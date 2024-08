Český bizár. Nejhorší, a současně nejúspěšnější české filmy. Od pohádky k Babovřeskám a Discopříběhu

Na tyto české filmy chodily do našich kin statisíce diváků, přitom je filmoví kritici je rozcupovali na kusy. Filmy patří do padesátky nejúspěšnějších a nejnavštěvovanějších titulů, a současně jsou podprůměrné, či vysloveně mizerné.



Princezna ze mlejna 2 Eliška s Jindřichem mají důvod k radosti – vždyť jim vrána (ne čáp) přinesla miminko! Zlý knížepán však stále nespí, zosnuje odeslání Jindry na vojnu s Turky a sám se nyní míní ucházet o vdanou paničku. Jindřicha však chrání kouzla a po krvavých bitvách se jistě vrátí ke svým milým domům a knížepán bude potrestán. První a dodnes velmi oblíbená pohádka Princezna ze mlejna slavila v roce 1994 mimořádný úspěch, a tak se v roce 2000 dočkala pokračování. Přestože bylo ve všech ohledech podprůměrné, do kina se „na dvojku" přišlo podívat téměř 500 tisíc diváků. Následující premiéru na Štědrý den sledovaly pohádku rekordní čtyři miliony lidí. Hodnocení Kinobox.cz: 50 % Žánr: Pohádky

Režie: Zdeněk Troška

Hrají: Yvetta Blanarovičová, Radek Valenta, Monika Absolonová, Oto Ševčík, Alois Švehlík, Jakub Zindulka, Jan Přeučil, Lukáš Vaculík, Ladislav Županič

Původ a premiéra: Česko, 2000

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, Filmy česky

Líbáš jako ďábel Příběh filmu začíná ve chvíli, kdy jsou staré manželské svazky definitivní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový, společný život. Ovšem, jak už to tak bývá, pouto s bývalým životem nelze jen tak jednoduše zpřetrhat. Stále je to vaše rodina, vaše okolí a vaši bývalí partneři do společného života nutně stále patří. Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh přišla autorka a režisérka Marie Poledňáková s volným pokračováním úspěšné, ale velmi průměrné komedie. Na 900 tisíc diváků už na rozdíl pod prvního filmu nedosáhla, 500 tisíc jich ale do kin přišlo. Hodnocení Kinobox.cz: 47 % Žánr: Komedie

Režie: Marie Poledňáková

Hrají: Oldřich Kaiser, Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Nela Boudová, Jiří Langmajer, Tereza Kostková, Petr Nárožný, Roman Vojtek, Martha Issová

Původ a premiéra: Česko, 2012

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, Voyo, České kino, Prima Plus

Pokračování 3 / 13 Román pro muže Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci odjíždějí na tradiční výlet do hor v zádech se stínem neodvratně se blížící Brunovy smrti. Výlet, který má být jakousi cestou posledních splněných přání – včetně tajných erotických fantazií –, se však mění v tragikomickou konfrontaci základních hodnot a životních postojů. Film byl natočený podle bestelleru Michala Viewegha a měl hvězdné obsazení. Výsledek už dopadl méně slavně. Podle spousty diváků jde o vysloveně mizerné dílo, do kin však nalákalo půl milionu platících návštěvníků. Hodnocení Kinobox.cz: 49 % Žánr: Komedie

Hrají: Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, Tatiana Pauhofová, Filip Čapka

Původ a premiéra: Česko, 2010 Kde si film můžete pustit: Voyo, Prima Plus

Sněženky a machři po 25 letech Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů v době, která všechno změnila. Jak prošli jejími nástrahami a jaké šrámy to na nich zanechalo? Kam chtěli jít, kam došli a kam ještě dojdou? Jsme opět na horské chatě, kde se po letech scházejí někdejší spolužáci a opět zažijí mnoho nezapomenutelných chvil. Jedna z nejlepších a nejúspěšnějších komedií osmdesátých let dostala v roce 2008 pokračování. Co na tom, že se změnil svět i všichni účastníci někdejšího lyžařského kurzu. Změnili se i tvůrci, noví však nedokázali na legendu navázat. Vzniklo podprůměrné pokračování, na které se do kin zašlo podívat 510 tisíc diváků. Hodnocení Kinobox.cz: 39 % Žánr: Komedie

