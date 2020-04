NAD D 3045: kompaktní hybridní Hi-Fi zesilovač s D/A převodníkem [test]

Zesilovač moderního střihu sice nemá žádnou úchvatnou stránku, kterou by se vyvyšoval nad konkurenty, ale má dobře vyvážené estetické, ergonomické a příjemné zvukové vlastnosti. Dobře zapadne do standardů vyžadovaných v této cenové třídě.

Plusy Nekonfliktní zvukové pojetí

Moderní styl

Výbava

Nezní "digitálně" Minusy Trochu "plastová" konstrukce 9 /10 Hodnocení

Kanadský NAD by mohl dozajista (minimálně ještě donedávna) být slovníkovou definicí pro konzervativního a přísně racionálního výrobce audio techniky. To se poměrně výrazně změnilo ve chvíli, kdy k jednoduše působící elektronice přibyla platforma BluOS "sesterské" značky Bluesound, jeden z nejzajímavějších způsobů jak streamovat a provozovat multiroom. Zhruba ve stejné době se objevily také moderně koncipované a originální přístroje.

Vzhled a konstrukce

Právě do tohoto segmentu katalogu značky NAD patří také model D 3045, "hybridní digitální zesilovač s D/A převodníkem", jak ho tituluje sám výrobce. Co vám jistě padne do okna ihned, to je přes jistou stále patrnou prostotu celkového pojetí křivek zajímavá originalita - byť s trochu plastikovým feelingem, nabízí D 3045 díky svému formátu větší knihy velmi variabilní možnosti umístění. Samotné šasi počítá buď s položením na krátkou hranu (tedy jako u typické knihy) nebo naplocho, třeba na stole.

Na čelním panelu se mírným prohnutím v horní (nebo snad pravé?) části najdete dva hlavní otočné ovladače (pro výběr vstupu a hlasitost jako u klasických zesilovačů), doplněné o displej, který se přizpůsobí natočení komponentu. Dole u základny (nebo snad u levého boku?) najdete ještě 3,5 mm jack sluchátkového výstupu.

Zadní panel (který v obou základních polohách zůstává zadním) není příliš velký a přesto se sem vešla pohodlně vedle napájecí zásuvky standardní čtyřka trošku natěsnaných reproduktorových terminálů a kopa konektorů. Jsou tu analogové vstupy v podobě jednoho páru běžných cinchů a jednoho 3,5 mm jacku, je tu ještě jeden pár cinchů v roli variabilního výstupu (pro subwoofer, aktivní reprosoustavy, koncový zesilovač třeba i v druhé zóně,....). Vešel se sem také cinchový vstup pro gramofony s MM přenoskami.

Digitální konektivita zahrnuje běžně vídanou dvojici optických a jeden koaxiální vstup, je tu nicméně i USB port typu B pro spojení s počítačem nebo HDMI vstup s podporou zpětného audio kanálu. Ještě se vešel i 12 V spouštěcí vstup v podobě 3,5 mm jacku. Vidět pak není obousměrné Bluetooth rozhraní s podporu aptX HD.

Zesilovač samotný je pak drobounký - váží něco kolem tří kilogramů, má (v postaveném formátu) výšku 23,5 cm, hloubku 26,5 cm a šířku 7 cm.

D 3045 zvládá PCM signály s rozlišením 24 bit / 192 kHz, podporuje ale i DSD a MQA signály. Poté signál můžete vyvést buď na reproduktorové terminály přes hybridní digitální zesilovač s výkonem poctivých 60 Wattů na kanál (20 - 20 000 Hz / 0,03% THD / zapojené oba kanály), nebo můžete použít samostatný modul sluchátkového výstupu.

Výrobce udává hodnotu THD v celém pracovním frekvenčním rozsahu pod 0,005% (1 W / 8 ohm), odstup signálu a šumu přes 98 dB, dynamický krátkodobý výkon 80 W / 8 ohm nebo 150 W / 4 ohmy a nebo tlumící faktor 300 (8 ohm / 20 Hz - 6 500 Hz). Odstup kanálů je vždy lepší než 70 dB. To jsou férové hi-fi parametry pro danou třídu.

Jak to hraje

NAD D 3045 jsme poslouchali v rámci běžných redakčních sestav, tj. s OPPO UDP-205 a Harbeth Monitor 30 místo Norma Revo IPA-140, s KEF LS50 místo Teac NT-503 / Emotiva XSP-1 / Emotiva XPA-DR2 a s Cambridge CXC místo Cambridge CXA80 ve společnosti Fischer&Fischer SN-70.

Mohutný a robustní bas ve "Way down deep" Jennifer Warnes ("The Hunter" | 1992 | Private | 1005-82089-2) zvládl malý zesilovač poměrně vkusně, byť bylo cítit, že má bas trochu více prostoru než středy a výšky. Basy zněly tučně, sytě a v kulatém, vřelém a měkčím duchu NADu - poslech je snadný a nekonfliktní, bas se nikam nežene a přitom je ho dost. Kontrolou a definicí nicméně spadá do vkusného standardu dostupné cenové kategorie.

Sony WI-1000XM2: hybridní bezdrátová špuntová sluchátka s potlačením hluku [test] Sluchátka Sony WI-1000XM2 patří do třídy bezdrátových modelů s nákrčníkem, z kterého vedou krátké kablíky k špuntovým sluchátkům v uších. Druhá generace má vylepšené potlačení hluku a tradičně řešenou konstrukci. Po zvukové stránce bude vyhovovat těm, kdo mají rádi plné basy, čisťoučké, dokonale vyrovnané středy a jasné výšky.

Příjemně uvolněný, byť neanalytický a spíše jemnější a hladší byl také hlas Eleanor McEvoy v "Leaves Me Wondering" ("System Solution" | 2019 | Nordost). Zesilovač zněl s vkusnou čistotou hi-fi úrovně, zpěv možná nebyl kdovíjak rafinovaně komplexní nebo výjimečně plastický, ale na poměry dostupné třídy zněl s naprosto dostatečnou čitelností a zřetelností.

Vibrafon v "Sex without bodies" od Dave´s True Story ("AUDIO Digital Masters I" | 2010 | AUDIO | 01-10) byl hezky výrazný, ačkoliv ne přehnaný. I tady bylo cítit, že zesilovač inklinuje k měkčímu podání bez tendencí k analytičnosti, že hraje trochu "do hezka" - kdo by se bál vysokofrekvenční nepříjemnosti "digitálu", tak ve zvuku D 3045 zní naopak velmi "analogový" tón.

Wharfedale EVO4.1: výborné regálové Hi-Fi reprobedny za dostupnou cenu [test] Až fascinující hodnotu dostanete v modelu EVO4.1 za vložené peníze. Wharfedale poskytne klidný, přívětivý a pěkně čistý zvuk, který bude neúnavným průvodcem světem hudby po dlouhé a dlouhé hodiny.

D 3045 se nesnaží hrát nějak "na sílu" - dynamičnost elektronické "Love is Gone" Davida Guetty ("Focal CD No. 8" | 2009 | Focal | 509999680442) zvládl tak nějak s klidným, uvolněnějším stylem, dal najevo poměrně dost basů a celkově férově uspořádaný hudební zážitek, ale pokud jste fanoušci dravé a autoritativní dynamiky, tak tu D 3045 nemá. Nabízí spíše poklidný a řekněme "laskavý" hudební styl.

V hladkém celku nicméně dokázal malý NAD nabídnout vkusnou porci detailů a "A Rose for Me" od The Soundscapers ("FIM Super Sounds! III" | 2006 | FIM | FIM XR24 073) byla provedena ve slušném hi-fi standardu, s patrnými linkami jednotlivých nástrojů nebo dobrou celkovou kontrolou. I tady NAD nijak neexhibuje a zůstává velmi klidný. Celkový pocit čistoty a transparentnosti zapadá do dobrých standardů dané cenové kategorie.

Denon DRA-800H: stereo Hi-Fi receiver a síťový streamer [test] Denon se svým prvním stereo receiverem nabízí svůj charakteristický zvuk a design, to vše za dobrou cenu a s výbavou, v níž nechybí prakticky nic z analogového ani digitálního světa. DRA-800H je solidní alternativou ke konkurentům obdobného ladění, hraje charakteristickým stylem Denonu a dá se snadno poslouchat.

Tam patří NAD D 3045 také z pohledu lokalizace nástrojů a vůbec prezentace hudební scény v "Innocence" od Hoff Ensemble (2018 | 2L | 2L-145-SABD) - organizace klidného a jemného zvuku je slušná, není si tu vůči ceně příliš nač stěžovat, byť vás reprodukce nevtáhne do trojdimenzionálního hologramu. Oddělení nástrojů kupříkladu bylo opravdu slušné.

V "That Man" od Caro Emerald ("Deleted Scenes from the Cutting Room Floor" | 2010 | Grandmono | 88697776142) se potkaly dva nezásadnější charakterové rysy D 3045 - jemnost, díky níž nebylo nijak upozorňováno na jistou plochost a jiné zvukové nectnosti nahrávky a pak trochu temnější vyvážení, které zase dalo vzniknout jistému pocit plnotučnosti. Celkově byl zážitek vkusný a zesilovač si zařazení mezi decentní hi-fi zaslouží.

Verdikt

NAD D 3045 je dobrý hi-fi zesilovač moderního střihu - nemá žádnou úchvatnou stránku, kterou by se vyvyšoval nad konkurenty, ale má dobře vyvážené estetické, ergonomické (zejména tedy stran konektivity) a zvukové vlastnosti (hlavně bezkonfliktnost a celkovou příjemnost), takže zapadne dobře do standardů vyžadovaných v této cenové třídě.

Pokud je něco třeba pochválit, tak to, že toho dosahuje v šasi výrazně kompaktnějších rozměrů a většího stylu, než je tu zvykem. Nenabízí zvuk kdovíjak strhující, ale na druhou stranu i při delším poslechu stále zůstává týmž kultivovaným společníkem.

NAD D 3045

Cena orientační: 22 000 Kč

Technické parametry

Trvalý výstupní výkon 2x60W do 4 nebo 8 ohmů

2x60W do 4 nebo 8 ohmů Dynamický výkon 2x80W do 8 ohmů / 2x150W do 4 ohmů / 2x 200W do 2 ohmů

2x80W do 8 ohmů / 2x150W do 4 ohmů / 2x 200W do 2 ohmů Odstup signál/šum >=98 dB

>=98 dB Frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz (+-0,3dB)

20 - 20.000 Hz (+-0,3dB) Celkové harmonické zkreslení <0,005%.

<0,005%. Vstupy 1x HDMI ARC, 1x asynchronní USB pro PC (až 24bit/384kHz), 1x phono MM RCA, 1x Bluetooth AptX HD, 2x optický vstup (až 24bit/192kHz), 1x koaxiální digitální vstup RCA (až 24bit/192kHz), 1x stereo linkový RCA, 1x linkový 3,5 mm jack, 1x trigger

1x HDMI ARC, 1x asynchronní USB pro PC (až 24bit/384kHz), 1x phono MM RCA, 1x Bluetooth AptX HD, 2x optický vstup (až 24bit/192kHz), 1x koaxiální digitální vstup RCA (až 24bit/192kHz), 1x stereo linkový RCA, 1x linkový 3,5 mm jack, 1x trigger Výstupy 1x subwoofer/pre-out, 1x sluchátkový výstup.

1x subwoofer/pre-out, 1x sluchátkový výstup. Rozměry 70 x 235 x 265 mm

70 x 235 x 265 mm Hmotnost 2,6 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice