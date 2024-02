Mladá dáma od Netflixu nebude pohádka, ale horor. Millie Bobby Brownová ze Stranger Things si zahraje princeznu, kterou chtějí zabít

Ve spoustě pohádek se dočtete, jak drak přiletí do království a dává králi na výběr – buď spálí království na prach, nebo dostane k snědku princeznu. Netflix přesně na toto téma chystá „pohádku“ pod názvem Mladá dáma. Zapomeňte ale na to, co jste slyšeli v pohádkách, které začínají slovy "bylo nebylo...", tohle bude v podstatě survival horor.

Millie Bobby Brownová ze Stranger Things si zahraje dámu, která souhlasí se sňatkem s krásným princem. Aby vzápětí zjistila, že to všechno byla past: královská rodina ji naverbuje jako oběť, aby splatila dávný dluh. Poté ji princ shodí do jeskyně s ohnivým drakem. A tam se musí spolehnout pouze na svůj důvtip a vůli, aby přežila. Nepřijde žádný princ, aby ji zachránil.

Film Mladá dáma režíruje Juan Carlos Fresnadillo, přičemž má na svém kontě horory 28 týdnů poté, Nezvaní hosté, nebo Intacto. O scénář se postaral Dan Mazeau (Hněv Titánů, Rychle a zběsile 10). Patřičný vizuální zážitek zprostředkuje zkušený kameraman Larry Fong (točil například Kong: Ostrov lebek, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, 300: Bitva u Thermopyl, Sucker Punch).

Premiéru bude Mladá dáma mít na Netflixu 8. března 2024.