Nejlepší akční filmy. Arnold, Bruce, Sly, Keanu, Tom, Jackie a další hrdinové, které zbožňujeme

V akčních filmech najdete vzrušující a napínavé scény; hrdiny, kteří se musí postavit zlu, nebezpečí nebo překážkám. Jsou to často oddychové titulky, ale na zábavě, napětí a adrenalinu přece není nic špatného. Vybrali jsme nejlepší akční filmy a řekneme vám, kde je případně najdete online.

Zátah Uprostřed Jakarty je dům obývaný největším gangstery a zabijáky. Je považován za nedobytný. Ale jeho majitelé nepočítali s urputným členem elitního komanda, který si probije cestu skrz. Za překvapivě výbornou adrenalinovou peckou z Indonésie stojí britský režisér Gareth Evans. Natočil film, který připomíná bojovou hru. Vyčistíte jedno patro a čeká vás další s ještě těším soupeřem. Dvojka z roku 2014 nepolevuje, má znatelně větší rozpočet a brutálnější bojové scény. Začněte ale prvním filmem. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Raid

Režie: Gareth Evans

Hrají: Iko Uwais, Yayan Ruhian, Ray Sahetapy, Verdi Solaiman, Donny Alamsyah

Původ a premiéra: Indonésie, 2011

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Bullittův případ Na počátku všeho je mafián Johnny Ross, který zpronevěří mafiánské organizaci dva miliony dolarů. Podaří se mu uprchnout do San Franciska, kde mu ctižádostivý politik Chalmers slíbil ochranu, pokud bude vypovídat proti organizaci. Jeho ochranou pověří kapitán Bennet poručíka Franka Bullita. Rosse ale dostanou zabijáci a Bullit, kterému je celý případ podezřelý, jeho smrt zatají a pustí se do pátrání. Odmítne cokoli politikovi prozradit a ten proti policistovi i jeho nadřízenému rozpoutá ostré tažení. Bullit přesto v pátrání dál pokračuje... Dnes už legendární kriminální film se proslavil nejdelší akční honičkou ve filmové historii. Byla natočená přímo v ulicích San Francisca. Spoustu nebezpečných scén točil přitom herec Steve McQueen, sám vynikající řidič. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Bullitt

Režie: Peter Yates

Hrají: Steve McQueen, Jacqueline Bisset, Robert Vaughn, Don Gordon, Robert Duvall, Simon Oakland, Norman Fell

Původ a premiéra: USA, 1968

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing)

Drak přichází Bývalý šaolinský mnich Han neomezeně vládne ve své ostrovní pevnosti. Každé tři roky pořádá slavný turnaj v bojových uměních. Nikdo však netuší, že Han je zločinec, který pašuje drogy. Bohužel pro něj se turnaje zúčastní postava Bruce Leeho, která přijíždí pomstít smrt své sestry. Zápletka však v tomto filmu není nejdůležitější. Mnohem podstatnější je Bruce Lee a jeho práce s tělem a zvukem vlastního hlasu. Už ve svém druhém souboji předvede neuvěřitelný kop přímo do centra jistoty většiny mužů. Vrcholem je však pochopitelně souboj s hlavním padouchem v zrcadlové místnosti. Výborný koktejl namíchaný z hongkongských bojových filmů je nejslavnějším a posledním dílem Bruce Leeho. Ten měsíc po dokončení filmu za nevyjasněných okolností zemřel. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Enter the Dragon

Režie: Robert Clouse

Hrají: Bruce Lee, John Saxon, Ahna Capri, Sek Kin, Robert Wall, Angela Mao, Bolo Yeung

Původ a premiéra: Hong-Kong, 1973

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Matrix Thomas A. Anderson žije dva životy. Ve dne je průměrným počítačovým programátorem a v noci zlovolným hackerem známým jako Neo. Ocitne se v hledáčku policie, když ho kontaktuje Morfeus, legendární počítačový hacker, který odhalí šokující pravdu o naší realitě. Život je jen počítačová simulace zvaná Matrix, kterou umělá inteligence stvořila pro zotročení lidstva. Toto dnes už kultovní kyberpunkové sci-fi přineslo velkou revoluci v digitálních tricích, ve způsobu vyprávění, ale také v dokonale přehledném způsobu, jakým byly natočené bojové scény. Matrix byl často citován, parodován i vykrádán, takže mladším možná už nepřijde tak revoluční. Ale originál je jen jeden a tento byste měli vidět. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Matrix

Režie: Lilly Wachowski

Hrají: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster, Joe Pantoliano, Marcus Chong

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 136 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Hard Boiled Hongkongské obyvatelstvo je terorizováno nebezpečnými gangstery a brutálními triádami. Policejní inspektor Yuen přísahá, že prohnilé podsvětí vyčistí. Na pomoc mu přichází tajný policista Tony. Oba muži, oddaní stejnému poslání ale každý zvyklý hrát jinak, spojí své síly, aby se pokusili vyhrát boj proti nenáviděnému nepříteli. Dnes už kultovní film natočil vynikající režisér John Woo. Vizuální pojetí inspirovalo spoustu dalších tvůrců, choreografie bojových scén připomínající spíše tanec patří k tomu nejlepšímu, co v Hongkongu vzniklo. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Akční filmy

Režie: John Woo

Hrají: Chow Yun-Fat, Tony Leung Chiu-Wai, Anthony Wong, Philip Chan Yan-Kin, Philip Kwok Chun-Fung, Kwan Hoi-San, Bobby Au-Yeung

Původ a premiéra: Hong-Kong, 1992

Délka: 126 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Agent bez minulosti Akcí nabitý thriller je příběhem založeným na mezinárodním betselleru Roberta Ludluma. Jason Bourne unikl smrti se dvěma kulkami v zádech a úplnou ztrátou paměti. Nemá k dispozici nic než číslo švýcarského bankovního účtu a začíná rekonstruovat svůj život. Při tom zjišťuje, že mnoho lidí, s nimiž se setkává, si přeje jeho smrt. Bourne si uvědomuje, že má bojové a mentální schopnosti prvotřídního špiona, ale pro koho pracuje? Film kombinuje děj, který se odehrává v několika zemích, a akční, kaskadérské i bojové scény. Ve své době předefinoval žánr a ovlivnil akční tvorbu na dalších deset let. Bourne dostal několik dalších, neméně dobrých filmů. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Bourne Identity

Režie: Doug Liman

Hrají: Matt Damon, Chris Cooper, Clive Owen, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Julia Stiles, Gabriel Mann, Walton Goggins

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 119 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), SkyShowtime (dabing a titulky), O2TV (dabing), Amazon Prime Video (titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Terminátor 2: Den zúčtování Skynet opět vyšle do minulosti terminátora, aby zabil budoucího vůdce odporu proti strojům. I tentokrát ale lidé vyšlou posilu – hodného terminátora. První Terminátor je béčková nízkorozpočtovka (6,4 milionu dolarů), která proslavila Arnolda Schwarzeneggera v jeho nejznámější roli. Stala se překvapivým hitem s tržbami 78 miliónů dolarů. Teprve druhé pokračování Terminátor 2: Den zúčtování (1991) dostalo pořádný rozpočet a vznikl tak dle některých nejlepší akční film, jaký byl natočen. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Terminator 2: Judgment Day

Režie: James Cameron

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Joe Morton, S. Epatha Merkerson, Castulo Guerra

Původ a premiéra: USA, 1991

Délka: 137 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Hrdina Děj se odehrává před dvěma tisíci lety za vlády dynastie Qin. Film vypráví příběh hrdinného válečníka a ochránce krále, před kterým stojí obrovský úkol – sjednotit Čínu a krále tak učinit Imperátorem. Producenti při natáčení spolupracovali s čínskou armádou a tak mohly vzniknout jedny z nejefektnějších scén dějin historického válečného filmu. Režisér filmu Zhang Yimou je dvojnásobný držitel Zlatého Medvěda a ceny BAFTA, třikrát byl nominovaný na Zlatou Palmu Zhang Yimou. Jet Li v hlavní rokli je výborný, nechybí ani Donnie Yen, i po vizuální stránce jde o skvost. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Hero

Režie: Zhang Yimou

Hrají: Jet Li, Tony Leung Chiu-Wai, Maggie Cheung, Zhang Ziyi, Chen Dao-Ming, Donnie Yen, Liu Zhong Yuan

Původ a premiéra: Čína, 2002

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků)

