Na audiofily míří iFi GO pod. Z drátových IEM sluchátek udělá špičkový True Wireless model

Firma iFi Audio míří na náročnější milovníky kvalitního poslechu se svým novým modelem iFi GO pod. Jde v podstatě o True Wireless modul pro High-End IEM sluchátka. Společnost iFi tvrdí, že GO pod umožní „vytvořit nejlépe znějící skutečná bezdrátová sluchátka do uší na světě“.

Sada iFi GO pod jsou vlastně háčky za ucho bez sluchátek. Modul obsahuje Bluetooth 5.2 přijímač, Hi-Res D/A převodník a sluchátkový zesilovač, a samozřejmě i baterii a mikrofon. Konektor pro připojení IEM sluchátek má být vyměnitelný, k dispozici jsou typy MMCX, 2pin, Pentaconn, T2 a A2DC, lze tak využít prakticky libovolný model. Stačí vytáhnout kabel ze sluchátek, připojit GO pod a od té chvíle budou vaše in-ear sluchátka bezdrátová.

TWS modul má integrovaný 32bitový čtyřjádrový čip Qualcomm QCC5144. Ten podporuje kodeky aptX HD, aptX Adaptive, LDAC a LHDC v jejich maximální specifikaci 32-bit/96kHz s datovým tokem až 990 kbps.

Uvnitř každého modulu GO je také dvojice speciálních 32bitových čipů Cirrus Logic Master HIFI s vysokým rozlišením (jeden pro každý kanál), které zajišťují „ultra nízké zkreslení a vysoký dynamický rozsah“. Zesilovač pak má zajistit výkon 120 mW/32 ohmů a k dispozici jsou čtyři nastavení impedance (16, 32, 64 a 300 ohmů). GO pod automaticky rozpozná a přepne na nastavení impedance, které nejlépe odpovídá připojeným kabelovým sluchátkům.

Integrovaný mikrofon pak využívá potlačení okolního hluku Qualcomm cVc, aby byl zajištěn čistý přenos zvuku. Nesmí chybět dotekové ovládání jak pro ovládání přehrávání skladeb, pro příjem hovorů, či pro aktivaci hlasového asistenta.

Co se odolnosti proti vodě a prachu týče, tak ta plní IPX5. Výdrž na jedno nabití uvádí výrobce až 7 hodin provozu na baterii, dodávané nabíjecí pouzdro zajistí celkem 35 hodin provozu. Pouzdro podporuje také bezdrátové nabíjení Qi a rychlé nabíjení přes USB-C. Výrobce tvrdí, že dlouhodobém nošení je bezproblémové – každý modelu váží pouhých 12 g, háčky jsou samozřejmě tvarovatelné.

A cena? Samotný TWS modul iFi GO pod má stát 399 Euro (9 400 Kč), nicméně nyní pro prvních 1000 kusů ve spolupráci s audio výrobci prémiových sluchátek připravila iFi tyto zvýhodněné sety:

64 Audio U4s – 1 299 Euro

Craft Ears Aurum – 1 399 Euro

Meze Advar – 899 Euro

Meze Ria Penta – 1 199 Euro

Symphonium Meteor – 799 Euro

Westone Mach 60 – 999 Euro

Objednávají se na firemním webu, přičemž uváděná cena je celková. A nutno dodat, že některé sety už jsou vyprodané.

Zdroj: iFi