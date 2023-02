Nálož trailerů ze Super Bowlu - Nový Flash, Indiana Jones, Guardians of the Galaxy, Scream, Creed a další

Velké finále amerického fotbalu – Super Bowl – nás zajímá i přesto, že americký fotbal nechápeme. Je totiž i svátkem reklamy a velmi často i nových trailerů na netrpělivě očekávané filmy. Kvůli televiznímu formátu jsou ale trailery většinou jen krátké do 30 sekund reklamního slotu, dali jsme je tady do jednoho delšího videa, abyste je měli pěkně pohromadě.

Nejprve se představí The Flash, který budí kontroverze ještě před uvedením hlavně kvůli chování herce Ezry Millera. V jiných případech by to klidně způsobilo zrušení projektu, tady je ale film hotový, DC potřebuje tržní úspěch a podle traileru to může být opravdová pecka. Nechybí ani Michael Keaton zpět v kultovní roli Batmana.

Poslední Guardians of the Galaxy se také chtějí rozloučit parádní akcí, ale navíc představí další postavy, které se v MCU teprve dočkají většího příběhu.

První režijní počin Michaela B. Jordana – Creed III – prodlouží už tak úctyhodně dlouhou boxerskou sérii. Hlavním protivníkem bude Jonathan Majors, který chce zužitkovat svaly nabrané kvůli roli Kanga v Marvelu.

Už šesté pokračování hororové série Scream VI pospojuje příběhy a postavy uplynulých dílů do našlapaného balíku.

Příběh Michaela Jordana, kvůli kterému musí režisér Creeda používat „B.“, a bot Air Jordan rozehraje film Air - Courting a Legend, který po dlouhé době zase spojí na plátně Bena Afflecka a Matta Damona. Režie se ujal přímo Ben Affleck.

Indiana Jones and the Dial of Destiny se představil jen v krátké, ale zato akcí našlapané ukázce.

Dungeon & Dragons - Honor among Thieves stále vypadá jako zábavná akční jízda, nová krátká upoutávka ale přidává jen málo dosud neznámých záběrů.

Jestli ještě nejste otupělí vůči Transformers, nový trailer pro Transformers - Rise of the Beasts nešetří akcí morfujících robotů. Největším překvapením je asi proniknutí loga Porsche do loga filmu. Někomu se ale i tato neskrývaná komerce bude líbit.

Film s názvem 65 sice zkouší zaujmout dalším trailerem, ale naznačený děj poněkud připomíná průšvih jménem After Earth, takže raději budeme opatrní.

Na závěr jsme nechali ani ne tak trailer, jako spíše reklamu na instalatérské služby Maria a Luigiho – Super Mario Bros. Plumbing. Funguje jim i v reklamě zmiňovaný web. Tedy žádná nová ukázka z filmu Super Mario Bros, ale podařilo se to i tak.