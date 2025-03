Návrat v plné síle. Recenze seriálu Daredevil: Znovuzrození

Hodnocení Seriál plynule navazuje dějem i herci na původní verzi Netflixu. Nemění se temný styl, který si fanoušci oblíbili, naopak dřívější nedostatky dané původně nízkým rozpočtem, pomohl Disney vyřešit či mnohem lépe zamaskovat. 9 /10

Seriál Daredevil znamenal před deseti lety první větší spolupráci mezi Marvelem a Netflixem. Vznikal v období, kdy Netflix teprve začínal s vlastní tvorbou a soustředil se více na alternativní obsah, který by čelil telenovelám a reality show na jiných stanicích.

Daredevil tak získal mnohem syrovější, drsnější podání, než by odpovídalo tehdejší filmové produkci Disney a Marvelu, stejně tak ale relativně nízký rozpočet donutil tvůrce velmi šetřit akcí a soustředit se více na drama. I tak každá sezóna Daredevila měla alespoň jeden pořádný „průchod Daredevila chodbou plnou padouchů v jednom záběru“, který dokázal ukotvit kultovní pozici tohoto seriálu.

Zadupán do země, vydupán ze země

Ač se svět netflixového Daredevila dočkal řady spinoffů, dojel nakonec na licenční spory, kdy Netflix neměl plné vlastnictví seriálu a pro pokračování tak nebyla velká motivace od Netflixu ani Disney, který se chtěl více zaměřit na mládeži přístupnější obsah.

Tvůrci původního Daredevila včetně Charlieho Coxe, který hrál hlavní roli, a především fanoušků ale stále nechtěli postavu zcela opustit. Když se Charlie vrátil v „Spider-Man: Bez domova“ v malé cameo roli a Marvel tak potvrdil, že je netflixový Daredevil plnohodnotnou součástí MCU, bylo zaděláno na návrat.

Dlouho se řešilo, jak Daredevila vrátit. Disney jej chtěl zpřístupnit mládeži, tvůrci a fanoušci chtěli původní styl. Krátce se Daredevil vrátil v komediální She-hulk, ale existenci tohoto seriálu fanoušci raději popírají.

Nyní se konečně Daredevil vrací na Disney+ plnohodnotnou sérií Daredevil: Born again (Daredevil: Znovuzrození), která si bere to dobré z netflixové éry, ale současně i kvalitní dramaturgický dohled a peníze od Disneyho.

Série plná zvratů a změn tempa

Pokud něčím netflixové seriály trpěly, bylo to nevyvážená kvalita napříč sezónou. Prvních pár dílů vás navnadilo, ale dál nějak podivně spadl řemen. Celé se to potácelo, aby se zaplnil objednaný počet dílů za dostupné peníze, a nakonec se kvalita pokusila vyšplhat výš, aby seriál aspoň skončil nějak zajímavě.

Tohle naštěstí v případě nového Daredevila neplatí a napříč sezónou se rozpracuje a dokončí několik témat, kdy zůstane i čas na dohru jejich následků.

V rámci Daredevil: Born again se vrací kompletní původní obsazení z netflixové éry. Ale jen Charlie Cox jako Matt Murdock/Daredevil a Vincent D’Onofrio jako Wilson Fisk/Kingpin jsou klíčovými a trvalými postavami. Ostatní se spíše mihnou v cameo rolích byť s mimořádným efektem na děj.

Kdo čeká od Daredevila akční surovou scénu natočenou ve stylu jednoho nepřetržitého záběru, dočká se hned na začátku. Po akčních dvanácti minutách teprve uvidíte úvodní titulky. Tato scéna také definuje celý děj napříč sezónou.

Dobro se bojí být zlem, zlo se touží stát dobrem

Matt Murdock po ní schová kostým a chce spravedlnosti dosáhnout cestou práva v rámci své právnické praxe. Wilson Fisk, otřesen z průstřelu hlavy (který se ale projevuje jen drobnou jizvou), chce po uzdravení získat moc a porazit maskované hrdiny legální cestou jako starosta New Yorku. Jak Matt, tak Wilson ví, že cesta násilí je pro ně snadná, rychlá a spolehlivá, oba ale kvůli svým blízkým bolestně volí pomalejší a ne vždy úspěšnou cestu. Vzájemně se udržují v šachu, kdy každý toho druhého hlídá a slíbí mu, že pokud vybočí z této legální cesty, odplata jej nemine.



Klíčová scéna vzájemné dohody je ostatně i v traileru

Jak už to bývá, nevyhnutelně oba dva z této cesty kvůli okolnostem sejdou. Zatímco pro jiné seriály by to bylo završením sezóny, tady je ale naštěstí v ději ještě dost prostoru na dohru a přípravu na další již naplánovanou sezónu.

Sezóna Daredevil: Born again má tak jeden zastřešující leitmotiv dvou stran mince řešících stejný problém, současně ale má na rozdíl od původní série Netflixu dobře rozvržené tempo. Měl jsem možnost vidět všech devět dílů, takže nehodnotím jen podle prvních pár epizod natož jen trailerů.

První akt připomíná více právní drama, další politické a před několika drsně hororovými díly dostanete sice akční, ale vyzněním spíš oddychově komediální samostatně stojící díl zlehka provazující s MCU.

Reálně se opravdu klade mnohem větší důraz na drama a akce se dávkuje střídmě byť o to intenzivněji. Rozhovory postav v místnosti tady ale neslouží jen jako očividný způsob, jak ušetřit rozpočet. V podání Charlie Coxe a Vincenta D’Onofrio dostanete herecký koncert, kdy vám ani tak nevadí, že vlastně nikdo nikoho zrovna nemlátí, protože atmosféra by se dala krájet. Jon Bernthal jako Punisher pak spolehlivě ovládne jakoukoli scénu, jejíž je součástí.



Herci z původního seriálu se vrací bez změny obsazení, reálně se ale mihnou jen v pár scénách

Seriálu bychom mohli vytknout jen občas viditelně digitálního Daredevila, jehož nepřirozeně plynulý pohyb bez hmotnosti bije u tak syrové akce do očí, ale většina fyzické, pečlivě naplánované akce ten zlomek digitálních efektů naštěstí převýší.

Hlavní ale je, že Daredevil se vrátil v plné síle. Neslevuje ze syrovosti akce i hloubky psychologie a motivace postav. Disney jej nezměkčil, nepodbízí se dětskému publiku, nezprůměroval jej do komisí schválené bezpohlavní produkce a, i když mezi premiérou původního seriálu na Netflixu a novým na Disney+ uběhlo deset let, na hercích to nepoznáte a všichni do svých rolí plynule vklouzli. Jestli v dobrém vzpomínáte na původního seriálového Daredevila, toho nového si rozhodně nenechte ujít.

Daredevil: Znovuzrození