Top Gun: Maverick Pete „Maverick“ Mitchell se po více než třiceti letech služby jako jeden z nejlepších letců námořnictva ocitá ve výcviku oddílu absolventů Top Gun pro mimořádně nebezpečnou misi. Tváří v tvář nejisté budoucnosti a konfrontaci s přízraky své minulosti je Maverick vtažen do souboje s vlastními nejhlubšími obavami. Ty vyvrcholí misí, jež si vyžádá nejvyšší oběť od těch, kteří byli vybráni, aby na ni letěli. Nový Top Gun dotáhl do dokonalosti to, co původní film začal. Tom Cruise zúročil své zkušenosti a vzniklo precizní akční dílo, které nemá chybu. Pro Toma Cruise jde zároveň o nejúspěšnější film jeho kariéry. Za zvukovou stránku Top Gun dokonce dostal Oscara. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Akční filmy

Režie: Joseph Kosinski

Hrají: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Ed Harris, Bashir Salahuddin, Jon Hamm

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 131 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Rambo Voják americké armády John Rambo se po letech vrací z pekla vietnamské války zpět do své vlasti. Avšak politická situace se mezitím změnila, a on se setkává jen s nepochopením a ignorantstvím. Jednoho dne je šerifem malého podhorského městečka zatčen za potulku a odveden na místní policejní stanici, odkud se mu podaří utéct. V nedalekých horách pak svádí se svými pronásledovateli nelítostný boj o holý život. Film otevřel téma, kterému se tehdejší USA vyhýbaly, Stallone je zde skvělý, díky tomu film dostal několik dalších pokračování. Postavu Samuela Trautmana měl původně hrát slavný Kirk Douglas, ten ale trval na původním konci dle knihy – smrti Ramba. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Akční filmy

Původní název: First Blood

Režie: Ted Kotcheff

Hrají: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy, Bill McKinney, Jack Starrett, Michael Talbott, Chris Mulkey

Původ a premiéra: USA, 1982

Délka: 93 minut Sylvester Stallone: filmy nejlepší i nejdůležitější aneb od porna až k Rambovi, Rockymu a Postradatelným Sylvester Stallone je vedle Arnolda Schwarzeneggera nejznámější hvězdou akční filmů. Od natočení prvního uplynulo už přes padesát let a v různých rolích se objevil už téměř v devadesáti filmech. Provedeme vás těmi nejdůležitějšími. Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Ong-bak Ong-bak je dvě stě let stará socha Buddhy, která pochází z doby thajsko-barmské války. Když zločinec Don ukradne z chrámu v thajské vesnici hlavu sochy, vyšlou vesničané svého hrdinu, mladého bojovníka Tinga, do Bangkoku, aby ukradenou svátost získal zpět. Ting musí porazit nejen zlodějského Dona, ale také jeho obludného gangsterského bosse Komtuana. Na své cestě musí podstoupit mnoho soubojů, bitek a honiček, při nichž uplatňuje své mistrovské bojové umění Muay Thai. Tony Jaa zde předvádí to nejlepší, co umí. Film přitom není jen o excelentních bojových scénách, je opravdu povedený a zajímavý i jako celek. Ong-bak dostal dvě pokračování, která jsou daleko slabší, ale jednička do našeho seznamu nejlepších akčních filmů určitě patří. Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Akční filmy

Režie: Prachya Pinkaew

Hrají: Tony Jaa, Pumwaree Yodkamol, Suchao Pongwilai, Chumphorn Thepphithak, Cheathavuth Watcharakhun, Wannakit Sirioput, Rungrawee Barijindakul

Původ a premiéra: Thajsko, 2003

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Oldboy Únos Dae-sua se odehraje rovnou před domem, kde dosud poklidně žil se svou rodinou. Kdesi v podivném domácím vězení se dozví z televize, že jeho žena byla mezitím brutálně zavražděna a on že je podezírán z její vraždy. V tmavé místnosti stráví patnáct let, než se jednoho dne stejně nečekaně probudí na svobodě. Od té chvíle se upne na pomstu neznámému vězniteli. Spletité drama je plné napětí a tajemnosti. Podle slov režiséra Čchan-uk Paka je ale především úvahou o pomstě a o touze, kterou každý zažije, ale málokdo uskuteční, protože společnost ji zatracuje jakožto negativní a zkázonosnou. V roce 2013 se Spike Lee pokusil natočit remake, ten je o dost slabší. Pusťte si raději výborný originál z roku 2003. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Akční filmy

