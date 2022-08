Naprosto jiný design, výdrž 60 hodin a nižší cena? Unikly fotografie sluchátek Sennheiser Momentum 4 Wireless

Koncem měsíce srpna se dočkáme oficiálního uvedení nových prémiových bezdrátových Sennheiser Momentum 4 Wireless, nicméně kanadský internetový obchod Canada Computers & Electronics omylem uveřejnil oficiální fotografie nových sluchátek, cenu a další informace. Obratem chybu napravil, ale jakmile je na Internetu něco venku, tak už je pozdě...

Prvním překvapením je cena, za kterou se sluchátka Sennheiser Momentum 4 Wireless budou prodávat. Obchod totiž uvedl oficiální cenu 449,95 kanadských dolarů, což je zhruba 8 500 Kč. Ale předchůdce, Momentum 3 Wireless, měl v Kanadě startovací cenu 529,95. To tedy znamená, že „čtverky“ nekopírují obvyklý trend, kdy nová generace je dražší, než byla na začátku starší – naopak nová by mohla být levnější. Přesto stávající Momenta 3 Wireless s aktuální cenou 7 199 Kč až 9 990 Kč jsou logicky dostupnější, než kolik bude stát novinka, neboť jsou více než 2 roky na trhu a jejich cena postupně klesla.

Změna rozhodně potkala design. Sennheiser zcela přepracoval vzhled a navíc (podobně jako Sony u XM5) opustil skládací konstrukci. Celkově vzhled bude odlehčený a zmizí výrazný kovový hlavový most, stejně jako občas problematické uchycení mušlí (po sejmutí sluchátek na krk neudrží nastavenou velikost a musíte si je pak po nasazení zase upravit na vaši hlavu).

Celkově konstrukce bude kompaktnější a po otoční mušlí do transportní polohy je lze uložit do ploššího transportního pouzdra. To, jak je z fotografií vidět, bude sice plošší, ale rozměrnější do stran.

Velkou změnou bude prodloužení výdrže na 60 hodin, stávající generace vydrží 17 hodin. Samozřejmostí bude adaptivní aktivní potlačení hluku (Adaptive ANC). Co se bezdrátového připojení týče, tak Sennheiser bude stále podporovat aptX Adaptive, nabídne jak podporu aptX HD (96 kHz/24-bit s datovým tokem 420 kbit/s), tak se dá předpokládat podpora aptX LL, tedy varianty s nízkou latencí pro hráče.

Jak jsem předeslal výše, tak oficiálního představení se teprve dočkáme, ale už nyní je jasné, že Sennheiser Momentum 4 Wireless budou svým konzervativněji a klasičtěji pojatým designem mířit na podobného zákazníka, jako Bose či Sony.

Zdroj: What HiFi, Canada Computers & Electronics