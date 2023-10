Našli jsme pět důvodů, proč už dnes nemá cenu chodit do kina. A jeden důležitý, proč ano

Od nástupu televizního vysílání v padesátých letech dvacátého století se v pravidelných intervalech mluví o tom, že klasické kino je odsouzeno k zániku. Uplynuly desítky let, a lidé zatím do kin chodí. Vzhledem k tomu, že v roce 2022 jen česká kina navštívilo téměř 13,5 milionů diváků, kteří utratili více než 2,1 miliardy korun, kina určitě ani v nejbližší době nezaniknou.



Po propadu návštěvnosti v době covidu návštěvnost českých kin zase stoupá

Jasně, občas se mluví o tom, že lidé do kin nechodí a jak je to špatné, ale realita je jiná. Ani streamovací služby kina ve velkém nelikvidují. Nicméně vývoj cen a technologií v posledních desíti letech je takový, že z mnoha důvodů, proč do kina zajít, nám nakonec zůstal už pouze jeden.

Důvodů, proč si raději filmy užít doma, je víc:

1. Doma můžete mít lepší obraz než v kině

Pokud máte televizor s OLED nebo kvalitní LCD, víte, že v kině můžete na stejně temnou černou zapomenout. Jasně, tam jde o promítaný a odražený obraz, ale i každý majitel lepšího projektoru má často doma lepší obraz než ten, co uvidíte v kině.

Zatímco na OLEDu bude černá naprosto černá, v kině máte vše šedé. I naprostou tmu. A to se nebavíme o HDR, které na kvalitním televizoru dokáže rozsvítit světla, rozzářit slunce, nebo projasnit bílou plochu a zároveň zachovat detaily. To v kině také neuvidíte. A paradoxem je, že když si doma zapnete Filmmaker Mode, dostanete přesnější barvy a lepší obraz než v běžném kině.

V Česku máme jeden IMAX, který je obrazově i zvukově opravdu kvalitní. Ale běžné kino v multiplexu? Proti němu budete mít v drtivé většině doma obraz lepší.