Režie: Park Chan-wook

Hrají: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jung, Kim Byeong-ok, Oh Dal-su, Ji Dae-Han, Oh Tae-kyung

Původ a premiéra: Jižní Korea, 2003

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Neporazitelný: Návrat krále Ve čtvrtém filmu série Undisputed se Scott Adkins znovu vrací jako Yuri Boyka. Jde od souboje k souboji a snaží se dostat na turnaj evropské ligy bojových umění. Avšak nešťastná náhoda a smrt v ringu ho přinutí zamyslet se, jestli to, čemu věnoval celý svůj život, stojí vůbec za zmínku. Když zjistí, že manželka muže, kterého nešťastnou náhodou usmrtil, je v problémech, rozhodne se bojovat v sérii nevyhratelných zápasů, aby ji zachránil. Bojovou choreografii připravil Tim Man, který spolupracoval se Scottem Adkinsem i ve filmu Ninja 2: Pomsta. Byť jde o lehce nadprůměrné béčko, tak zejména díky bojovým scénám se film dostal i na náš seznam. Zejména Scott Adkins zde předvádí to nejlepší, co umí. Pokud máte rádi „zastarávající“ soubojové filmy, tenhle se vám bude líbit. Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Boyka: Undisputed IV

Hrají: Scott Adkins, Alon Aboutboul, Julian Vergov, Brahim Achabbakhe, Paul Chahidi, Valentin Ganev, Vlado Mihailov

Původ a premiéra: Bulharsko, 2016

Délka: 87 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

RRR V koloniální indii je malá dívka z kmene proti vůli své matky odvedena britským guvernérem a jeho ženou. Je na místním kmenovém hrdinovi Bhimovi, aby dítě zachránil. Po krku mu však jde odvážný policista, který dostane za úkol najít a zatknout Bhima a jeho muže. Začíná epická akční jízda, v níž se Indie vyrovnává se svou minulostí. Jde patrně o nejlepší indický akční film, který kdy byl natočen. V mnoha ohledech překonává i současnou hollywoodskou tvorbu. Letos paradoxně dostal Oscara v kategorii Nejlepší původní píseň. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Akční filmy

Režie: S. S. Rajamouli

Hrají: N. T. Rama Rao Jr., Ram Charan, Olivia Morris, Ray Stevenson, Alison Doody, Alia Bhatt, Ajay Devgn, Shriya Saran, R. Bhakti Klein, Edward Sonnenblick, Makrand Deshpande

Původ a premiéra: Indie, 2022

Délka: 187 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

300: Bitva u Thermopyl Píše se rok 480 před Kristem a řecké státy čelí masivní invazi perských armád, které se nezastaví před ničím. Pod vedením mocného vládce Xerxa se Peršané vřítili do Řecka jako velká voda a jediný, kdo se jim může postavit, je král Leonidas ze Sparty a jeho poslední hrstka věrných. Kultovní snímek natočil na motivy komiksu Franka Millera režisér Zack Snyder a díky němu definitivně získal status režijního mistra. Je to vizuální chuťovka. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Historické filmy

Původní název: 300

Režie: Zack Snyder

Hrají: Gerard Butler, Lena Headey, Dominic West, David Wenham, Vincent Regan, Michael Fassbender, Tom Wisdom

Původ a premiéra: USA, 2006

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

Všechno, všude, najednou Čínské imigrantce Evelyn se sype život pod rukama. Nedaří se jí včas platit daně, její manžel se jí snaží s něčím svěřit a jediný důvod, proč si z toho ona nic nedělá, je ten, že zatím neví, o co jde. Její dcera lituje, že se své matce kdy vůbec s čímkoli svěřila, protože ji podle ní stejně nikdy skutečně neposlouchá a otec, který přestal být součástí jejího života v momentě, kdy se provdala, právě přijel z Číny oslavit své narozeniny. Všechny tyto problémy v průběhu nepodivnějšího dne jejího života však ztratí veškerý svůj význam. Film ukázal, jak jde všechno pojmout jinak – i akční sci-fi. Byl nominován celkem na jedenáct Oscarů, dostal nakonec sedm ocenění. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Everything Everywhere All at Once

Režie: Daniel Kwan

Hrají: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jenny Slate, Harry Shum Jr., James Hong, Jamie Lee Curtis, Tallie Medel, Biff Wiff, Anthony Molinari, Peter Banifaz

