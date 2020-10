Monster Hunter: první trailer na akční fantasy podle herní série vypadá dobře

Jméno režiséra Paula W.S. Andersona má asi drtivá většina filmových fanoušků spojenou se sérii filmů Resident Evil, natočených podle známé hry. Na svém kontě má ale také Mortal Kombat (z roku 1995). A nyní, když to vypadá, že s Resident Evil skončil, tak se do třetice všeho dobrého vrhl zfilmování další herní série, tentokrát Monster Hunter studia Capcom.

A nebyl by to Paul W.S. Anderson, aby do hlavní role neobsadil svoji manželku, Millu Jovovich. Ta si zahraje kapitánku Artemis, která vede jednotku vojáků. Skupina se kvůli velké písečné bouři a neznámým artefaktům ocitne na cizí planetě plné obrovských monster. Nezbývá jim nic jiného, než bojovat o své životy, naštěstí potkají mysteriózního lovce, kterého si zahraje známý a oblíbený Tony Jaa (Ong-Bak). Dobrodružství může začít.

Film samotný nebude samozřejmě žádné hlubokomyslné veledílo, jak je v tvorbě režiséra obvyklé, jde především o adrenalin a zábavu. S tím mu pomůže zkušený kameraman Glen MacPherson (Rambo: Do pekla a zpět, Lovec policajtů, Resident Evil: Afterlife). Rozpočet filmu je rozumných 60 miliónů dolarů, což by na akční béčkový film mělo bohatě stačit. Zajímavé je, že původě byla premiéra filmu kvůli COVIDu odsunuta až na duben 2021, nicméně podle posledních informací se premiéra posunula zpět na dřívější termín, konkrétně prosinec 2020. Tak uvidíme, zda distributorům optimizmus vydrží.