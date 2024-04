Multimediální centrum Kodi 21 má hromadu novinek a už je i pro televizory s webOS

Po přibližně 15 měsících od vydání Kodi 20 přišla nová verze 21 s kódovým označením Omega. Tvůrci během vývoji adresovali skoro 4000 poznámek, připomínek a hlášení ze strany uživatelů. Kodi 21 je ke stažení pro všechny běžné desktopové systémy, Android (TV), LibreELEC, iOS, tvOS, Xbox a poprvé také na webOS, který běží na chytrých televizorech od LG.

Novinek je několik desítek, ne všechny jsou však dostupné na všech platformách. Obecně mohou všechny verze těžit s přechodu na multimediální knihovnu ffmpeg 6, díky níž si teď Kodi poradí s fotkami ve formátu AVIF nebo playlisty M3U8 a B4S. Zvýšila se stabilita rekordéru živého vysílání (PVR) i herních emulátorů.

Na Androidu se zlepšila kompatibilita s Dolby Vision. Na macOS už Kodi používá nativní API pro vykreslování oken a plně podporuje HiDPI (Retina) displeje. Xbox už umí pracovat s HDR10.

Na Windows se pak v přehrávači rozšířila hardwarová akcelerace do dalších oblastí. Skrz videoprocesor v GPU lze přehrávat formát AV1, do monitoru či TV lze poslat obraz v HDR10 a nově si Kodi ve Windows 11 rozumí s funkcí Video Super Resolution, která využívá sílu GPU k lepšímu škálování obrazu z nižšího rozlišení do vyššího. Funkce je zatím dostupná jen na čipech od Nvidie a Intelu. Kodi 21 se pak loučí s podporou Windows 7 a 8, vyžaduje minimálně Windows 8.1.