Monitor Audio Bronze 200 6G: výborné dostupné podlahové Hi-Fi reprosoustavy [test]

Šestá generace řady Bronze od britských Monitor Audio je celá provedená důstojně a navazuje na tradici zábavné hudebnosti těch lepších firemních konstrukcí. Je to příjemně poslouchatelná reprosoustava, která pokryje prakticky všechny potřeby běžných posluchačů a nabízí velmi dobrou hodnotu za investované peníze.

Plusy Moderní design

Příjemný a plný zvuk

Lehce se rozehrávají

Solidní frekvenční vyrovnanost Minusy Za dané peníze není mnoho co vytýkat 10 /10 Hodnocení

Když už nějaký výrobek dotáhne svou životnost do šesté generace, bezpochyby to znamená, že jde o věc populární. U elektroniky typu A/V receiverů, které se mění každou sezónu, znamená šest generací prakticky šest let a tedy nijak významné časové rozpětí, ale třeba u reprosoustav s běžnou životností modelu 3 – 5 let najednou šest inkarnací znamená pěkně dlouhou historii.

To bezesporu platí i pro řadu Bronze britských Monitor Audio, která se poprvé objevila před bezmála dvěma dekádami a která v roce 2020 dostala právě pátý facelift.

Složení nové série – pomineme-li „doplňkové“ modely pro domácí kino typu centrálních a nástěnných reprosoustav – sestává z pouhých čtyř modelů, dvou sloupových a dvou regálových. Takovým tím optimálním středobodem s rozumnou velikostí i cenovkou by dle všeho měl být Bronze 200, neboli menší z obou přítomných sloupků.

Vzhled a konstrukce

Nové Bronze 200 mají naprosto klasickou podobu, jde o štíhlé pravoúhlé sloupky z konvenčních MDF profilů, potažených umělými, ale důstojně působícími dekory. K tomu připočtěte ozvláštňující čelní stěnu v barevném provedení ladícím se zbytkem skříně.

Z obou diagonálních os základny ční kovové profily s čepičkami nahoře a kovovými hroty (pro koberce) nebo měkkými nožičkami (pro tvrdé podlahy) dole.

Nosným designovým prvkem celé nové řady je čistota linií a prvků, díky níž reprosoustavy působí velmi současně. Nikde žádné šrouby, vše začištěné a jednoduché. Vpředu jsou celkem tři reproduktory, vzadu – na stěně mírně vpuštěné do ozvučnice – najdete dva bassreflexy (jeden nahoře a jeden dole) typu HiVE II (s technologií kontroly turbulencí) a pod nimi ještě plochu ve tvaru hrušky, na níž jsou dva páry reproterminálů.

Jsou tu ještě šrouby, označující osy obou středobasů – v Monitor Audio mají velmi dobrou tradici i u levných modelů používat vnitřní rozpěrnou tyč, spojující zadní stranu magnetů se zadní stěnou skříně, kterýžto prvek jednak zlepšuje chování měničů jako takových (protože tolik nerezonují), jednak zpevňuje skříň samotnou.

Bronze 200 nejsou skutečně nijak masivní, byť ve své výšce 90,9 cm, šířce 22,9 cm a hloubce 30,4 cm (včetně nožiček – bez nich si odečtěte 6 cm na šířku a 4 cm od hloubky) koncentrují 12,8 kg hmotnosti.

Osazení dvou a půl pásmového sloupku vychází z firemních technologií a materiálů aktuálních generací, odvozených z řad Silver a Gold. Znamená to, že výškám je vyhrazená zlatavá kopulka o průměru 2,5 cm. Měnič typu Gold Dome je schovaný za nepravidleně perforovaným kulatým prvkem, sloužícím jako zvukovod.

