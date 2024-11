Na retrovlně jede „kazetový“ malý D/A převodník a sluchátkový zesilovač FiiO KA15

Módní retro se poslední dobou objevuje všude. Kromě návratu klasických gramodesek se o to pokouší i klasická kazeta, nicméně podstatně méně úspěšně. Spousta výrobců si ale říká, že retro přece nemusí být celý produkt, stačí design. Přesně touto cestou jde FiiO u nového přenosného D/A převodníku a sluchátkového zesilovače FiiO KA15.

Klasický walkman s točící kazetou simuluje 0,96" barevný IPS displej, který zároveň ale sděluje všechny ostatní informace – například nastavenou hlasitost, kvalitu přehrávaného zvuku. A barvu „točící kazety“ si můžete vybrat. Kromě toho i fyzická tlačítka svým robustnějším provedením a barvami připomínají ovládání walkmanu. Rozměry DACu jsou naštěstí podstatně menší, kovové tělo měří 5,2 x 2,5 x 1,1 cm, hmotnost je pouze 21 gramů. Sympatickým repro detailem je malé očko na boku, kterým lze provléct poutko. Případně pomocí klipu lze malý DAC připevnit na telefon.

Co se vlastností týče, tak přes USB-C lze připojit smartphone, PC, notebook, Mac, ale tak CD transport s USB výstupem. Podporuje ale také UAC1.0 moc pro připojení k herním konzoli PS5, Switch a dalším. Dvojice čipů Cirrus Logic CS43198 se stará o D/A převod, podporována je kvalita PCM až do 32bit/768 kHz a DSD až do DSD256.

Výstupy jsou zde rovnou dva, klasický 3,5 mm a symetrický 4,4mm. Nároční uvítají, že 3,5mm jack je kombinovaný s optickým digitálním výstupem. Zajímavostí je také, že dva zesilovače SGM8262, které napájejí kabelová sluchátka připojená k 4,4mm symetrickému konektoru KA15, slibují výkon až 560 mW/32Ω – stačí DAC připojit k PC, pak se aktivuje výkonnější desktop mode. Případně 170 mW, pokud je FiiO KA15 napájen ze smartphonu. Lze tak připojit sluchátka s impedancí 16 až 300 ohmů.

Ovládání hlasitosti nabízí možnost volky buď 60 kroků rychlejšího nastavení a 120 kroků jemnější regulace. Tím ale možnosti nekončí – prostřednictvím aplikace FiiO pro chytré telefony, nebo přes webové rozhraní po připojení k PC nebo Macu lze nastavit k interní 10pásmový ekvalizér, případně upravovat další funkce. A nejen to. Uživatel může exportovat a importovat profily frekvenční odezvy a sdílet je s ostatními.

Nový D/A převodník a sluchátkový zesilovače FiiO KA15 se už začíná prodávat, aktuální cena je 127 USD při nákupu od výrobce, nebo se dá pořídit za 2 990 Kč přímo v ČR.

Zdroj: FiiO