Recenze filmu Milenec lady Chatterleyové. Skandální erotický román v nové adaptaci na Netflixu prokazuje svou nadčasovou přitažlivost

Plusy Herecké výkony, lyrická kamera, hudba Minusy Poslední čtvrtina vyprávění působí trochu uspěchaně 8 /10 Hodnocení

Byl sepsán v Itálii a poprvé vydán ve Florencii v roce 1928. V autorově rodném Spojeném království se objevil v roce 1932 a byl soudně zakázán jako pornografický. Ještě v roce 1960 kvůli němu britské nakladatelství Penguin Books čelilo žalobě za obscénnost, když ho poprvé vydalo v kompletní verzi.

Dlouhá léta byl tak zakazován a cenzurován a jeho autor, který ve čtyřiačtyřiceti letech zemřel na tuberkulózu, byl v době své smrti (1930) označován za autora pornografických románů, který promarnil svůj značný talent. Ano, řeč je o slavném románu britského spisovatele Davida Herberta Lawrence Milenec lady Chatterleyové, který je dnes považován za jedno z klasických děl světové literatury.

Předchozí adaptace

Jeho skandální příchuť vyprchala, dráždivost nejen pro čtenáře, ale i diváky množství filmových a televizních adaptací ne, jak o tom svědčí i nejnovější verze, která se objevila na Netflixu. Ta první, francouzská, pochází z roku 1955 a hlavní hrdinku zde ztvárnila Danielle Darrieux. Zahrála si ji i představitelka Emmanuelle Sylvia Kristel, v soft erotické variaci jejího filmového stvořitele Justa Jaeckina.

Známa je u nás i televizní verze Kena Russella s Joely Richardson, která v nové adaptaci přijala úlohu paní Boltonové, nebo další filmová od režisérky Pascale Ferran z roku 2006, která byla oceněna pěti francouzskými Césary, včetně toho pro nejlepší film.

Zdařilá byla i televizní inscenace z roku 1998, kterou pro Českou televizi natočil Viktor Polesný se Zdenou Studenkovou, Borisem Rösnerem a Markem Vašutem v hlavních rolích. A velmi povedená je i nejnovější britsko-americká verze, kterou natočila francouzská herečka, scenáristka a režisérka (Divoký mustang) Laure de Clermont-Tonnerre jako svůj druhý celovečerní film.

Společensky nerovný vztah

Scénář adaptace si vzal na starosti zkušený David Magee (Hledání Země Nezemě), který se poměrně věrně drží základního syžetu předlohy. Pro potřeby filmového vyprávění ji jen redukuje o některé linie. Filmový příběh tak jen zmíní románky sester Reidových a začíná rovnou svatbou Constance a baroneta Clifforda Chatterleyho. Hned po ní se Clifford (Matthew Duckett) vrací na bojiště první světové války, z níž se v důsledku zranění navrátí na své venkovské šlechtické sídlo od pasu dolů ochrnutý.

Connie (Emma Corrin) svému manželovi obětavě dělá ošetřovatelku, ale celodenní namáhavá péče a Cliffordovo čím dál víc odtažité chování ji psychicky i fyzicky vyčerpávají. Rodina tak najímá ošetřovatelku. Na panství je přijat také nový hajný, válečný veterán Oliver Mellors (Jack O'Connell), s nímž se Connie časem přes zájem o literaturu i chov kuřat sblíží. Film tak vynechává milostný poměr s Cliffordovým přítelem Michaelisem a věnuje se rovnou vášni, která propuká mezi společensky nerovnou dvojicí.

Právě vztah mezi ženou z urozených vrstev a mužem z nižší dělnické třídy, bylo to, co vedle otevřeně popsaných sexuálních scén a dle mravokárců obscénního výraziva, tak pobuřovalo pokryteckou měšťáckou společnost, jejíž puritánští představitelé se snažili dílo ostrakizovat.

Clifford, kterému zranění uzavřelo cestu k vlastnímu potomkovi, se své ženě snaží naznačit, že by mu nevadilo, kdyby ho zplodila s jiným mužem, očekávaně z vyšších vrstev. Vnímal by to jako mechanický akt, omezený dobou početí, bez jakýchkoliv emocí. Lidé na panství totiž přesně neznají rozsah Cliffordovy paralýzy a přes vypouštěné zprávy, že se jeho stav zlepšil, by ho mohl vydávat za svého.

Connie, která se vydává na čím dál delší vycházky do lesa, ale už s Mellorsem zažívá něco, co z fyzické přitažlivosti přechází do něčeho mnohem hlubšího. A když je jejich milenecký poměr vyzrazen, musí se rozhodnout, zda dát hlas svému srdci nebo společenskému postavení.

Závěr filmu, oproti knize, je v tomto ohledu poměrně doslovný, v romantickém slova smyslu. Cesta k němu v poslední čtvrtině vyprávění působí trochu uspěchaně, oproti vylíčení průběhu milostného probuzení v lesích okolo panství.

Sensualita erotických scén

Režisérka pojala erotické scény odvážně a explicitně, co do míry odhalení obou představitelů i průběhu milostných aktů, ale nikoliv samoúčelně. Jejich zasazení do přírodního rámce přesně odpovídá duchu toho, co postavy prožívají. Jak odhazují zábrany, dávají průchod své živočišnosti a zažívají v lesích nebývalý pocit svobody, nesvázanými okolními konvencemi.

Sensualitě erotických scén napomáhá lyrická kamera s šedomodrým tónováním obrazu, která venkovskému prostředí dodává melancholický, éterický nádech. Artová kamera, subtilní romantická hudba i práce s kostýmy, reflektující vnitřní prožívání hlavní hrdinky, tento dojem vášnivého vření pod slupkou elegance umocňují.

Stejně tak herecký výkon Emmy Corrin, která jemnou mimikou i celkovou řečí těla dovede tento emancipační proces uvnitř sebe samé i ve vztahu k okolí velmi dobře odstínit. Kdo chce, může v příběhu lady Chatterleyové hledat styčné body s postavením lady Diany, již ztvárnila ve čtvrté řadě seriálu Koruna.

Chemie s jejím filmovým milencem Jackem O'Connellem funguje velmi dobře, jen postava Mellorse je oproti předloze a jiným filmovým verzím trochu uhlazena ve smyslu její neotesanosti. Nerovný sociální status milenců vede u lady Chatterleyové k averzi vůči snobství a přehlíživosti její společenské vrstvy a naopak k citlivosti k problémům místních horníků.

Sociální, romantickou, psychologickou, emancipační i erotickou rovinu vyprávění se režisérce v nové adaptaci románu povedlo uvést v harmonii. Předlohu ctí a současně jí dovede dát akcenty, které oslovují diváka i dnes. Známá látka v novém kabátku tak dokazuje svou nadčasovost.

