Mi TV Q1 75" se nebojí filmů ani her. Xiaomi vsadilo na dobré parametry i cenu

Čínské Xiaomi tento týden uvedlo nový televizor určený pro Evropu. Mi TV Q1 75", jak už název napovídá, disponuje 75" úhlopříčkou. Chlubí se minimálními rámečky, QLED panelem a spoustou technologií.

Samozřejmostí je rozlišení 3840 × 2160 px, Xiaomi navíc vsadilo na rychlejší panel se 120Hz frekvencí. A protože je na palubě i HDMI 2.1, bude vhodný také pro herní PC nebo konzole nové generace.

Obrazovka pokrývá barevný prostor DCI-P3 z 95 %, má 192 zón lokálního stmívání a podporuje všechny důležité formáty HDR, tedy HDR10(+), Dolby Vision i HLG. Typické jas je 500 nitů, v HDR špičkách září až dvojnásobkem této hodnoty. Součástí je též 30W zvukový systém sestávající ze šesti reproduktorů a podpory Dolby Atmos i DTS HD.

Mi TV Q1 75" běží na platformě Android TV 10 s integrovaným Play Storem a podporou tisíců aplikací. Televizor lze ovládat hlasem pomocí Google Asistenta nebo Alexy od Amazonu. Mikrofon je přitom součástí TV, nikoliv ovladače. Xiaomi ale potěšilo, že přímo na těle se nachází fyzické tlačítko pro deaktivaci mikrofonu pro ty, kdo nechtějí být odposloucháváni.

K síti se televizor připojí pomocí Ethernetu nebo Wi-Fi 5 (802.11ac), nechybí ani Bluetooth 5. Vzadu najdeme tři HDMI (jeden v2.1, dva v2.0), analogový kompozitní vstup, digitální zvukový výstup S/PDIF a sluchátkový konektor. Integrovaný tuner si rozumí s DVB-T2, DVB-S2 i DVB-C.

Uvnitř najdeme čipset MediaTek MT9611, o němž zatím web výrobce mlčí. Xiaomi pouze mluví o 1,5GHz čtyřjádrovém procesoru (tipuji Cortex-A53), grafice Mali-G52 MP2, 2GB RAM a 32GB úložišti. Žádný trhač asfaltu. Důležitá je však spíš podpora formátů videa, čip si poradí se všemi aktuálními včetně H.264, H.265, VP9 i AV1.

Xiaomi Mi TV Q1 75" zamíří do obchodů v březnu, doporučená cena je 1299 eur (33 500 Kč), což vzhledem k výbavě není moc. Srovnatelné televizory se 75 palci a 100Hz+ frekvencí stojí výrazně přes 40 000 Kč. Xiaomi bohužel neuvádí, jestli je zmíněná cena už s daní, či bez. I s přípočtem 21% DPH by to dělalo 40 500 Kč, což je pořád méně než u konkurence.