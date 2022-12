Medvěd na koksu má být brutální film inspirovaný skutečnou událostí. Tady je první trailer

Už samotný originální název Cocaine Bear napovídá, o čem film bude, oficiální český titul Medvěd na koksu pak už více definuje, jaký film to bude – vražená komedie. A o čem to teda má být? Podivná skupina policistů, zločinců, turistů a teenagerů se sejde v lese v Georgii, kde po neúmyslném požití kokainu začne vražedně řádit 500kilový medvěd.

A ne, scénáristi si to nevymysleli. Základem filmu je reálná událost z roku 1985, kdy Andrew Thornton, zkorumpovaný policista z protidrogového oddělení, pašoval drogy letadlem, a to začalo mít problémy s motorem. Načež Thornton veškerý kokain vyhodil z letadla a sám vyskočil. K jeho smůle se mu ale neotevřel padák, dopadl tedy tvrději, než chtěl, na druhou stranu měl štěstí, že ho nedopadla policie.

Pravdou je, že vyhozené tašky plné kokainu našel medvěd, a část sežral (prý 75 kg, odhaduje se však, že stačilo 0,5 kg). Co se dělo dál, je už ale jen filmová fantazie tvůrců, protože v reálu dle zdrojů méďovi selhaly orgány a pošel. Našli ho vedle kokainu o tři měsíce později a skončil vycpaný v muzeu. Takže žádná poslední pořádná krvavá jízda, kterou slibuje film, se ve skutečnosti nekonala.

O film Medvěd na koksu se postarala herečka a režisérka Elizabeth Banks (natočila reboot filmu Charlieho andílci, ale také Ladíme 2), scénář napsal Jimmy Warden (jedinou věcí co dělal, je podprůměrná hororová komedie Chůva na zabití: Krvavá královna).

Co kromě tématu je spíše zajímavé, tak Medvěd na koksu je posledním filmem známého herce Raye Liotty, který letos zemřel. Ve filmu si ale zahraje také herečka Keri Russell, která je známa z filmů Star Wars: Vzestup Skywalkera, Úsvit planety opic, či Wonder Woman.

Film Medvěd na koksu by měl jít do kin 23. dubna 2023. Ano, překvapivě nejde rovnou na některou streamovací platformu, ale na tuhle filmovou událost si budete moci zajít do kina.