Mysteriózní sci-fi Hypnotik od Roberta Rodrigueze vypadá velmi slibně. Tady je trailer

Kvalitní originální filmy by člověk v posledních letech pohledal. Hollywood sází na jistotu, a tak jsou v kinech neustále nějaká pokračování, přetočené starší filmy a pokud se někdo pokusí natočit něco nového, tak to často připomíná jiný úspěšný film. Že by právě film Hypnotik nabídl konečně něco nového?

Námět je jednoduchý. Detektiv se zaplete do záhady týkající se jeho zmizelé dcery a tajného vládního programu. Zároveň vyšetřuje sérii zvláštních loupeží, které jsou provedeny na velmi vysoké úrovni.

Akční sci-fi thriller natočil režisér Robert Rodriguez na základně vlastního scénáře a příběhu. Jak je pro něj typické, tak film zároveň stříhal. A pro zajímavost – hudbu k filmu napsal jeho syn, Rebel Rodriguez. Právě Robert Rodriguez stojí za originálním a velmi dobrým sci-fi Alita: Bojový Anděl.

I když v jeho filmografii najdete nepříliš kvalitní věci (filmy pro děti Můžeme být hrdinové, série Spy Kids), tak jeho hravý přístup k tvorbě by v současné době člověk pohledal. Ze známých tváří si ve filmu zahrají Ben Affleck, William Fichtner, nebo Alice Braga.

Film Hypnotik bude mít premiéru v kinech ještě na jaře, přesněji 11. května 2023.