NAD oslavuje 50 výročí limitovanou retro edicí zesilovače a streameru C 3050 LE

NAD letos slaví 50 let od svého vzniku v roce 1972. A v rámci oslav nabídne limitovanou edici zesilovače NAD C 3050 LE, který svým vzhledem odkazuje na NAD 3030 z roku 1976. Těch se vyrobí přesně 1972 a cena by měla být 1972 Euro.



NAD C 3050 LE svým vzhledem odkazuje na NAD 3030 z roku 1976

Když pomineme retro vzhled, tak NAD C 3050 LE je moderní zesilovač a streamer ve všech ohledech. Využívá firemní technologie HybridDigital UcD a nabídne výkon 2x 100 W (20 Hz až 20 000 Hz, oba kanály zatížené), udávané zkreslení je 0,03 %, odstup s/š více než 95 dB. Zesilovač nabízí také Dirac Live, kalibraci zvuku přesně dle místnosti.

Digitální část je postavená na DAC PCM5242 od Texas Instruments. Součástí zesilovače je BluOS Hi-Res modul MDC2 BluOS-D, který podporuje streamovací služby Amazon Music Ultra HD, Deezer, Qobuz či Tidal. Samozřejmostí je přehrávání digitálních formátů MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUS, FLAC, MQA, WAV, AIFF až do kvality 24-bit/192 kHz.

Nesmí chybět podpora přehrávání ze sítě a obousměrný Bluetooth 5.0 s kodekem aptX HD, lze tedy připojit bezdrátová sluchátka, nebo bezdrátově streamovat ze zdroje hudby. Nesmí ale chybět ani HDMI eARC konektor.

Zesilovač NAD C 3050 LE s rozměry 435 x 110 x 355 váží 10 kg. První kusy by měly být dostupné v listopadu 2022.

Zdroj: NAD

