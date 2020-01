Menší 48" OLED televizor LG míří na vášnivé hráče a rozhodně nebude levný

Na CESu jihokorejské LG oficiálně představili svůj 48" televizor s OLED obrazovkou, s tím se však už pár měsíců počítalo. A více méně se počítalo s tím, že půjde u LG o tah, jak ještě více zlevnit OLED televizory. Což se ukazuje, je trochu jinak.

Míří se na hráče, a to jak majitele PC, tak konzolí. To ostatně naznačuje způsob, jakým byl tento televizor prezentovaný.

Menší 48" OLED televizor LG bude patřit do vyšší řady CX, nikoliv do nejlevnější BX. Dostane nový obrazový procesor alfa 9 třetí generace, nabídne technologii Nvidia G-Syn, bude mít čtyři HDMI 2.1 konektory a má být kompatibilní ze signálem 4K120, bude zde režim VRR, či podpora eARC. V herním režimu tak má dle LG mít input-lag až na 5 ms.

Podporovány jsou HDR formáty Dolby Vision, HDR10 a HLG, ale ani letos zde nebude HDR10+. Novinkou je Dolby Vision IQ, cože je obrazový režim, který automaticky upraví jas televizoru dle okolního světla, ale zároveň má zajistit, že barvy zůstanou správně nastavené, což bývá občas problém. Také nebude chybět nový volitelný obrazový režim Filmmaker Mode, který vám nastaví televizor tak, aby výsledek odpovídal představám tvůrců.

A samozřejmě nesmí chybět ani podpora hlasových asistentů Amazon Alexa či Google Assistant.

Ve výsledku tak televizor nabídne všechny nejnovější technologie, což bude něco stát. Rozhodně nepůjde o malou, hůře vybavenou chudobku, ale cenově by televizor měl odhadem být i dražší, než 55" OLED základní řady BX. LG s 48" OLEDem míří spíše do menších studentských pokojů, či všude tam, kde se lidem 55" zdá moc.

Nový 48" OLED nabídne vše, čím OLED technologie fascinuje – dokonalou černou, úžasný kontrast, kontrastní a přitom dobře vyvážené barvy. Minimalistický design a úzký středový stojan nejen šetří místem, ale také o prémiový vzhled.

Nepůjde však o žádnou cenovou revoluci, domnívám se, pokud chcete OLED a nepotřebujete nejnovější technologie a vychytávky, tak 55" OLED modely z roku 2019 budou zatím rozhodně cenově výhodnější, než nový 48" OLED. Pokud však patříte mezi hráče, nemáte hluboko do kapsy a chcete TV menší než 50", tak to naopak může být trefa do černého.

Zdroj foto: Whathifi, Trustedreviews