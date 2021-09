Moonfall: Roland Emmerich chystá v novém sci-fi další katastrofu, tentokrát spadne Měsíc

Německý režisér Roland Emmerich natočil už jako student v roce 1984 sci-fi Princip Noemovy archy, ale do Hollywoodu se dostal až filmem Měsíc 44 (1990). Potom následoval už známé a slavné sci-fi Univerzální voják, Hvězdná brána a Independence Day. Právě katastrofickými sci-fi se tento režisér proslavil a i když se v posledním filmu Bitva u Midway (2019) překvapivě drží historických faktů, tak nyní se vrací k svému oblíbenému destrukčnímu žánru. Moonfall má jít do kin příští rok.

Oficiální děj? "Záhadná síla vyřadí Měsíc z oběžné dráhy kolem Země a pošle ho na kolizní kurz s životem, jak ho známe. Do dopadu zbývají pouhé týdny a svět je na pokraji zkázy. Bývalá astronautka NASA je přesvědčena, že má klíč k záchraně nás všech - ale věří jí jen jeden astronaut a konspirační teoretik. Tito nepravděpodobní hrdinové se vydají na nemožnou poslední misi do vesmíru a nechají za sebou všechny, které milují, jen aby zjistili, že náš Měsíc není tím, za co ho považujeme."

Astronautku si zahraje oscarová Halle Berry, uvidíme i známého Patricka Wilsona, či Johna Bradleyho z Hry o trůny. Překvapivě si zde zahraje i Donald Sutherland, který má nyní 86 let. O efektní kameru se postará Robby Baumgartner, který s Emmerichem natočil i Bitvu u Midway.

Přesné datum premiéry ještě není známo, vzhledem ke stávajícímu poscovidovém zmatku, kdy se do kin tlačí mraky dalších titulů. Předpokládá se ale únor roku 2022.