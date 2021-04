Nejdříve Netflix, pak Disney. Sony podepsalo další exkluzivní smlouvu na streamování filmů

Necelé dva týdny poté, co společnost Sony Pictures Entertainment uzavřela důležitou smlouvu s Netflixem poskytující mu exkluzivní americká práva na streamování nových kinohitů i přístup k archivu, má obdobnou dohodu také s The Walt Disney Company.

Ta potrvá mezi lety 2022 a 2026 a Disneymu taktéž zajistí práva na streamování přes Disney+ nebo Hulu a televizní vysílání v sítích ABC, Disney Channel, National Geographic a dalších.

Disney rovněž bude mít přístup k filmům, které v budoucnu projdou kiny, ale zároveň nakoukne i do archivu. Firma explicitně zmiňuje, že svým divákům zprostředkuje Jumanji, Hotel Transylvania, ale také komiksové filmy s hrdiny ze stáje Marvelu (který Disneymu patří). Konkrétně jde o Spider-Mana, ale třeba také Venoma, Morbiuse a další postavy, se kterými Sony počítá ve vlastních filmech.

A jak může Sony najednou podepsat dvě exkluzivní smlouvy? Jednoduše. Filmy pronajme jen na určité časové okno, jehož počátek ani délku ale zatím neznáme. Mělo by to ale fungovat tak, že Netflix bude první a práva k filmu získá asi devět měsíců po premiéře v kinech a následně by je mohl po několik měsíců sám vysílat. A jakmile tato doba vyprší, filmy se přesunou k Disneymu. I tam pravděpodobně bude strop a po něm by práva mohli získat ostatní.

Také v dohodě s Disneym stojí, že se práva týkají jen amerického trhu, tudíž nevíme, jak to bude s mezinárodním streamingem. Disney+ již funguje v několika desítkách zemí a do konce roku by podle původních plánů mělo odstartovat také ve východní Evropě, tedy i v Česku a na Slovensku.