Microsoft Surface Headphones 2: výrobce Windows si troufá na sluchátkové premianty [test]

Bezdrátová sluchátka s potlačením hluku, souběžným připojením ke dvěma zařízením a promyšlenou ergonomií ovládání dokáží zaujmout.

Plusy Ergonomie ovládání

Dobrá výdrž

Hlasové odezvy

Zvuk pro filmy Minusy Příliš důraz na basy

V horku nepohodlné 8 /10 Hodnocení

Už podle názvu je patrné, že v případě těchto sluchátek nejde u Microsoftu o první pokus. Druhá generace Microsoft Surface Headphones se ale konečně začíná prodávat i na našem trhu a některá vylepšení aktuální verze ukazují, že se Microsoft dokázal poučit a máme štěstí, že startujeme až s vyladěnější druhou generací.

Surface znamená nový přístup

Rodina produktů Surface od Microsoftu se nese ve stylu „Vadilo nám, co dělají ostatní, tak jsme se rozhodli, že jim ukážeme, jak by to mělo vypadat“. Unikátní tablety Surface s výklopným stojánkem a magneticky držící klávesnicí ukázaly cestu ostatním výrobcům, nezvyklý počítač Surface Studio zase jak má vypadat ideální počítač pro grafické designéry. Nikdy nejde o levné nebo nejvýkonnější produkty. Hlavní roli hraje ergonomie a perfektní sladění těch nejvhodnějších komponent.

Se sluchátky to bylo podobné. Nedávno jsem testoval zcela bezdrátová sluchátka Surface Earbuds, která jako úkrok stranou použila unikátní tvar pohodlně a přitom jistě sedící v uchu. Jejich otevřený charakter přitom popírá tradiční špuntový zvuk zcela bezdrátových sluchátek.

Surface Headphones 2 jsou po mnoha stránkách jiné v tom, jak moc jsou podobné ostatním konkurečním sluchátkám. Jde o klasická circumaurální sluchátka která pohltí vaše ucho v tlumícím náušníku s koženým povrchem. K tomu se přidá aktivní potlačení hluku s opačnou možností zvýraznění okolního zvuku.



Sluchátka vypadají stejně jako první generace, druhá ale už umí natočit mušle

Sluchátka z lepších kodeků podporují AptX a jako u mnoha nejnovějších sluchátek je můžete mít současně spárované se dvěma zařízeními. Přehráváte si hudbu z notebooku, ale když zazvoní telefon, stačí pozastavit hudbu a zvuk se automaticky přepne na telefon a můžete telefonovat.

Upovídaná sluchátka

Hlavním, čím se chtějí sluchátka Microsoftu odlišit, zůstává ergonomie používání. Sluchátka po zapnutí tlačítkem na pravé mušli oznámí zbývající kapacitu v hodinách poslechu, vysloví název připojených zařízení, tedy u mne „Connected to: Galaxy S10e. Connected to: Surface Laptop“, a pokud máte nastavenou nejvyšší hlasitost, rovnou vás na to upozorní.

K ovládání hlasitosti a potlačení hluku slouží otočné prstence, nabíjí se přes USB-C a připojit můžete zvuk přes běžný kabel

Pro ovládání slouží hlavně dvě velká mechanicky otočná okruží okolo mušlí. Na pravém otáčením ovládáte hlasitost, na levém úroveň potlačení hluku. Směrem dopředu přidáváte potlačení, směrem dozadu zase přidáváte zvýraznění okolí. K tomu je také na dotyk citlivá střední část, kterou ovládáte jen klepáním. Jedno pozastaví/pustí skladbu, dvě skočí dopředu, tři dozadu. Tahová gesta fungují jako jedno klepnutí. Dlouhé stisknutí spustí na telefonu Google Assistenta.

U ostatních sluchátek citlivých na jedno klepnutí často dochází k chybným akcím při náhodných dotycích, to se mi ale tady nestávalo. Sluchátka se dají vždy bezpečně chytit i bez dotyku středové plochy.

Díky rozpoznání nošení se hudba také sama pozastaví, když sluchátka sundáte z uší, a zase spustí, když si je nasadíte. Mušle jsou u druhé generace otočné na obě strany, při položení na krk si tak můžete vybrat.