Také oba středobasy používají stejný materiál, jako tweeter – jejich kónické membrány jsou ze směsi C-CAM, což značí slitinu hliníku s hořčíkem, potaženou vrstvičkou keramiky. Bronze používá u těchto měničů také technologii Damped Concentric Mode, která zklidňuje chod reproduktorů a má jim za úkol dovolit hrát o něco níže, aniž by to znamenalo nárůst zkreslení.

Zajímavé je, že i v této cenové třídě se Monitor Audio pyšní použitím postříbřené vnitřní kabeláže, jejíž jádro je z bezkyslíkaté mědi.

Výrobce uvádí frekvenční odezvu 45 – 25 000 Hz (-6 dB), přičemž „v běžné místnosti“ získáte ještě 10 Hz k dobru v basové části. Nominální impedance 8 ohm udává minimum na 4,4 Ohmu, charakteristická citlivost 88 dB / 2,83 V / m patří mezi mírně vyšší. Dělící frekvence výhybky jsou nastaveny na 700 a 2 400 Hz.

Měříme

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 50 metrů čtverečních, standardním zatlumením (koberce, velké plochy sedaček, rozlehlá knihovna, podhled vyplněný vatou, záclony a těžké závěsy,...), byť bez rozsáhlých akustických úprav.



Frekvenční odezva - v ose (červená) a pod úhlem 30° (černá

Měření lze pokládat za 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 - 200 Hz je vidět vliv akustiky místnosti. Měřeno bylo pomocí software Clio Pocket a kalibrovaného mikrofonu, reprosoustavy byly umístěny v poslechové pozici patrné z doprovodných fotografií.



Frekvenční odezva na poslechovém místě - levý kanál (červená) a pravý kanál (černá)

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.



Impedance (červená) a elektrická fáze (černá)

Přestože frekvenční odpověď není perfektně lineární, od 48 do 20 000 Hz je v ose v toleranci +/- 3 dB, snad krom propadu na 200 a 600 Hz, které jsou zdůrazněné tvarem místnosti, je výsledný tvar křivky uspokojivý. Nepatrně více energie mají reprosoustavy v pásmu od 50 do 800 Hz a pak od 5 do 17 kHz. Celkově je nicméně frekvenční odezva rozhodně v mezích dobrých mravů dané cenové úrovně.



Waterfall

Sedlo mezi prvními dvěma peaky naznačuje naladění bassreflexů na úroveň cca 48 Hz, impedance v praxi neklesá pod 5 ohm. Na 180 a 1 500 Hz jsou vidět nespojitosti, naznačující přítomnost rezonancí v kabinetu, ať už jde o stojaté vnitřní vlnění nebo rezonanci panelů. Průběh impedance je nicméně klidný a bezproblémový, prostý prudkých změn, stejně jako elektrická fáze nemá s výjimkou – běžných – prudších výkyvů v oblasti pod 100 Hz, kde je nicméně mírní peaky impedance. Celkově nebudou Bronze 200 v šesté generaci nijak nadstandardně náročnými na elektronické partnery.

Jak to hraje

Monitor Audio Bronze 200 jsme zkoušeli v pražském studiu Rodel Audio. K dispozici jsme měli dvě různé sestavy, konkrétně jednu složenou z Cambridge Audio CXC, CNX v2 a CXA81, u druhé byl k ruce Marantz PM7000N, alternativně připojený k CXC. Porovnávat jsme mohli s modely Bronze 500, Bronze 100 a Bronze 50, ale třeba i se starou řadou Bronze nebo naopak vyššími modely řady Silver nebo plejádou modelů Dali a dalších.

Panasonic TX-65HZ2000E: referenční 4K HDR OLED posunuje opět laťku [test] Udržel Panasonic tímto modelem krok s konkurencí? Drží stále pomyslnou laťku kvality hodně vysoko, anebo již padá do šedivých vod průměru?