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 140 minut Recenze filmu Všechno, všude, najednou. Hravé akční překvapení roku. Paralelní světy jinak a originálně Kde si film můžete pustit: O2TV (titulky), DaFilms (titulky), Google Play (titulky), iTunes (titulky), KVIFF TV (titulky), Starmax (bez dabingu a titulků)

Tygr a drak Válečníci, kteří se naučí zacházet se zbraněmi od mnichů z Vudanovy hory, jsou prakticky neporazitelní. Jejich podivuhodných schopností si široko daleko všichni váží a mají z nich strach. Ale Li už by chtěl s věčným válčením přestat, a proto svůj slavný meč, Zelený osud, někomu daruje. Meč je ovšem uloupen a Li je přesvědčen, že je jeho svatou povinností zabránit tomu, aby proslulá zbraň padla do nepovolaných rukou. Nezbývá tedy, než aby se v doprovodu své společnice, tělesné strážkyně Shu Lien, vydal po stopách lupiče. Nádherný film snoubí bojové scény s úžasným vizuálem a krásnou hudbou. Byl nominován na deset Oscarů, nakonec získal čtyři ocenění. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Crouching Tiger, Hidden Dragon

Režie: Ang Lee

Hrají: Michelle Yeoh, Wong Yik, Ho Yun Tung, Zhang Ziyi, Chang Chen, Yau Shun Chi, Sihung Lung

Původ a premiéra: Čína, 2000

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Starmax (bez dabingu a titulků)

Police Story Detektiv se zvláštním zařazením je nasazen na stopu rozsáhlého obchodu s drogami. Jeho nadřízení jsou stále netrpělivější a žádají rychlý konec obávaného bosse podsvětí. Jedná se o jeden z nejlepších filmů slavné akční hvězdy Jackieho Chana, zde byl pravděpodobně na vrcholu své formy. Při natáčení herec – známý tím, že naprosto všechny kaskadérské kousky také sám točí – málem ochrnul, zlomil si dva obratle. Film samotný stál pouze milión dolarů a tak například sklo, kterým herci proskakují, je pravé. To jinak používané, cukrové, totiž bylo moc drahé. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Akční filmy

Režie: Jackie Chan

Hrají: Jackie Chan, Brigitte Lin, Maggie Cheung, Bill Tung, Chor Yuen, Charlie Cho, Ken Tong

Původ a premiéra: Hong-Kong, 1985

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Sedm samurajů Slavná legenda vypráví o hrstce odvážných, kteří se postavili na stranu bezbranných. Nejslavnější japonský film všech dob je předchůdce filmu Sedm statečných. Notoricky známý western Johna Sturgese patří již téměř půl století k nesmrtelným filmovým evergreenům, ale jen málokdo ví, že by vůbec nevznikl, nebýt jednoho fenomenálního režiséra, jehož originální umění přesáhlo daleko za hranice rodného Japonska. Dobrodružný příběh sedmi potulných pistolníků byl přímo inspirován samurajským filmem Akiry Kurosawy, jenž se odehrává ve feudálním Japonsku 16. století. Sedm samurajů se rozhodne ochránit vesnici před bandou lupičů. Film je považován za jedno z nejvýznamnějších děl japonské kinematografie. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Drama

Původní název: Seven Samurai

Režie: Akira Kurosawa

Hrají: Toshiro Mifune, Takashi Shimura, Yoshio Inaba, Seiji Miyaguchi, Minoru Chiaki, Daisuke Katô, Isao Kimura

Původ a premiéra: Japonsko, 1954

Délka: 207 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Skála Zběhlé vojenské komando obsadí Alcatraz, zadrží rukojmí a požaduje výkupné. Vláda má během čtyřiadvaceti hodin převést na zvláštní konto sto milionů dolarů, které budou poukázány rodinám mužů, kteří během tajných operací zemřeli při plnění povinností. Pokud ne, tak komando odpálí rakety. Pentagon se rozhodne vyslat na ostrov speciální jednotku. Záchranný tým je rozprášen, ale komando nepočítalo s bývalým špiónem a mladým chemikem, kteří přežijí. Jestli existuje dokonalá esence moderního akčního filmu, tak to je právě Skála z roku 1996. Druhý film Michaela Baye má vše – skvělé herecké obsazení, dynamickou kameru, šlapající hudbu a především kulometný střih. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Rock

Režie: Michael Bay

Hrají: Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, David Morse, Michael Biehn, John C. McGinley, Bokeem Woodbine