Režie: Viktor Tauš

Hrají: Jan Antonín Duchoslav, Michal Suchánek, Václav Kopta, Jakub Prachař, Juliana Johanidesová, Eva Jeníčková, Veronika Freimanová, Radoslav Brzobohatý, Petr Franěk, Petra Lustigová

Původ a premiéra: Česko, 2008 Kde si film můžete pustit: Voyo, České kino, Kinobox, Prima Plus

Onemanshow: The Movie Přísně utajovaný projekt, na kterém Kazma a jeho tým pracovali přes čtyři roky, měl být zcela unikátní a změnit dosud zaběhnutá pravidla kinematografie. Šlo však spíše o ukázku skvělého marketingu. Předprodej vstupenek byl tak úspěšný, že kina přidávala další sály, kde projekce probíhaly. Do kin přitáhla diváky také soutěž o 22 miliónů korun, které (nepřekvapivě) nikdo nevyhrál. Smyšlená parodie, ale také pocta hollywoodským filmům, nakonec nebyla žádným převratným dílem, marketing však zabral. Na mizerný Kazmův film nakonec přišlo do kin téměř 550 tisíc lidí a tržby dosáhly 100 miliónů korun. Náklady na film dle producentů byly 72 miliónů. Hodnocení Kinobox.cz: 48 % Žánr: Komedie

Režie: Andy Fehu, Kamil Bartošek

Původ a premiéra: Česko, 2023 Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, Google Play, iTunes, Kuki

Jak se krotí krokodýli Tatínek Luboš, který pracuje v Alpách jako záchranář, přijíždí domů do Prahy mnohem dřív, než původně slíbil. Jeho osmiletá dcera Amálka je nadšena, a tak odmítne jet na školu v přírodě, aby si užila tatínka. Luboš nakonec jede do Vysokých Tater s celou třídou jako zdravotní doprovod. Své manželce Anně slíbí, že je to jen na pár dní, ať tedy odjede na chalupu, kam za ní určitě přijede... Film Marie Poledňákové měl navazovat na dnes už kultovní dvojici skvělých komedií Jak dostat tatínka do polepšovny a Jak vytrhnout velrybě stoličku. Chybí ale nejen nenahraditelný Tomáš Holý, ale i vtipný, fungující scénář. Film se zkrátka nepovedl. Přesto na něj do kin přišlo 620 tisíc diváků. Hodnocení Kinobox.cz: 45 % Žánr: Komedie

Režie: Marie Poledňáková

Hrají: Miroslav Etzler, Ingrid Timková, Jiří Mádl, Václav Postránecký, Sabina Laurinová, Tereza Duchková, Eva Holubová, Žofie Tesařová, Tomáš Peč, Bára Štěpánová

Původ a premiéra: Česko, 2006

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: Voyo, České kino, Prima Plus

Babovřesky Do malé vesnice Babovřesky přijíždí mladý kněz. Pro místní vesnické drbny je jeho příjezd velké zklamání, představovaly si někoho staršího. Jenže to není jediná novinka. Do Babovřesk přijíždějí také Hálovi, kteří po smrti stoleté Trudy zdědili lukrativní pozemky se starým domem. Na ně má ale zálusk zdejší starosta a jeho povedený příbuzný... Režisér Zdeněk Troška natočil v roce 2013 pro něj typickou komedií ze života jihočeské vesnice. Přes naprosto mizerné recenze se film stal diváckým hitem, který jen v kinech vidělo 650 tisíc diváků. Zdeněk Troška obratem natočil další dvě pokračování, ta byla divácky opět poměrně úspěšná. Hodnocení Kinobox.cz: 31 % Žánr: Komedie