Jednou z nosných signatur „Monitor Audio zvuku“ posledních dvou dekád bývalo zdůraznění basového rozsahu v „hezkém“ spektru kolem 100 Hz. Bronze 200 se zdají v tomto ohledu podstatně distingovanější, klidnější a proporčně realističtější – bas v „Hiccups“ Harry Sacksioniho („STS Test Demo CD Vol. 1“ | 2014 | STS Digital | STS-6111134) byl nicméně na maličký sloupek pěkně citelný, neošizený, na svou cenu pak nabízí vlastně velmi pěknou plnost.

Je to měkčí basový základ, takový hladký a vřelejší, v tom ze stylu Monitor Audio nevybočuje. Bronze 200 z celé nové série působí nejspořádaněji a nejvyváženěji. Basové tóny jsou celkově příjemné, zaměřené spíše na hezké zvukové vyznění, než na vyslovenou audiofilskou analytičnost – jistou dávku rozmanitosti a snaživé informativnosti v kontextu třídy je ale třeba Bronze 200 přiznat.

TCL 65C815: Stohertzový 4K HDR LCD televizor s výborným zvukem [test] Volali jste po testu TCL a tak ho zde máte. Android OS, VA panel a 100 Hz. To na první pohled nezní špatně, co říkáte?

Zpěv Karen Matheson v „Ailein Duinn“ („L’Héritage Des Celtes“ | 2011 | Columbia | COL 481530-2) zněl důstojně, navazoval stylem na ten hebký, vřelý a snadno vstřebatelný, příjemný styl basů. Hlas zní s lehkostí, už je přirozeně posazený před nástroji a dobře oddělený od pozadí. Na svou cenu nabízí Bronze 200 potěšující, místy až překvapující vhled do detailů a jemností středního pásma, v Monitor Audio dokázali zvuk naladit tak, aby byl na jedné straně jemný, ale na straně druhé přirozeně, nenuceně informativní, jak jen to technologie této kategorie umožňují. Velmi důstojný standard, nutno říci.

Cinkotu a šustotu činelů a dalších kovových perkusí bylo v „La Rosita“ Colemana Hawkinse a Bena Webstera („Encounters“ | 2013 | Verve | 31452147-2) bylo dost, objemově i po stránce energie. Výšky jsou lehce zdůrazněné, nikoliv ale nepříjemně, agresivně. Je to trošku lesklejší zvuková charakteristika, ale i díky tomu je reprodukce vkusně detailní, aniž by se vtíraly nebo po delším poslechu unavovaly uši. Bronze 200 nabízí trochu „popové“ ladění, ale čistota nebo tonální věrnost patří rozhodně v rámci dané třídy k tomu lepšímu.

Možná to až trochu zaskočí, ale ani mocné údery do bubnů s opravdu náročnou dynamikou v „Rí Na Cruinne“ od Clannad („Extended Dynamic Experience 5“ | 2017 | STS Digital | STS-6111158) nejsou na takhle štíhlé sloupky přespříliš velkým soustem. Zvuk je velký, solidně pevný a překvapivě energický. I při vyšší hlasitosti se nicméně srdnatě „drží“, v rámci dané kategorie až překvapivě důstojně reprodukuje mohutnost bubnů, aniž byste slyšeli nějaké drnčení nebo cítili velkou dynamickou kompresi, dobrý je tak pocit váhy, fyzicky citlený impuls i pocit konkrétnosti reprodukce.

V živé „barové“ „Fortysomething“ zpěvačky Eleonore („Incredible Music & Recordings“ | 2012 | STS Digital | STS-6111130) se ukázalo dobré vyvážení mezi „firemním“ měkkým, načechraným a bohatým zvukem a analytičností klasického audiofilského britského střihu. To je na dostupnou cenovou třídu opět vlastně výtečný a příjemně pozitivní výsledek. Není to ultra detailní high-end, samozřejmě, že ne, ale je to nenásilné, přirozené prokreslení, už se začínají objevovat dozvuky z reálného prostoru, hlas má kultivovanou podobu a je dostatečně vepředu, individuálně a jasně podaný. Celková čitelnost je jednoduše a nekomplikovaně dobrá, na tuto cenovou kategorii dokonce velmi dobrá.

