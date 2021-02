Nadějná mladá žena: neotřelý revenge thriller v #MeToo podání se čtyřmi nominacemi na Zlaté glóby [recenze filmu]

Debut režisérky Emerald Fennell, jejíž jméno se vyplatí do budoucna sledovat.

Režijní debut Emerald Fennell, pětatřicetileté seriálové (Koruna) a filmové (Dánská dívka) herečky, měl světovou premiéru na festivalu Sundance a od 15. ledna je dostupný na streamovacích platformách. Režisérka, která si k němu napsala scénář a i ho produkovala, za něj aktuálně sbírá ceny. Čtyři nominace na Zlaté glóby v kategoriích nejlepší drama, režie, scénář a herečka v hlavní roli, stejně jako ocenění od losangeleských kritiků za nejlepší scénář a herečku, naznačují, kde leží největší přednosti filmu.

Mluví se o něm i v souvislosti s Oscary, kde mu nahrává do karet nejen to, že ho režíruje žena, ale i to, jak v něm Fennell svěžím a neotřelým způsobem tématizuje zkušenost žen se sexuálním obtěžováním a zneužíváním, jež dala vzniknout hnutí #MeToo.

Postupné dávkování informací

Onou nadějnou mladou ženou z názvu filmu je třicetiletá Cassie (Carey Mulligan). Bývalá studentka medicíny, která pracuje v kavárně, bydlí stále u rodičů a po nocích žije jakýmsi druhým životem. V barech předstírá, že je opilá a když toho nějaký muž využije a nabídne jí, že ji doprovodí, nejčastěji k němu domů, udělí mu při pokusu o nedobrovolný sexuální kontakt lekci, kterou dotyčný rozhodně nečekal.

Proč tak činí, se dozvídáme postupně, stejně jako další skutečnosti z její minulosti, které souvisí s tímto jejím zvláštním chováním. A právě v dávkování klíčových informací o tragédii, která ji poznamenala, za niž cítí částečnou vinu a s níž se rozhodla vyrovnat tím, že připomene po letech jejím aktérům i těm, kteří se postarali o to, aby nebyla její příčina potrestána, tkví síla a přitažlivost tohoto scénáře.

Díky postupnému vyjevování informací o tom, proč Cassie zanechala medicíny, co se stalo její nejlepší kamarádce Nině a proč přestala být tou nadějnou mladou ženou, se mění i náš pohled na ni. Zezačátku se nad jejím jednáním podivujeme, ale když se ukáže důvod, proč se její život redukoval na pomstu za osud nebohé kamarádky, nacházíme pro ni mnohem víc pochopení.

Přispívá k tomu i výkon Carey Mulligan v hlavní roli. Britská herečka si vybírá zajímavé projekty a v tomto herecky doslova exceluje. Umožňuje jí to scénář, v němž může svou nejednoznačnou hrdinku zajímavě psychologicky odstínit a variovat. Je v ní kus femme fatale z donucení, i drzé, mazané, jak ukáže její plán pomsty, empatické a k sobě i těm, kterým připomíná jejich vinu, upřímné mladé ženy, která se jen obtížně smiřuje s lhostejností a nespravedlností.

Citlivě vybalancovaná žánrová směsice

Ve čtyřech aktech sledujeme ji i její cestu za pomstou, která pootáčí žánrovým vyzněním filmu i jeho laděním. V tom úvodním se seznamuje s jejími nočními výlety do barů a následnými lekcemi mužům, kteří se snaží využít jejího předstíraného opojení. V druhém Cassie konfrontuje ty, kteří nesou podíl na tom, že nebylo potrestáno to, co se stalo její kamarádce Nině. Třetí vypadá, že by v něm mohla nalézt štěstí a možná i částečné zapomnění v náručí vtipného pediatra Ryana, aby pak závěrečný akt dal její cestě za pomstou, s poznatky od těch, jež na ní konfrontovala, zároveň efektní i černohumornou koncovku.

Mnohým se možná bude zdát, vzhledem k tématu sexuálního násilí a psychických dopadů následků znásilnění, jež se filmem vine, to černohumorné ladění nepatřičné. Režisérka s ním ale pracuje citlivě a směsici psychologického dramatu, černé komedie, romance a thrilleru se jí daří žánrově vybalancovat a učinit ji zajímavou právě tím, jak neotřele k postupům revenge filmů přistupuje. Nevykrádá jejich klišé, ale znepokojivou atmosféru, kterou v sobě nesou, dává do služeb vyprávění, které umí překvapovat, bavit a přitom nezlehčovat to, o čem pojednává.

Způsob, jakým Emerald Fennell svou hrdinku na začátku představí a kam ji na konce dovede, ukazuje, že tu máme před sebou režisérku, jejíž další počiny se vyplatí sledovat. Umí pracovat s herci, žánrovými koncepty i společenskými tématy a dát jim podobu, o níž při udělování výročních cen myslím ještě uslyšíme.