Režie: Zdeněk Troška

Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Jana Synková, Jana Altmannová, Miroslav Noga, Jitka Sedláčková, Lucie Bílá, Jiří Pecha

Původ a premiéra: Česko, 2013

Délka: 133 minut Kde si film můžete pustit: Voyo, České kino

Trhala fialky dynamitem Hrdiny ztřeštěné podívané je početná rodina Karafiátových, která se v nastupujících tržních podmínkách rozhodne zanechat dosavadního způsobu obživy (kradení smutečních věnců a jejich přetváření v umně vázané kytice) a začít podnikat. Světlo světa tak spatří svérázná cestovní kancelář Český ráj, postavená na geniálním nápadu nevozit chudé české turisty do zahraničí, ale bohaté cizince do Čech. Díky svérázné reklamní kampani se v Paříži podaří naplnit autobus pestrou směsicí Francouzů a vyrazit. Tím však podnikatelské starosti Karafiátových teprve začínají. Film produkoval brněnský podnikatel Rudolf Hošna (později odsouzený za zpronevěru). Cílem bylo udělat komedii ve stylu série „Slunce, seno...". Přestože byl výsledek naprosto tragický, do kin se na něj přišlo podívat 735 tisíc diváků. Hodnocení Kinobox.cz: 30 % Žánr: Komedie

Režie: Milan Růžička

Hrají: Helena Růžičková, Jiří Růžička, Lubomír Kostelka, Roman Skamene, Jitka Asterová, Fredy Aiysi, Valentina Thielová, Lubomír Lipský, Hana Čížková, Gabriela Filippi

Původ a premiéra: Česko, 1992 Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Nahota na prodej Krátce po sametové revoluci se z kdekoho stává podnikatel. Obory podnikání se různí, nechybí ani organizovaný zločin. Mladá studentka Nancy má české kořeny, proto si zvolila Prahu pro svoji stáž. Společně s novinářem Egonem a bývalým policistou, nyní soukromým detektivem Poldou, pátrají po unesené šestnáctileté dívce. Její otec je zoufalý, ani policie mu nedokáže pomoci. Jejich pátrání je zavede k romskému gangu obchodníků s prostitucí a pornografií. Akční detektivka se snažila o zobrazení české polistopadové kriminality a divokých devadesátek. Přestože se tohle dílo hodnocením řadí mezi nejhorší, dle mnohých jde o výborný snímek dané doby, včetně estetiky a nevkusu. Film měl rozpočet na tu dobu závratných 15 miliónů korun, dalších 5 miliónů padlo na marketing. Divácký zájem byl velký – kina navštívilo 860 tisíc lidí. Hodnocení Kinobox.cz: 40 % Žánr: Thrillery

Režie: Vít Olmer

Hrají: Lukáš Vaculík, Jiří Krampol, Martina Adamcová, Roman Skamene, Vlastimil Zavřel, Miroslav Táborský

Původ a premiéra: Česko, 1993 Kde si film můžete pustit: DaFilms

Líbáš jako bůh Helena Altmanová je profesorka francouzštiny a literatury na gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům a rozumí si se studenty i kolegy. Zato její soukromý život je plný překvapení. Soužití v jednom bytě s bývalým manželem, úspěšným spisovatelem Karlem, problémy ovdovělé sestry Kristýny, manželské karamboly syna Adama i pozdní lásky babičky Alžběty – to všechno Helenu zaměstnává natolik, že jí na vlastní život a vlastní city jaksi nezbývá čas. Do dne, kdy se naplno zamiluje! Film natočila režisérka a scénáristka Marie Poledňáková a má kvalitní obsazení. Výsledek sice kritikové ztrhali, diváci však vzali kina útokem – přišlo se jich podívat více než 900 tisíc. Hodnocení Kinobox.cz: 50 % Žánr: Komedie

Režie: Marie Poledňáková

Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová

Původ a premiéra: Česko, 2009

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, Voyo, České kino, Prima Plus

Slunce, seno, erotika Třetí pokračování osudů oblíbených hrdinů v bláznivé letní komedii z jihočeských Hoštic. Svérázní obyvatelé známé vísky se tentokrát podívali také do Itálie. Tam se totiž vypravili na pozvání družebního italského zemědělského družstva, jehož zaměstnanci se na oplátku chystají do Hoštic. Jde o „porevoluční" pokračování oblíbených socialistických komedií z osmdesátých let. Přes ničím neomezovanou tvůrčí svobodu byl výsledek o třídu horší a trapnější. Lidem to však bylo jedno – na film se do kina přišlo podívat skoro milion platících diváků. Hodnocení Kinobox.cz: 53 % Žánr: Komedie

Režie: Zdeněk Troška

Hrají: Helena Růžičková, Stanislav Tříska, Valerie Kaplanová

Původ a premiéra: Česko, 1991

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Netflix, Voyo, O2TV, Canal Plus

Discopříběh č. 2 Otec a syn Horáčkovi si prohodili úlohy. Jirka se oženil, usadil a dospěl, zatímco s jeho otcem jsou problémy. Postihla jej „druhá míza" a s pocitem, že mu ujíždí poslední vlak, naváže vztah se striptérkou Álou, barví si vlasy, ale hlavně se mu líbí hezká a milá zdravotní sestra Lucie. Přestože se chová tak, až se ostatním zdá, jako by mu přeskočilo, všechno samozřejmě dobře dopadne. První Discopříběh byl v osmdesátých letech obrovským hitem, i díky populárním písničkám Michala Davida. Objektivně šlo však o vcelku průměrný film. Pokračování natočil opět režisér Jaroslav Soukup, výsledek však už spadl do podprůměru. Přesto druhý Discopříběh do kin nalákal 985 tisíc diváků. Hodnocení Kinobox.cz: 43 % Žánr: Hudební filmy

Režie: Jaroslav Soukup

Hrají: Ladislav Potměšil, Rudolf Hrušínský, Jaroslava Stránská, Veronika Kánská, Jaroslava Obermaierová, Oldřich Vlach, Pavel Nový, Bronislav Poloczek

Původ a premiéra: Česko, 1991 Kde si film můžete pustit: Voyo

Kamarád do deště II – Příběh z Brooklynu Hrdinové zanechali původních profesí číšníka a taxikáře a pronajali si prosperující diskotéku Brooklyn. Jejich poklidný život však naruší podvodník Kadlec, který nezapomněl, že to byli právě oni, kdo jej před dvěma lety dostali za mříže. S pomocí svých kompliců se napojí na obchod s drogami a zahájí svou pomstu. Michal je zatčen pro znásilnění dívky, kterou v životě neviděl. Tomáš netuší, že sympatická Ivana, která nastoupila do jejich podniku a do níž se zamiloval, pracuje také jako luxusní prostitutka a do podniku ji nasadil právě Kadlec. První a velmi úspěšný film Kamarád do deště udělal v roce 1988 z dvojice Lukáš Vaculík/Sagvan Tofi známé hvězdy. Porevoluční pokračování „českého Podrazu" se už tolik nepovedlo. Divákům to nevadilo – na film se jich přišlo do kin podívat téměř 1 milion. Hodnocení Kinobox.cz: 52 % Žánr: Komedie

Režie: Jaroslav Soukup

Hrají: Lukáš Vaculík, Sagvan Tofi, Simona Krainová, Marek Vašut, Karel Augusta, Andrej Hryc, Miloš Vávra, Pavel Rímský, Katarína Kolajová, Sandra Pogodová

Původ a premiéra: Česko, 1992 Kde si film můžete pustit: Voyo

