Na nože: Daniel Craig jako americký Hercule Poirot [recenze filmu]

Daniel Craig v hravé, chytré a zábavné variaci na poirotovské nebo holmesovské příběhy s excentrickými detektivy s geniálními deduktivními schopnostmi.

Plusy Důmyslný scénář a svižná režie, která pohání tento detektivní příběh, plný zvratů a ironické nadsázky, vpřed. Minusy Žádné. 8 /10 Hodnocení

Šestačtyřicetiletý americký scenárista a režisér Rian Johnson ve svých filmech rád mate diváky. Mohli jsme to vidět v jeho debutu Zmizení (2005), což byla jakási noirová krimi ze střední školy, v následné podrazácké komedii Bratři Bloomovi, ve sci-fi s časovými paradoxy Looper a nakonec i v nejednoznačně přijímané prostřední části nové trilogie Star Wars: Poslední z Jediů.

Matení diváka

Ve svém pátém celovečerním filmu se z předaleké galaxie vrací zpátky na zem, aby zde v sídle rodiny Thrombeyových rozehrál chytrou a přitom zábavnou poctu detektivkám Agathy Christie. A nejen jim, protože postava excentrického soukromého detektiva z Kentucky Benoita Blanca a způsob vyprávění odkazuje i k dílu Arthura Conana Doylea a jeho Sherlocku Holmesovi, Raymondu Chandlerovi nebo televiznímu Colombovi.

Čím víc máte načteno nebo nakoukáno z detektivního žánru, tím víc vás bude bavit tato variace na jeho schémata vyprávění, konvence a klišé. Rian Johnson si s nimi jako autor scénáře a režisér láskyplně hraje a současně je potměšile podrývá. Je přitom vždy o krok před divákem, kterému sice poskytuje dostatek informací, aby měl pocit, že vyřeší případ dřív než detektiv, ale zároveň ho za pomocí nich vodí za nos.

K matení diváka slouží už způsob vyprávění s častým využitím flashbacků. Opakované retrospektivy z pohledu více postav na jedné straně skládají mozaiku informací o tomto případu, na té druhé právě ony přispívají k znejistění našich dosavadních závěrů ohledně průběhu vyšetřování. Tím, že retrospektivy ukážou jednu konkrétní událost z více úhlů pohledu, zároveň přispívají k tomu, abychom si všimli některých detailů, kterým jsme v předchozích „reprízách“ nevěnovali tolik pozornosti.

Režisér, podobně jako šikovní autoři detektivek, několikrát stočí naší pozornost na osobu, která se zdá být podezřelou a snaží se před pátrajícím detektivem zatajit důkazy, aby se pak ukázalo, že je vše jinak. V závislosti na odhalení skutečného pachatele nebo pachatelky zločinu se pak mění i vyznění jednotlivých scén a s nimi i naše predikce ohledně toho, jak na nás působily.

Chytře jsou z tohoto pohledu použity už trailery k filmu, které pracují jen se základním východiskem vyšetřování, tedy že podezřelým z vraždy patriarchy rodu může být v této rodině každý. To, že se pak zápletka stáčí jiným směrem a k jiné osobě z nich přitom patrné není.

Kdo měl důvod zbavit se starého pána?

Oním patriarchou je Harlan Thrombey (Christopher Plummer), slavný a bohatý autor detektivních románů, který je nalezen mrtvý den po oslavě svých 85. narozenin. Vše nasvědčuje tomu, že spáchal sebevraždu tím, že si podřízl hrdlo. Do honosného domu přijíždí dvojice policejních vyšetřovatelů a spolu s nimi i soukromý detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig), kterého si najal neznámý anonym, aby na vyšetřování případu dohlédl. Výchozí otázky tedy zní, zda šlo o vraždu nebo sebevraždu a kdo je oním anonymem a proč si Blanca pozval? Neví to ostatně ani on sám.

Policie se přiklání spíš k verzi sebevražda, výslech rodinných příslušníků, kteří se sjeli na Harlanovy narozeniny, ukazuje ale i na druhou možnost. Harlan měl totiž na své oslavě konflikt skoro s každým ze své rodiny. Se zetěm Richardem (Don Johnson) kvůli tomu, že zahýbá své ženě Lindě (Jamie Lee Curtis). S jejich synem a svým vnukem Ransomem (Chris Evans) ohledně jeho klackovitého jednání, se snachou Joni (Toni Collette), která měla za manžela jeho zemřelého syna Neila, kvůli tomu, že ho okrádá a nejmladšího syna Walta (Michael Shannon), který šéfuje rodinnému nakladatelství, se chystal z tohoto postu vyhodit.

