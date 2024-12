10 nejčastějších chyb a problémů při nastavení televizoru. Od špatného obrazu a zvuku až k AI

Investujte několik minut do úpravy obrazových nastavení. Výsledkem bude podstatně příjemnější a přirozenější divácký zážitek.

Při sledování filmů nejde jen o příběh, je to vizuální umění. Filmový režim vám umožní vidět dílo přesně tak, jak ho tvůrci zamýšleli. Například temné, dramatické scény Hvězdných válek nebo Matrixu ztrácejí detaily a atmosféru, pokud je obraz špatně nastavený.

Filmový režim, někdy označovaný jako Kino nebo Cinema , je ideální pro milovníky filmů a seriálů. Tento režim minimalizuje nepřirozené úpravy obrazu, jako je zvýšená ostrost, umělé zvýraznění barev nebo nadměrný jas. Některé televizory nabízejí Filmmaker Mode , který omezuje veškeré dodatečné zpracování obrazu na minimum. Tento režim je připravený tak, aby poskytl co nejautentičtější filmový zážitek.

3. Na hry mají televizory herní režim

Moderní televizory slouží nejen ke sledování filmů, ale stále častěji i pro hraní her na konzolích. Pokud chcete hrát s maximální plynulostí a přesností, herní režim je klíčovým nastavením. Minimalizuje input lag (vstupní zpoždění) a optimalizuje obraz i zvuk, aby herní zážitek byl co nejlepší. Bez aktivace herního režimu může být zpoždění tak výrazné, že rychlé hry, například střílečky nebo závody, mohou být téměř nehratelné.

Herní režim deaktivuje některé obrazové a zvukové efekty, které by mohly způsobovat zpoždění. Díky tomu je odezva mezi konzolí a televizorem rychlejší a pohyby na obrazovce přesnější. To vše za cenu mírného kompromisu v kvalitě obrazu, což je u her zanedbatelné, protože rychlost a plynulost mají vyšší prioritu.

Výhody herního režimu

Snížený input lag: Input lag je klíčový faktor při hraní rychlých her, jako jsou FPS nebo závodní simulátory. Herní režim zkracuje odezvu až na jednotky milisekund, což znamená rychlejší reakce a přesnější ovládání. Lepší viditelnost detailů: Některé herní režimy upravují barvy a kontrast, aby zvýraznily detaily ve stínech. To je obzvlášť užitečné v hrách, kde se často pohybujete v tmavém prostředí. Plynulý pohyb: Funkce jako VRR (Variable Refresh Rate) a ALLM (Auto Low Latency Mode) synchronizují obnovovací frekvenci televizoru s výstupem konzole. Tím eliminují trhání obrazu a zpoždění.



Herní režim lze často doladit dle potřeby

Jak nastavit herní režim?

Aktivujte herní režim: V menu televizoru přejděte do sekce Obraz a vyberte režim Hra nebo Game Mode. Tím aktivujete optimalizace pro hraní. Zapněte VRR a ALLM: Pokud televizor i konzole podporují VRR, ujistěte se, že je tato funkce aktivní. Tuto podporu mají například konzole Xbox Series X, PlayStation 5 a některé grafické karty na PC. Zkontrolujte HDMI připojení: Pokud hrajete ve 4K HDR, použijte kvalitní HDMI 2.1 kabel a ověřte, že je konzole připojena ke vstupu HDMI 2.1 na televizoru. Tento vstup podporuje signál 4K120P, má nízký input lag a také VRR.

Herní režim je nezbytný pro hráče, kteří chtějí dosáhnout přesnosti a rychlé odezvy. Nejnovější televizory přidávají ještě speciální menu a jinak nedostupné možnosti nastavení. Kombinace herního režimu, správně nastavených funkcí jako VRR a ALLM a kvalitního příslušenství poskytne plynulé a přesné hraní, ať už jste fanouškem akčních her, strategií, nebo závodních simulátorů.