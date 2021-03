Mistr jinu a jangu: Sen o věčnosti – epické čínské fantasy okořeněné triky z Infinity War [recenze filmu]

Plusy Epická výprava, výborné triky a poetický příběh. Minusy Pomalejší tempo a zároveň pro někoho méně přehledný děj. 6 /10 Hodnocení

Současná výhradně čínská produkce má k evropské či americké poměrně daleko, to ale neznamená, že by neměla něco společného. Čínská trh je pro spoustu filmových studií velmi důležitý, protože miliarda a čtyři sta miliónů obyvatel je schopno v případě zájmu utratit spousty peněz a je známo, že některé "západní" filmy čínský divák zaplatil, i když mimo tuto zemi příliš úspěšné nebyly.

Čína je však velmi vybíravá, co se filmů týče, a to se týká nejen politiky, ale i různých drobností, které by nás nenapadly. I proto se čínské velkofilmy velmi často obracejí do minulosti, neboť jde o dobu „bezpečnou“ a zároveň poukazuje na více než tři tisíce let starou historii této země.

Film Mistr jinu a jangu: Sen o věčnosti se už dle názvu obrací na známé čínské principy dobra a zla, Jing a Jang, přičemž na rozdíl od evropského přístupu k bipolaritě (nebe a peklo) asijské pojetí klade spíše důraz na fakt, že obojí tvoří jeden celek (odtud známý znak).

To však neznamená, že se zde se zlem nebojuje. Ostatně děj filmu Netflix popisuje jednoduše "Démonický had znovu procitá a Mistři jinu a jangu musí vyřešit záhadnou vraždu a ochránit svoji říši před temným spiknutím přímo v srdci císařského dvora." Na začátku filmu hlavní hrdina vidí, jak jeho učitel umírá při střetu s démonickým hadem, aby přes dramatický oblouk na konci utkal s drakem sám. Říkáte si, pro bych se na to měl dívat?

Předně, jde o skvělou ukázku současných čínských velkofilmů. Herci a herečky jsou vybraní dle tradice čínské opery, tomu odpovídá na evropské poměry nezvyklé přehrávání, určitě vás zaujme výborný Allen Deng jako bojovník Po-Ja. K tomu přidejte mystiku a velkolepou výpravu, přimíchejte digitální triky, které doslova a do písmene vypadly z oka filmu Avengers: Infinity War. Co také nesmí chybět, tak velmi nákladné a působivé kostýmy.

Mistr jinu a jangu: Sen o věčnosti není historický čínský akční, bojový film, ale skutečně velmi výpravná, až snová fantasy. Někomu nemusí vyhovovat pomalejší tempo vyprávění, pro Evropany může být také lehce matoucí podobnost mladých herců, kterou umocňuje spíše divadelní líčení. Celkově jde o překvapivě dobrý film, který určitě zaujme úchvatný vizuálem i hudbou, ale také dějem a zpracováním. Pokud máte rádi poetiku, mystično a chcete zpomalit, tento čínský film určitě oceníte.

Mistr jinu a jangu: Sen o věčnosti

Žánr: Akční fantasy

Původní název: Qing ya ji

Režie: Jinming Guo

Hrají: Mark Chao, Allen Deng, Olivia Wang, Jessie Li, Duo Wang, Kendrick Sun, Kaicheng Xu

Původ a premiéra: Čína, 2020

Délka: 132 minut

Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)