Původ a premiéra: USA, 1996

Délka: 136 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků)

Wanted Hlavní účetní Wesley Gibson je mladý sympatický muž, jen se mu v životě příliš nedaří. Jednoho dne se za dramatických okolností Wesley od tajemné Fox dozví, že je synem jednoho z nejlepších zabijáků tajného bratrstva bojujícího za vyšší dobro. Shodou okolností ho ale nedávno někdo zavraždil. Vstupuje do řad prastaré organizace Fraternity, vedené záhadným Sloanem, který Wesleyho přesvědčí, že je zrozen k tomu, aby byl jedním z nich. Absolvuje náročný a naturalisticky pojatý výcvik, při kterém se přehlížený beránek změní ve vlka, který v něm vždycky číhal. Stylově a vizuálně vybroušený film patří do kategorie „musíte vidět“. Fanouškové zde najdou ve vedlejší roli i pozdější akční hvězdu Chrise Pratta. Za zmínku stojí také pro běžnou akční tvorbu neobvyklý závěr. Hodnocení IMDb: 67 % Žánr: Komiksové filmy

Režie: Timur Bekmambetov

Hrají: Angelina Jolie, James McAvoy, Morgan Freeman, Thomas Kretschmann, Common, Konstantin Khabenskiy, Dato Bakhtadze

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 110 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), SkyShowtime (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

96 hodin Americká dívka je s přítelem na dovolené v Paříži. Unese ji gang obchodníků s lidmi, kteří ji chtějí prodat k nucené prostituci. Její otec, bývalý špión, pracuje proti času a musí vynaložit veškeré úsilí, aby ji zachránil. Ale protože má svá nejlepší léta pravděpodobně za sebou, může být tato práce nad jeho síly. Na poněkud schematické podívané s početnými akčními scénami a s lehce kýčovitým happy endem se jako spoluscenárista a spoluproducent podílel Luc Besson. Pro herce Liama Neesona šlo o přelomový film v jeho kariéře, z charakterního herce, známého spíše z romantických filmů se stal drsný akční hrdina. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Taken

Režie: Pierre Morel

Hrají: Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace, Katie Cassidy, Holly Valance, Xander Berkeley, Olivier Rabourdin

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 93 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky), Voyo (dabing), iTunes (dabing a titulky), Prima Plus (bez dabingu a titulků), Vodafone TV (dabing)

Dredd Děj se odehrává v budoucnosti, kdy je Amerika jen sežehnutá prázdná planina. Na jejím východním pobřeží se táhne od Bostonu až po Washington DC obrovské město „Mega City One“. Je to rozsáhlá, násilnická metropole, kde kriminálníci vládnou chaosu na ulicích. Na pořádek města dohlížejí policisté zvaní „Soudci“, kteří mají oprávnění jednat jako soudce, porota i popravčí. Známý a po celém městě obávaný nejvyšší soudce Dredd je přivolán k vypořádání se s ničivou pohromou v podobě nové drogy „Slo-Mo“. Uživatelům umožní prožívat realitu za zlomek jejího skutečného času. Jde o výborné zpracování klasické komiksu, hlavní hrdina v podání skvělého Karla Urbana nesundá přilbu z hlavy, přesně jako v předloze. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Pete Travis

Hrají: Karl Urban, Olivia Thirlby, Lena Headey, Jason Cope, Domhnall Gleeson, Rakie Ayola, Langley Kirkwood

Původ a premiéra: Velká Británie, 2012

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: Voyo (dabing), Prima Plus (bez dabingu a titulků), Starmax (bez dabingu a titulků)

Nelítostný souboj Neil McCauley je legenda mezi lupiči. Vede špičkový tým při různých odvážných loupežích po celém Los Angeles. Odhodlaný detektiv Vincent Hanna ho bez ustání pronásleduje. Každý z nich uznává a respektuje schopnosti a odhodlání toho druhého, i když si uvědomují, že jejich hra na kočku a myš může skončit špatně. Nelítostný souboj režiséra a scénáristy Michaela Manna patří nejen na špičku akčního a kriminálního žánru, ale často se řadí i do stovky nejlepších filmů všech dob. Akční přestřelka na ulici je i odborníky označována za jednu z nejvěrnějších realitě. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Heat

Režie: Michael Mann

Hrají: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore, Diane Venora, Amy Brenneman

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 170 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), HBO Max (dabing a titulky), Amazon Prime Video (titulky), Filmbox+ (dabing), iTunes (titulky), Kuki (bez dabingu a titulků), Vodafone TV (dabing)

Ip Man Čína, rok 1935. Kluby bojových umění v městě Foshan nabírají na popularitě a Ip Man je nezpochybnitelným vládcem umění wing chun, čím dál populárnější verze kung fu. Klidný život jeho rodiny a přátel však převrátí vzhůru nohama japonská invaze. Poté, co odmítne učit okupační vojáky svému umění, je přinucen bojovat o své vlastní přežití v sérii výzev, jež vyvrcholí soubojem na život a na smrt s nejlepším japonským bojovníkem. Pokud jde o akční kung-fu žánr, tak tenhle patří na samotný jeho vrchol. Vychází z reálné historické postavy, mistra bojového umění Jung-čchun (Wing Chun). Hraje ho vynikající Donnie Yen. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Akční filmy

Režie: Wilson Yip

Hrají: Donnie Yen, Simon Yam, Xing Yu, Wong Yau-Nam, Chen Zhi Hui, Gordon Lam Ka-Tung, Lynn Hung

Původ a premiéra: Hong-Kong, 2008

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Logan: Wolverine V budoucnosti už všichni X-Men vymřeli, zbývají jen Wolverine a Profesor X. Unavený Logan stará o nemocného Profesora X v úkrytu na mexických hranicích. Loganovy pokusy skrýt se před světem a jeho odkazem však naruší příchod mladého mutanta, kterého pronásledují temné síly. A tak přichází čas, aby v sobě Wolverine našel zbývající vůli a sílu nejen k boji, ale i k tomu, aby předal své zkušenosti. Pro Hugha Jackmana byl Logan devátým filmem, kde si Wolverina zahrál. A také posledním. Jeho rozloučení bylo krvavé, brutální, bolestivé, plné zmaru a utrpení, ale i nesmírně emotivní. Tento filmový komiks rozhodně není pro děti. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Logan

Režie: James Mangold

Hrají: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Sienna Novikov

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 135 minut Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Predátor V džungli přistane kosmická loď, na jejíž palubě je dokonale vybavený mimozemský lovec. Lovnou zvěří se pro něj stávají nejen dravci obývající džungli, ale také lidé. Oddíl pod vedením zkušeného majora Dutche Schaefera je vysazen na nepřátelském území, kde má uprostřed džungle vysvobodit několik amerických vojáků ze zajetí partyzánů. Po úspěšně provedené akci se však američtí vojáci musí utkat s daleko tajemnějším a nebezpečnějším nepřítelem. Je to jeden z nejlepších akčních sci-fi filmů, Arnold Schwarzenegger je zde ve vynikací formě. Kromě jedničky z roku 1987 na Disney Plus najdete i všechna pokračování, včetně nejnovějšího a překvapivě dobrého titulu Predátor: Kořist. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Predator

Režie: John McTiernan

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Jesse Ventura, Sonny Landham, Richard Chaves

Původ a premiéra: USA, 1987

Délka: 107 minut Recenze filmu Predátor: Kořist. Předem ho neodepisujte, po legendární jedničce je zatím nejlepší Kde si film můžete pustit: Disney Plus (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Brutální Nikita Mladá, na drogách závislá Nikita jako jediná ze skupiny pachatelů přežije nevydařené přepadení lékárny. Je zatčena a odsouzena na doživotí, ale tajná služba jí dá ještě jednu šanci – pracovat pro vládu jako tajná agentka. V průběhu následujících let je Nikita vyškolena v dokonalý vraždící stroj a s novou totožností se vrací do života. Potkává svou lásku, díky které dokáže skoro úplně zapomenout na to, co prožila. V nejlepším období se však ozve telefon s prvním úkolem. Nikita na rozkaz zabíjí, až se jednoho dne rozhodne se vším skončit a odejít. Vedle Leona jde asi o nejlepší film francouzského režiséra Luca Bessona. V rámci evropské akční tvorby patří do naprosté špičky. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Akční filmy

Původní název: La Femme Nikita

Režie: Luc Besson

Hrají: Anne Parillaud, Marc Duret, Patrick Fontana, Alain Lathiere, Jean Reno, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade

Původ a premiéra: Francie, 1990

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online