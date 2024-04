Max do Česka dorazí už příští měsíc. Oproti HBO Max pořádně zdraží

Už od března víme, že HBO Max se změní na Max 21. května. Teď jsme se konečně dozvěděli i to hlavní – cenu. Přepracovaná streamovací služba skutečně zdraží. Zatímco HBO Max dnes stojí 199 Kč měsíčně, případně 1590 Kč ročně, nově to bude minimálně 219 Kč měsíčně. A to jen v případě, že vám stačí nižší tarif Max Standard s rozlišením 1080p, bez HDR a zvuku v Dolby Atmos.

Vyšší kvalitu obrazu i zvuku a čtyři souběžná streamování místo dvou přinese až tarif Max Premium za 299 Kč měsíčně. Ten má svými parametry blíž k současnému HBO Max, takže pro náročnější diváky to znamená příplatek 100 Kč měsíčně. Max už ani tolik nezvýhodňuje dlouhodobý úvazek. Dnes dal na roční tarif 33% slevu, od května to bude jen 20 %.

Poznámka: Zmíněné ceny se týkají samostatného předplatného. Někteří operátoři a poskytovatelé IPTV mohou poskytovat Max jako doplněk ke svým tarifům a účtovat jej jiným způsobem.

Sportovní doplněk půjde přikoupit k oběma tarifům. Stojí 70 Kč měsíčně, obsahuje živé vysílání Eurosportu 1 a 2 plus přístup do archivu. Eurosport má kompletní práva na letní olympiádu. Kromě toho také na tenisové Grand Slamy a všechny tři hlavní cyklistické závody – Tour de France, Giro d'Italia a La Vuelta. Vysílá 24hodinový závod v Le Mans a většinu zimních sportů. Sportovní balíček je možné streamovat na dvou zařízení současně.

HBO Max Max Standard Max Premium rozlišení 2160p 1080p 2160p HDR HDR10, Dolby Vision - HDR10, Dolby Vision zvuk Dolby Atmos 7.1.4 Dolby Digital 5.1 Dolby Atmos 7.1.4 počet profilů 5 5 5 počet souběžných streamů 3 2 4 offline stažení 30 30 100 cena za měsíc 199 Kč 219 Kč 299 Kč cena za rok 1590 Kč (133 Kč měsíčně) 2190 Kč (183 Kč měsíčně) 2990 Kč (249 Kč měsíčně)

Zjišťujeme další podrobnosti…