Dost důvodů, aby se někdo starého pána zbavil, zvlášť když se ukáže, že ve hře je otázka jeho závěti. Po jejím přečtení situace v rodině, jež byla zvyklá na Harlanovi parazitovat, ještě víc zhoustne, protože za jedinou dědičku jeho majetku je prohlášena jeho ošetřovatelka Marta (Ana de Armas).

Rodinné parazitování

Benoit Blanc zezačátku mlčky naslouchá výpovědím rodinných příslušníků, aby pak do vyšetřování vstoupil, protože je mu jasné, že ne všichni podezřelí říkají pravdu. V jejich výpovědích vždy něco nesedí, což se ukáže v konfrontaci s výslechy ostatních. Jsou to jejich tajemství, o které se nechtějí dělit s ostatními a tak se je snaží zamaskovat lhaním. Zároveň ale tyto výpovědi odhalují návaznost toho, co se v domě onoho osudného večera odehrálo, co v něm kdo slyšel, co komu Harlan řekl a jak na to dotčený zareagoval.

A my si tak spolu s detektivem Blancem skládáme střípky těchto výpovědí, aby nám po čase bylo zřejmé, že ať už to byl z této rodiny kdokoliv, ani ti ostatní její členové si naše sympatie nezískají. Zatímco patriarcha rodu je představen jako spravedlivý muž, který už měl dost praktik a jednání svých nejbližších příbuzných, členové jeho rodiny se chovají jako pijavice, přisáté na jeho talentu. A když se ukáže, že by mohli přijít o rodinný majetek, neváhají nasadit páky, aby tomu zabránili.

Pomocníkem ve vyřešení případu se Blancovi stává ta, k níž se stačí hněv rodinných příslušníků, jimž slouží jako hromosvod jejich špatných vlastností. Ošetřovatelka s dobrým srdcem Marta, která pochází z Jižní Ameriky a do rodiny přišla jako nelegální imigrantka, což proti ní neváhají použít. Marta má navíc tu vlastnost, že nedokáže říct lež, aniž by se jí přitom neudělalo nevolno.

Herecké nominace na Zlaté glóby

Její představitelka, kubánská herečka Ana de Armas, se s Danielem Craigem v dubnu sejde v kinech v pětadvacáté bondovce Není čas zemřít. A jsou to právě oni dva, kdo jsou hlavními protagonisty filmu Na nože a kdo byl za ztvárnění těchto rolí nominován na Zlaté glóby.

Marta je nám sice v kontrastu s rodinnými příslušníky představena takřka jako světice, ale i u ní díky dobře vystavěnému scénáři panuje pochybnost, jestli nehraje nějakou svou hru. Daniel Craig pak baví jako americká obdoba Hercula Poirota nebo Sherlocka Holmese, která přijíždí na panství někde v Nové Anglii. Excentričnost této postavy není zvýrazněna knírem, ale silným jižanským akcentem, potměšilým chováním a jakousi dětinskou nemotorností, která jde ruku v ruce s vysokou inteligencí, která ho pochopitelně, jako každého geniálního detektiva, předchází.

Excentricky působí i nebožtíkův arogantní vnuk v podání Chrise Evanse, černá ovce této rodiny. Ale to jsou v ní v něčem vlastně všichni, jak ukazují rodinné třenice, které se strachem o ztrátu majetku a tím pohodlného postavení ještě zvýrazní. Režisér tu satiricky vyostřeným způsobem poukazuje na rodinné klany, prolezlé sobectvím, nevraživostí, přetvářkou a chamtivostí, jejíž členové si jdou vzájemně po krku a společně si dokazují svou moc na těch, kteří stojí v rámci sociálního rozvrstvení pod nimi. Třeba ve způsobu, jak jimi manipulují.

Chystá se pokračování

Na nože tak funguje jako zábavná variace na poirotovské příběhy o věhlasném detektivovi, který díky své geniální mysli vše vyřeší a současně jako společenská satira. Rian Johnson se stereotypům poirotovských příběhů parodicky vysmívá, ale současně je aktualizuje tak, aby nás znovu a znovu bavilo nechat se jimi ošálit.

A je vidět, že na tuto jeho hru přistupují jak diváci, tak kritici nebo filmoví akademici, rozhodující o výročních cenách. Film při rozpočtu 40 milionů dolarů vydělal více než šestinásobek této částky a už se chystá jeho pokračování. Daniel Craig by tak postavu Jamese Bonda mohl vyměnit za tohoto svérázného detektiva.

Na Rianu Johnsonovi je pak vidět, že mu tyto „menší“ projekty sedí, protože Na nože dovedl vybavit nejen důmyslným scénářem, ale i svižnou, dynamickou režií, která pohání tento detektivní příběh, plný zvratů a ironické nadsázky, vpřed. Je z něho cítit radost ze hry s žánrovými pravidly klasické detektivky i radost herecká z excentričnosti postav, které ztvárňují a jež se přenáší na diváka.

Na nože