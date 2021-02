Mortal Kombat: Brutální první trailer na očekávaný film je tady, dětem ho nepouštějte

Herní sérii Mortal Kombat zná asi naprosto každý hráč. V roce 2021 se do kina chystá nové filmové zpracování, a to rovnou jako velkorozpočtový film. Do kin má oficiálně jít 15.4.2021.

Aktuální oficiální trailer ukazuje, že se tvůrci nebudou vůbec držet zpět, jako se tomu dělo v dosavadních filmech. Zatím jsme se dočkali třech filmů, dvou seriálů, něco bylo hrané, něco animované, ale nic z toho zatím popularitou nedosáhlo na herní sérii.

První film Mortal Kombat z roku 1995 natočil dnes už velmi známý Paul W.S. Anderson, ale pro tehdy třicetiletého režiséra to byla velká neznámá. Výsledkem je vcelku slušný film, který ale byl točený jako mládeži přístupný (13+) a podle toho vypadá. Lorda Raidena si zde zahrál tehdy slavný „nesmrtelný“ Christopher Lambert, v zkrocené verzi ale filmu místo Mortal Kombat spíše příslušel název "Jak se Dědeček Hříbeček a jeho kamarádi pošťuchovali".

V roce 2016 však Deadpool ukázal, že i mládeži nepřístupný krvák dokáže vydělat, a to tak, že fakt hodně moc (rozpočet byl 58 miliónů USD a jen v kinech utržil 782 miliónů USD/tj. 16,6 miliard korun). Načež Logan: Wolverine ochotu diváků platit za mládeži nepřístupné krvavé akční filmy potvrdil (utržil přes 600 miliónů USD).

A tak jsme se dostali k aktuálnímu Mortal Kombat. Za filmem stojí producent moderních hororů James Wan (The Conjuring, Saw). Režíruje ho Simon McQuoid, pro kterého je to sice prvotina, ale ve skutečnosti jde o zkušeného komerčního režiséra (takto začal i například Michael Bay). Pomáhal mu zkušený kameraman Germain McMicking (seriál Temný případ, filmy Partyzán, Berlínský syndrom). Bojovníka MMA Cole Young má hrát Lewis Tan (Deadpool 2), určitě vám bude povědomý i Hirojuki Sanada (Scorpion).

Pokud máte obavy, že kina u nás budou zavřena a dojde k odkladu premiéry, tak nezoufejte, 16.4. jde film přímo na HBO MAX.