svého syna Commoda. Ten ze žárlivosti vlastního otce zavraždí a nařídí i popravu Maxima a jeho rodiny. Sice přežije, ale padne do rukou otrokářů. Stane se gladiátorem a v aréně jeho sláva a popularita u lidu roste. Do Říma se vrací s jediným cílem – pomstít smrt své ženy a syna a svrhnout s podporou lidu nového císaře.

25. The Batman

Nová podoba Temného rytíře nás zavede do prvních let kariéry Batmana ve městě Gotham. Nepředstavuje se zde jako superhrdina, zachraňující svět, Bruce Wayne je soukromý detektiv, spolupracující příležitostně s policií. Je teprve na začátku dráhy Batmana, zvyklá si na tuto roli a objevuje její možnosti. Zároveň se jí i bojí. Je to návrat k původní poetice komiksů s Batmanem.

Hodnocení Kinobox.cz: 85 %

Žánr: Komiksové filmy

Režie: Matt Reeves

Hrají: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Colin Farrell, Barry Keoghan, Jayme Lawson

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 176 minut

Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)