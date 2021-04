Mortal Kombat: podívejte se na prvních 7 minut filmu a krvavý souboj Scorpiona

Film Mortal Kombat původně měl jít pouze do kin, ale pandemie vše změnila a tak 23.4. půjde do amerických kin a zároveň bude on-line na HBO MAX. Dá se čekat, že české HBO GO film nepustí hned (podobně jako Wonder Woman 1984), ale až s několikaměsíčním odstupem.

To nám ale nebrání, abychom se nepodívali na prvních sedm minut filmu Mortal Kombat, které HBO MAX v rámci propagace filmu uvolnilo.

První film Mortal Kombat dle známé hry natočil v roce 1995 známý režisér Paul W.S. Anderson, postupně vznikaly další pokračování a verze, ale až nyní dostal film opět velký rozpočet. Navíc v roce 2016 však Deadpool ukázal, že i mládeži nepřístupný krvák dokáže vydělat, a tak nový Mortal Kombat není "Rkový" jen kvůli tomu, že tam někdo řekne "Fu*k", ale dočkáme se i brutálních soubojů. Ostatně už sedmiminutová ukázka je toho příkladem, určitě v ní poznáte Hirojuki Sanadu jako Scorpiona.

Za novým filmem stojí producent moderních hororů James Wan (The Conjuring, Saw). Režíruje ho zkušený komerční režisér Simon McQuoid, pomáhal mu bude kameram Germain McMicking (seriál Temný případ, filmy Partyzán, Berlínský syndrom). Scénář byl napsán jako první díl trilogie, pokud tedy Mortal Kombat nepropadne, tak nás čekají další dva filmy.