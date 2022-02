Mimořádná událost – režisér Vlastníků Jiří Havelka na železnici rozehrává další satirickou komedii

Plusy Týmová souhra hereckého ansámblu Minusy Předvídatelné satirické zacílení 6 /10 Hodnocení

Filmový debut divadelního režiséra, dramatika, herce a scenáristy Jiřího Havelky Vlastníci získal před dvěma lety tři České lvy, mimo jiné pro Havelku za nejlepší scénář, i přízeň publika v podobě 320 tisíc návštěvníků v kinech.

Podle skutečné události

Na satirický obraz rozhádané společnosti, která se není schopna shodnout na žádném pozitivním společném jmenovateli, nyní navazuje vůdčí člen divadla Vosto5 dalším satirickým podobenstvím, v němž se tentokrát neopírá o hru svého domovského souboru, ale o skutečnou událost, k níž došlo v únoru roku 2019 na trati mezi Martinicemi a Velkým Meziříčím.

Strojvedoucí tehdy krátce po vyjetí ze stanice vystoupil z vlaku a snažil se zjistit poruchu na vlaku, když se souprava vinou gravitace rozjela. Vlak s jedenácti cestujícími potom ujel šest kilometrů, aniž by ho někdo řídil. Přejel přitom tři mosty a jeden tunel a po 14 minutách pomalé jízdy se samovolně zastavil ve Velkém Meziříčí. Nikomu z pasažérů se nic nestalo.

Havelka tuto mimořádnou, byť nijak významnou událost z novinových a televizních zpráv se spoluscenáristou Davidem Dvořákem rozvedl do podoby celovečerního filmu a přidal jí pro jeho potřeby na dramatičnosti i komediálním ražení.

Rozvíjí v ní vyprávěcí model ze svého debutu, kdy umisťuje skupinku nesourodých postav do uzavřeného prostoru, z něhož v tomto případě není možné odejít. Pod tlakem se vyjevují jejich povahové rysy, které zavdávají ke konfliktu, i když by měli v dané situaci spolupracovat. Režisér nechává napětí mezi nimi gradovat a ukazuje, jakou paniku v nich hrozba blížícího se neštěstí vyvolává.

Paranoidní realita

A také to, jak se snaží tuto krizovou událost nejen řešit, ale i jak ji vyhodnocují. Do toho se promítá jejich osobnostní nastavení, které má zásadní podíl na tom, kam až nechají tuto událost ve svých hlavách vyrůst. V rozrušení totiž začnou jednotliví cestující přisuzovat rozdílné významy tomu, co se s nimi právě děje.

Předsudky, víra v konspirační teorie, zvýšená hladina alkoholu v krvi, zkušenost ze sledování akčních filmů, u každého z nich je to něco jiného, co přispívá k tomu, že racionální jednání začne selhávat. Pak i v obyčejném chlebu s kuřecím řízkem nebo digitálních hodinách začnete hledat znamení něčeho nebezpečného.

A najednou přemýšlíte o tom, jestli to byla opravdu náhoda, že se sešla ve vlaku zrovna taková skvadra cestujících. V nesouvisejících jevech nacházíte konspirativní spojení a své místo v něm. Paranoidní realita začne běžet svým životem a měnit dynamiku v tomto nedobrovolném kolektivu, včetně toho, kdo v něm zrovna přebírá úlohu vůdce. Humor snímku pak plyne právě z rozporu mezi tím, co se reálně děje a jak vážné konotace v tom pasažéři hledají nebo si je tam dosazují.

Najdeme mezi nimi manželský pár (Igor Chmela a Jana Plodková), zmítaný silnou krizí, kterou si učitel autoškoly nepřipouští, na rozdíl od jeho alkoholické ženy, kterou irituje svým za každou cenu pozitivním vnímáním věcí okolo. Dále pak nevrlého, xenofobního myslivce (Ctirad Götz), svobodnou matku (Jenovéfa Boková), která se více než své malé dceři věnuje mobilu, trojici mladých muzikantů, hledajících název pro svou kapelu, družnou vdovu (Marie Ludvíková), která jede rozprášit popel po nebožtíku manželovi, válečného veterána (Alois Švehlík), přemoudřelého chlapce (Oliver Vyskočil), který ve vlaku naváže vztah s majitelem pohřebního ústavu (Jaroslav Plesl), který svým ustrojením a pronášením morbidních pravd odkazuje ke Karlu Kopfrkinglovi ze Spalovače mrtvol.

Za motorákem, jedoucím pozpátku, pobíhá jeho strojvedoucí (Václav Kopta), což cestující zjistí až po čase. Když se ukáže, že nefunguje záchranná brzda a pasažéři nejsou schopni navázat mobilní spojení, musí přijít zásah zvenčí. Záchrannou akci obstarávají vesničtí policisté spolu s dobrovolnými hasiči a myslivci a má ráz frašky.

Mediální a politická satira

Koordinace této akce a referování o celé události slouží režisérovi k satiře politické a mediální. Do hry je vtažen populistický regionální politik, připravující volební kampaň s využitím červených svetrů, který okamžitě vycítí, jak tuto událost využít pro získání politických bodů, protřelý marketingový poradce, youtubeři i zpravodajství České televize a jeho moderátorky, které si ze sebe umí udělat legraci.

Senzacechtivým médiím stačí amatérské video od trati, aby měly o charakteru události jasno a daly jí zavádějící interpretaci. Dojde i na připomínku důchodce-teroristy Baldy nebo bizarní kauzu, známou jako Bába pod kořenem.

Tyto společenské narážky působí poměrně přímočaře, stejně jako vykreslení většiny postav, které vesměs působí jako karikatury, definované jednou charakteristickou vlastností. Vynervovaná mladá matka, stoický majitel pohřebnictví, rasistický, pořádek vzývající myslivec. Realističtější rozměr má jen rozhádaná manželská dvojice, ale i s ní režisér pracuje jen na bázi komediální.

A to je i problém celého filmu. Jiří Havelka se i nadále snaží pojmenovávat symptomy nemocné společnosti, z níž se vytrácí racionální uvažování, ale činí tak způsobem až příliš předvídatelným a vedeným z pozice, kterou u něj očekáváme. Laťku, nastavenou svým debutem, tak nepřeskočil, ale sledovat si i nadále zaslouží.

Mimořádná událost