Návykové ovládání

Ovládání otočnými prvky je velmi návykové. Hlasitost jde příjemně plynule nastavit a rychle nebo naopak jemně se dostanete na potřebnou úroveň. Celou škálu projdete zhruba otočením o 200 stupňů tedy něco málo přes půl otáčky. Odpovídá to jednomu otočení v zápěstí bez přehmatávání.



Vnitřní tvar pohltí ucho a nikde netlačí (za zdánlivé ušpinění může pot při nošení). Sluchátka lze případně ještě roztáhnout

Nastavení potlačení hluku je citlivější, tam přejdete mezi plným utlumením a plným zvýrazněním v rozsahu zhruba 60 stupňů. Nikdy ale nemůžete vypnout potlačení a zvýraznění. Vždy se něco potlačuje (high, medium, low) nebo zvýrazňuje a i u nehrajících sluchátek v tichu něco uslyšíte.

Při připojení zvuku přes 3,5mm vstup se vypne Bluetooth, ale dále může jet potlačení hluku. Po vypnutí sluchátek dál sluchátka hrají v pasivním režimu, změna charakteru zvuku tím ale netrpí, spíš je naopak zvuk výraznější.

Spíše filmový zvuk

Zatímco u bezdrátových sluchátek s aktivním potlačením hluku v cenové hladině 8-9 tisíc oceňujeme hlavně vyrovnaný neutrální zvuk, Surface Headphones 2 jdou víc americkou cestou důrazu na basový projev. V akustické hudbě to už může rušit, a pak budete v mobilní aplikaci na telefonu nastavovat ekvalizační křivky. Místo ploché Flat bude spíš připomínat šikmou plochu z nízkých basů k nezměněným výškám.



Mobilní aplikace a její verze pro Windows umí nastavit základní parametry jako třeba ekvalizér ve sluchátkách

Přímý neupravený zvuk ale oceníte při sledování filmů. Filmová dynamika sluchátkům vyhovuje výborně, dialogy jsou zřetelné a nepřijdete o hutný basový projev. Microsoft tady nejde proti Sennheiseru, Sony nebo Beyerdynamicu, spíše se zaměřuje na Beats (Apple), které už opustily dřívější děsivě přebasovaný projev, ale pořád jim chutná víc hip-hop než Vivaldi.

Ideální pro kancelář nebo cestování

Velké nesavé tlumící náušníky s paměťovou pěnou a hlavový most s příjemně měkkou silikonovou výstelkou znamenají jednoduché: Tato sluchátka nejsou vhodná pro pobyt venku za horkých letních dnů, kdy se vám snadno okolí uší začne potit. Po pár hodinách se sekačkou trávy venku už pot dokázal i změnit barevnost šedého provedení náušníků. Raději tedy asi doporučím černou verzi sluchátek.



Transportní ploché pouzdro je dobře vyztužené a skrývá kapsu na kabely

Nejlépe jim bude v klimatizovaném prostředí kanceláře, kde spolehlivě utlumí štěbetání kolegů, nebo naopak propustí a zvýrazní důležitou informaci. Na hlavě nijak netlačí ani po mnohahodinovém používání, čemuž pomáhá i měkká spodní část hlavového mostu.

Při dojíždění do práce oceníte výborné utlumení únavného hluku.Potlačení sice není nejlepší ve třídě a pozice Sony zůstává neotřesená, ale v dané cenové kategorii se jedná o důstojné provedení bez větších výhrad.

Především si oblíbíte skvělou ergonomii. Ovládání hlasitosti i úrovně tlumení je přirozené, hlas vám umí nejen vyslovit název připojeného zařízení ale i při vyzvánění přečíst do sluchátek jméno volajícího z kontaktů. Dlouhá výdrž kolem 17 hodin a rychlé nabíjení přes USB-C zase zajistí, že nebudete nikdy bez zvuku. Díky vyslovení zbývající kapacity v hodinách poslechu při zapnutí vždy víte, na čem jste.

I při poslouchání přes drátové propojení můžete mít zapnuté potlačení hluku, takže v letadle či vlacích a autobusech můžete komfortně poslouchat vestavěnou elektroniku.

Zatímco ostatní Surface zařízení se prodávají s výrazným příplatkem za značku, v případě Surface Headphones 2 se ukazuje, do jak saturovaného trhu Microsoft přichází. Cena 8,5 tisíce korun je zcela adekvátní a v souladu s ostatní konkurencí.

Microsoft Surface Headphones 2

Cena: 8 490 Kč

Zapůjčil: Microsoft

Technické parametry