Stejně dotažené je podání prostoru nahrávek – akustické nástroje a vokál v „Dream about you“ zpěvačky Evy („STS Test demo CD Vol. 1“ | 2014 | STS Digital | STS-6111134) nemají sice monitorový fokus, není to zvuk holografický, ale ani už nemá to středové těžiště, je rozprostřený v pravolevém a dokonce i předozadním směru s důstojností solidního hi-fi, zvukový obraz se neroztrhá ani při relativně větším odstupu ozvučnic, celé podání je zasunuté spíše za reprosoustavy.

NAD D 3045: kompaktní hybridní Hi-Fi zesilovač s D/A převodníkem [test] Zesilovač moderního střihu sice nemá žádnou úchvatnou stránku, kterou by se vyvyšoval nad konkurenty, ale má dobře vyvážené estetické, ergonomické a příjemné zvukové vlastnosti. Dobře zapadne do standardů vyžadovaných v této cenové třídě.

Přestože Bronze 200 jsou v šesté generaci výrazně vyrovnanější a audiofilštější než předchozí generace (a vlastně i než současné generace vyšších řad), tak nepostrádají to firemní kouzlo snadné poslouchatelnosti. „Breaking Silence“ Janice Ian („Breaking Silence“ | 1993 | Columbia | 519 614-4) zněla v lehce hebčím podáním, ale rázná vzepětí hudební energie mají vkusný punch, zároveň ale neztrácí tu kultivovanou spořádanost, která je v dané třídě dobrou devizou. Zvuk je vyvážený, není těžký a rozlévá se s lehkostí, je univerzální a dobře přenese zážitek z průměrné i vynikající nahrávky, vybudit Bronze 200 není nijak složité.

Verdikt

Šestá generace řady Bronze od britských Monitor Audio je celá provedená důstojně a navazuje na tradici zábavné hudebnosti těch lepších firemních konstrukcí.

Provedení je v dané ceně solidním standardem, design odpovídá nárokům moderních interiérů a trendům. Bronze 200, kompaktní a dobře zaplatitelný sloupeček, je černým koněm nabídky šesté inkarnace Bronze – skladný, nenápadný, s atraktivní cenou a přitom frekvenčně urovnaný, nenásilný, se zvukem plynoucím a snadno se rozvíjejícím.

Je to příjemně poslouchatelná reprosoustava, která pokryje prakticky všechny potřeby běžných posluchačů a nabízí velmi dobrou hodnotu za investované peníze.

Monitor Audio Bronze 200 6G

Cena: 19 990 Kč

Specifikace

Dvou a půl pásmová konstrukce

Frekvenční rozsah (-6 dB) 45 Hz - 25 kHz

(-6 dB) 45 Hz - 25 kHz V typické místnosti 35 Hz - 30 kHz

35 Hz - 30 kHz Citlivost (2,83 V / 1 m) 88 dB

(2,83 V / 1 m) 88 dB Nominální impedance 8 Ohm

8 Ohm Minimální impedance 4,4 Ohm

4,4 Ohm Maximální akustický tlak SPL 112 dB (pár)

SPL 112 dB (pár) Maximální výkon (RMS) 120 W

120 W Doporučený výkon zesilovače 40 - 120 W

40 - 120 W Osazení 2 x C-CAM 127 mm středobasový reproduktor, 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome výškový reproduktor s UD Waveguide

2 x C-CAM 127 mm středobasový reproduktor, 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome výškový reproduktor s UD Waveguide Rozměry (s mřížkami a terminály, š x v x h) 886 x 166 x 268 mm

(s mřížkami a terminály, š x v x h) 886 x 166 x 268 mm Hmotnost (ks) 12,8 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice