NAD HP70: bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku [test]

Podobně jako jiné značky i tradičnímu NADu nesmí chybět v nabídce bezdrátová sluchátka s ANC. I když nejde o nejnovější model, tak stále za dobrou cenu nabízí dobrý výkon. Design je povedený a pohodlný, fyzické ovládání je sázkou na jistotu.

Plusy Dobře fungující systém potlačení hluku

Komfort

Pohodlné mechanické ovládací prvky

Férový zvuk za férovou cenu

(pro někoho) kodeky aptX a aptX HD Minusy Konektor mikroUSB

Potlačení hluku má tendenci trochu šumět

Průměrná výdrž 8 /10 Hodnocení

Kanadský NAD si získal ostruhy díky zesilovačům možná strohého vzhledu, ale zato dobrého zvuku a výhodné ceny. Jenže doba se mění a NAD – možná lehce překvapivě s ohledem právě na tu patrnou ortodoxnost a vztah ke klasickému věku hi-fi – vlastně příliš nezaostává.

Patří mezi pionýry multiroom a snadného streamování díky dceřiné značce Bluesound, s novými produkty typu M33 pak spojuje moderní zesilovací koncepty s výdobytky vysokého výpočetního výkonu a skvělými automatizovanými korekcemi akustiky. Není tak asi divu, že se v portfoliu NAD objevila také bezdrátová sluchátka s podporou potlačení okolního šumu.

Vzhled a konstrukce

Model HP70 (nebo také Viso HP70) představuje středně velká, moderně minimalisticky střižená a ještě cenově nijak nesmyslná bezdrátová sluchátka. Mušle mají základní obdélníkový tvar a lehké klenutí, povrch je matně černý. Týlní ocelový most, který je drží, má kovové detaily a vejčitý tvar. A také je pokrytý pěknou umělou kůží s výrazným prošíváním.

Mušle jsou pak dosti hluboké, mají pěnové poddajné náušníky, které hezky izolují, ale také se v nich „na oplátku“ poněkud zahřívají uši. Rozhodně ale dobře přiléhají k uchu a hlavě; střední hmotnost 320 gramů a celkově zjevně dobře provedený tvar znamenají nenáročný komfort nošení.

Polykarbonátové uzavřené mušle hostí jediný dynamický měnič, má pro sluchátka běžný průměr 4 cm. Na mušlích také najdete o něco větší počet konektorů a ovládacích prvků, než je úplně běžné. Je tu mikroUSB port pro nabíjení vestavěné baterie, je tu 3,5 mm vstupní jack pro provoz bez energie (pak se HP70 chovají jako běžná 32 ohmová sluchátka). Je tu také vícero otvorů s mikrofony – jednak kvůli hands-free, jednak ale hlavně kvůli snímání okolí.

Na pravé mušli jsou dvě páčky a jedno šoupátko – to má tři polohy, jednu s aktivním potlačením hluku, jednu bez něj a třetí vypnutou (tedy pro pasivní režim). Další páčkou můžete regulovat posouvání skladeb nebo regulaci hovoru, třetí páčka slouží pro regulaci hlasitosti. Mechanické prvky jsou ve finále příjemnou změnou od běžných dotykových ploch nebo malých tlačítek. Nesmíme zapomenout ještě na malé tlačítko pro spárování se zdrojem hudby.

HP70 jsou primárně určena pro bezdrátový provoz díky vestavěnému zesilovači, staví na Bluetooth platformě Qualcomm s podporou aptX HD kodeku a používají vlastní technologii RoomFeel, kterou najdete i u sluchátek sesterské značky PSB. V podstatě jde o imitaci efektu, který třeba běžným reprosoustavám přidá místnost (tedy v obecné rovině něco odrazů a zdůraznění basů).

O mnoho víc toho NAD o svých sluchátkách neprozrazuje – snad jen frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz (+/- 1,5 dB) nebo celkové harmonické zkreslení pod úrovní 0,5% (při zapnutém potlačení hluku, jinak je nižší).

Jak to hraje

Basová linka v „Twist in my Sobriety“ Tanity Tikaram („Ancient Heart“ | 2008 | Warner Music | 2564-69459-5) byla pohodově podaná, lehce výraznější, ale podaná přesně v klasickém duchu NAD – zvuk je tak lehce temnější, ale ještě ne těžký, má kultivovanou definici a nebojí se prosadit se, i když vysloveně nedominuje. Je to spíše hebký a spíše vřelejší zvuk.

Střední pásmo s hlasem Franka Sinatry v „Somethin‘ Stupid“ („My Way“ | 1997 | Reprise Records | 9362-46712-2) mohlo možná znít o něco otevřeněji a transparentněji, nicméně vokály mají alespoň dobrý pocit váhy a jakési kouzlo civilní „lidskosti“. Zvuk HP70 míří více k přirozené organičnosti a sladké hladkosti, než k analytickému vyzobávání detailů, ale v rámci své třídy jde o rozumný standard, jakkoliv jde spíše proti modernímu trendu (což nemusí být na škodu).

Výšky pak z celého pásma zajímavě „vyskočily“, vlastně na nich není ten klid a jemnost jako na spodní části frekvenčního rozsahu, ale zároveň nepůsobí nacinkaně nebo příliš dravě. Činel v „On Her Way“ Pata Methenyho („Speaking of Now“ | 2002 | Warner Bros | 9362 48025-2) byl dobře vyvážený v objemu, průbojnosti a detailnosti, vlastně měl pěknou, hezky podanou barevnost a celkově byl rozhodně dobrý – nenásilný a přesto zřetelný.

Dravé, razantní perkuse v „India with Jazz“ z „oslavného“ sampleru „STS 40 Years Anniversary“ (2020 | STS Digital | STS-6111195) zněly plným, hutným, byť ještě ne přímo těžkým způsobem. Je-li aktivní amplifikace a ANC, zvuk je utaženější, údernější a má poměrně dobrý pocit fyzického impulsu, je dravý a důsledný, když ANC vypnete, tak se o něco uvolní a v pasivním režimu dynamika jaksi „zvadne“ bez ohledu na použitý zesilovač. Celkově v rámci kategorie nabízí NAD slušně živý zvuk, byť ve svém typickém klidnějším a temnějším ladění.

„My Ship“ od Dee Dee Bridgewater („This is new“ | 2002 | Emarcy | 0602527040400) byla hladká a hebká, ne příliš zaměřená na prezentaci jednotlivých detailů a jemností, spíše soustředěná na pocit celistvosti a klidu. Celková čistota je ale důstojná, sluchátka sice mají svou zvukovou stopu, ale není nijak dramatická, nevstupuje do pocitu celkové přehlednosti. Je to řekněme „přístupné“ zvukové ladění s dobrým, jakkoliv ne špičkovým detailem. Akcent na bas trochu poutá pozornost tam, stejně jako pak o něco víc „svítí“ výraznější výšky, tak snad i proto může detail působit o něco méně nápadným dojmem.

Stereofonní scéna v „My Romance“ Billa Evanse („Turn Out the Stars“ | 2009 | Nonesuch | 7559-79831-7) se vlastně nijak neodlišovala od standardů sluchátkového poslechu. Pravolevá scéna je v podstatě bezproblémově spojitá, i když se drží „v uších“ a není nijak zvlášť velká nebo hluboká. Přesto není přehlednost špatná.

V „Heathen Child“ od Grinderman („Grinderman 2“ | 2009 | Mute | CDSTUMM299) poklidný charakter NADu zmírnil celkem výrazně syrovou kytaru a ostré pasáže, smetl tu chtěnou špínu ze skladby a lehce tak změnil její vyznění. Pořád tu byl drajv a mocný bas, pořád tu byl příjemný rytmus a tah odspodu, ale už to možná znělo celkově trochu moc temně. Díky celkovému ladění ale určitě můžete i hrubší nahrávky poslouchat bez pocitu únavy nebo otravy.

Verdikt

Sluchátka NAD HP70 jsou zajímavým a hlavně finančně ještě smysluplným řešením pro každého, kdo ocení větší bezdrátové řešení s pohodlným provedením a příjemně nekonfliktním, kultivovaným zvukem dle tradic značky NAD. Fyzické ovládací prvky jsou až nečekaně pohodlným a dobrým řešením a systém potlačení okolních zvuků funguje solidně, byť pokud zrovna nehraje hudba, tak slyšíte lehký šum a ne úplně ticho.

Celkově jsou ale HP70 víc, než jen stylovým doplňkem do portfolia firmy, jak se tomu často děje – jsou to plnohodnotná, dobře fungující, byť zvukově trochu svá sluchátka pro komfortní poslech (po zvukové i ergonomické stránce).

NAD HP70

Cena: 7 120 Kč

Technické parametry

Typ sluchátek Bezdrátové, circumaurální

Bezdrátové, circumaurální Měniče dynamické, 40 mm

dynamické, 40 mm Frekvenční odezva 10 Hz - 20 000 Hz

10 Hz - 20 000 Hz Zkreslení ANC : ON (1 kHz / 1mW) 0,5%, ANC: OFF (1 kHz / 1mW) 0,25%

: ON (1 kHz / 1mW) 0,5%, ANC: OFF (1 kHz / 1mW) 0,25% Délka odpojitelného kabelu 1,5 m - 3,5mm jack

1,5 m - 3,5mm jack Kodeky AAC, aptX, aptX HD, SBC

AAC, aptX, aptX HD, SBC Výdrž 15 hodin

15 hodin Nabíjení mikroUSB

mikroUSB Rozměry 175 x 205 x 72 mm

175 x 205 x 72 mm Hmotnost 320 g

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice